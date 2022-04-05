Фотожурналист, погибший на войне в Украине. Работы Максима Левина

3 Украинский спецназ прячется от зажигательных устройств, брошенных проевропейскими протестующими во время митинга в Киеве 19 января 2014 года. Около 100 тысяч человек вышли на демонстрацию в столице, несмотря на законы, запрещающие стихийные акции. Протесты в Украине вспыхнули после того, как в ноябре 2013-го правительство приостановило подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским союзом и вместо этого решило выстраивать более тесные экономические отношения с Россией