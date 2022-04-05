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Фотожурналист, погибший на войне в Украине. Работы Максима Левина

Профессионализм фотожурналиста заключается в способности поймать момент, который расскажет аудитории о происходящем. Это также очень рискованная работа, особенно во время войны. Украинский фотожурналист и документалист Максим Левин, снимавший для Радио Свобода, а также Reuters, BBC и Associated Press, погиб, освещая вторжение России в Украину.

Помощник президента Украины сообщил, что Левин пропал без вести 13 марта в Киевской области. 1 апреля его тело было найдено возле села Гута Межигорская. Генпрокуратура Украины заявила, что, по предварительным данным, Левин получил два смертельных ранения, в него стреляли из оружия военнослужащих российской армии.

У 40-летнего Левина остались жена и четверо детей.

Украинский фотограф Максим Левин с кошкой на руках идет возле линии разграничения с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донецкой области Украины. 25 января 2022 года
1 Украинский фотограф Максим Левин с кошкой на руках идет возле линии разграничения с поддерживаемыми Россией сепаратистами в Донецкой области Украины. 25 января 2022 года
Столкновения активистов украинских оппозиционных партий со спецназом 2 октября 2013 года. Протестующие пытались пройти в мэрию Киева во время митинга против переноса выборов мэра
2 Столкновения активистов украинских оппозиционных партий со спецназом 2 октября 2013 года. Протестующие пытались пройти в мэрию Киева во время митинга против переноса выборов мэра
Украинский спецназ прячется от зажигательных устройств, брошенных проевропейскими протестующими во время митинга в Киеве 19 января 2014 года. Около 100 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице, несмотря на законы, запрещающие стихийные акции. Протесты в Украине вспыхнули после того, как в ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и вместо этого решило выстраивать более тесные экономические отношения с Россией&nbsp;
3 Украинский спецназ прячется от зажигательных устройств, брошенных проевропейскими протестующими во время митинга в Киеве 19 января 2014 года. Около 100 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице, несмотря на законы, запрещающие стихийные акции. Протесты в Украине вспыхнули после того, как в ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и вместо этого решило выстраивать более тесные экономические отношения с Россией 
Мужчина держит украинский флаг во время столкновений между полицией и проевропейскими демонстрантами в Киеве, 22 января 2014 года
4 Мужчина держит украинский флаг во время столкновений между полицией и проевропейскими демонстрантами в Киеве, 22 января 2014 года

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