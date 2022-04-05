Фотожурналист, погибший на войне в Украине. Работы Максима Левина

Профессионализм фотожурналиста заключается в способности поймать момент, который расскажет аудитории о происходящем. Это также очень рискованная работа, особенно во время войны. Украинский фотожурналист и документалист Максим Левин, снимавший для Радио Свобода, а также Reuters, BBC и Associated Press, погиб, освещая вторжение России в Украину.
Помощник президента Украины сообщил, что Левин пропал без вести 13 марта в Киевской области. 1 апреля его тело было найдено возле села Гута Межигорская. Генпрокуратура Украины заявила, что, по предварительным данным, Левин получил два смертельных ранения, в него стреляли из оружия военнослужащих российской армии.
У 40-летнего Левина остались жена и четверо детей.
Помощник президента Украины сообщил, что Левин пропал без вести 13 марта в Киевской области. 1 апреля его тело было найдено возле села Гута Межигорская. Генпрокуратура Украины заявила, что, по предварительным данным, Левин получил два смертельных ранения, в него стреляли из оружия военнослужащих российской армии.
У 40-летнего Левина остались жена и четверо детей.
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