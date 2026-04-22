Мамука Мдинарадзе признал рост числа прослушек в СГБ Грузии

Бывший глава Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии и один из лидеров партии «Грузинская мечта», будущий вице-премьер Мамука Мдинарадзе заявил, что объём получаемой ведомством информации, в том числе посредством прослушивания, значительно возрос.

Об этом он рассказал в эфире провластной телекомпании «Имеди», находящейся под санкциями Великобритании.

По словам Мдинарадзе, на момент его назначения в СГБ уже работала профессиональная команда, которой требовалось более эффективное руководство. Он отметил, что при правильной организации работы как открытые, так и негласные сотрудники способны давать «огромный результат».

«Если условно год назад поступало 100 единиц информации, то сейчас — более 3000. Да, прослушек тоже стало больше, но исключительно на основании судебных решений. Если число судебных санкций выросло в 2–2,5 раза, это тоже результат усиленной работы. Если раньше, условно, прослушивали 100 телефонов по решению суда, то сейчас — около 250. При этом поток информации вырос в 30 раз», — заявил он.

21 апреля грузинский премьер Ираклий Кобахидзе сообщил о планируемых кадровых изменениях в правительстве: Мдинарадзе покинул пост главы СГБ и станет вице-премьером и государственным министром по координации деятельности правоохранительных органов.

Пост главы СГБ займёт бывший министр внутренних дел Гела (Гека) Геладзе, а МВД возглавил экс-глава правительства Аджарии Сулхан Тамазашвили.

Мамука Мдинарадзе возглавлял СГБ с 3 сентября 2025 года. На этом посту он сменил Анри Оханашвили, предшественник которого, Григол Лилуашвили, в настоящее время находится под стражей.