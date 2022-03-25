Макрон: Франция готовит гуманитарную миссию в Мариуполе

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция в сотрудничестве с Турцией и Грецией готовится провести «гуманитарную операцию» с целью эвакуации мирных жителей, остающихся в городе Мариуполь на юге Донецкой области Украины, который осаждает российская армия. Об этом сообщает Le Figaro.

По словам Макрона, он уже обсудил возможность проведения эвакуации с украинскими властями и мэром Мариуполя, а также в течение ближайших 48 или 72 часов намерен обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. По данным президента Франции, в городе еще остаются около 150 тысяч жителей, довоенное население составляло более 400 тысяч.

Мариуполь в осаде с начала марта. В последние дни там ведутся уличные бои. Часть города перешла под контроль российских войск, а часть удерживают украинские военные. Гуманитарная ситуация в городе катастрофическая. Там нет электричества, тепла, воды и связи, разрушено множество жилых домов, есть свидетельства о том, что люди голодают. В результате артиллерийских и воздушных ударов погибло множество мирных жителей - власти города называли число в несколько тысяч погибших, эти данные трудно верифицировать.

В последние дни из города открываются гуманитарные коридоры, по ним на контролируемую Украиной территорию смогли выехать десятки тысяч людей. Российские власти утверждают, что десятки тысяч жителей выехали также в Россию. Украинские власти утверждают, что в Россию жителей вывозят фактически силой.

Из слов Макрона неясно, как именно он себе представляет международную гуманитарную миссию в Мариуполе. Очевидно, речь не идет о вооруженной миссии, представители НАТО неоднократно заявляли, что не будут направлять своих солдат в Украину.

В пятницу ситуация в Украине после российского вооруженного вторжения обсудили на саммите лидеры стран ЕС. Они вновь призвали Россию прекратить огонь. Обсуждались также поставки энергоносителей в Европу. Эммануэль Макрон заявил, что недавно высказанное президентом России Владимиром Путиным требование платить за поставки российского газа в рублях неприемлемо для ЕС.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.