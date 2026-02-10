Макрон: администрация Трампа открыто выступает против Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европу наращивать инвестиции в стратегические секторы, чтобы «не быть сметённой конкуренцией со стороны Китая и США». Макрон также считает, что европейцам «нужно готовиться к новым проявлениям враждебности со стороны Соединённых Штатов». Об этом он заявил в публикуемом во вторник интервью ряду европейских изданий, включая Le Monde, The Economist и The Financial Times.

В интервью французский лидер высказал мнение, что Евросоюзу не следует ошибочно воспринимать затишье в напряжённых отношениях с Вашингтоном за устойчивые изменения. «Гренландский момент», как выразился Макрон, необходимо рассматривать в качестве тревожного сигнала к проведению давно откладываемых реформ для укрепления глобального влияния европейского блока.

Эммануэль Макрон, чей второй срок президентских полномочий заканчивается весной 2027 года, вновь призвал ЕС к расширению совместных заимствований, чтобы помочь блоку из 27 стран инвестировать в больших масштабах.

Комментарии президента Франции публикуются в преддверии намеченного на четверг саммита Европейского Союза, который, по словам Макрона, необходимо использовать для обсуждения вопросов конкурентоспособности блока.

Говоря о нынешнем уровне отношений с США, Макрон назвал администрацию президента Дональда Трампа «открыто выступающей против Европы» и стремящейся к «расчленению» ЕС. Макрон добавил, что ожидает дальнейшего обострения напряженности в отношениях с кабинетом Трампа, в том числе по поводу регулирования цифровых технологий в Европе.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце Эммануэль Макрон тоже высказал резкую оценку последних шагов и заявлений Дональда Трампа. Тогда Макрон вновь отверг как притязания Трампа на Гренландию, так и угрозы США ввести пошлины в отношении ряда европейских стран. Выступая в Швейцарии, Макрон высказал опасения, что в мире могут исчезнуть правила, и всё будет решать только право сильного.

Сам Дональд Трамп, после возвращения больше года назад в Белый дом, нередко критиковал европейских союзников и НАТО, обвиняя их в неэффективности и призывая страны-члены Североатлантического союза увеличивать расходы на оборону. В декабрьском интервью Politico, большая часть которого была посвящена отношениям с Европейским союзом, Трамп назвал лидеров ЕС «слабыми», а страны Евросоюза – «находящимися в упадке». Он также отмечал, что Европа «плохо справляется» с войной, имея в виду войну России против Украины.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в январе предостерёг страны Европы от разрыва связей с США в сфере обороны – на фоне претензий администрации Дональда Трампа на Гренландию и других разногласий между Вашингтоном и странами ЕС. Как сказал Рютте, те, кто считают, что Европа в состоянии защитить себя без участия США, могут «продолжать мечтать». Он добавил, что президент России Владимир Путин «будет рад», если в Европе будет создана единая армия или какая-то иная военная структура вне рамок НАТО.





Больше новостей Радио Свобода: