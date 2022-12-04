Массовую гибель тюленей в Дагестане снова объяснили «естественными причинами»

В министерстве природных ресурсов Дагестана опубликовали результаты первых исследований массовой гибели тюленей на побережье Каспийского моря – накануне там обнаружили как минимум 700 туш, специалисты предупреждали, что эта цифра может увеличиться. По данным Минприроды, основной версией произошедшего являются «естественные природные факторы», пишет Кавказ.Реалии.

Погибших тюленей проверили на наличие бактерий и вирусов, в том числе Covid-19. В результате исследований, которые провели в Астрахани и Москве, не было найдено никаких отклонений, в том числе тяжелых металлов или пестицидов, рассказали в министерстве.

«Гибель более 300 особей тюленей не сможет критично повлиять на их популяцию, поскольку по последним данным численность каспийского тюленя стабильна и находится в пределах от 270 до 300 тысяч особей», – заявили в Министерстве природы Дагестана.

Это крупнейшая гибель в популяции за последние годы в республике. Напомним, об обнаружении мертвых животных сообщили вчера специалисты управления Северо-Кавказского Росрыболовства. Тюленей нашли на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак, протяженностью около 37 км. Специалисты продолжают исследовать берег по всей республике, к ним подключились сотрудники научного института рыбного хозяйства и океанографии, которые должны выяснить причину гибели животных. Вчера они рассказали, что смогут предоставить результаты расследования только к середине или в конце будущей недели.

После публикации этой новости генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов заявил, что число погибших тюленей выросло уже до 1700 особей.

«Судя по виду найденных нами тюленей, они погибли примерно две недели назад. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено. Скорее всего, количество погибших тюленей значительно выше», - цитирует его государственное агентство «РИА Новости».