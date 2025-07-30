Матери российской активистки Анастасии Зиновкиной отказали во въезде в Грузию

30 июля матери Анастасии Зиновкиной, гражданки России, задержанной во время проевропейских митингов в Тбилиси, было отказано во въезде в Грузию. Адвокат Шота Тутберидзе утверждает, что пограничники в Тбилисском международном аэропорту сначала сообщили женщине, что ей необходимо заплатить ранее выписанный в Тбилиси штраф за перекрытие дороги, и что это причина по которой её не пускают в страну. Позже ей заявили, что даже в случае выплаты штрафа, она всё равно не сможет въехать в Грузию.

«Она приехала несколько часов назад. Сначала ей сказали, что у неё есть штраф, но ответа пришлось ждать долго. Затем женщина потребовала предоставить протокол о штрафе, на что получила отказ. После этого женщина предложила оплатить штраф, но ей ответили, что, плати ты его или нет, тебя всё равно не пустят. Якобы она перекрывала дорогу во время «акции матерей». Она приезжала всего один раз. Сейчас у неё было запланировано долгое свидание с дочерью, к которому они долго готовились».

Тутберидзе утверждает, что мать Анастасии Зиновкиной ничего не знала о штрафе, кроме того, неоплаченный штраф не может быть основанием для отказа во въезде в государство.

«Более того, штраф, как правило, вступает в силу после его вручения», — сказал грузинской службе Радио Свобода Шота Тутберидзе.

Гражданка России Анастасия Зиновкина была задержана 17 декабря прошлого года вместе со своим другом Артёмом Грибулем. Прокуратура обвиняет их в хранении 16 граммов наркотика «Альфа-ПВП». Они не признали своей вины и утверждают, что наркотики им подбросила полиция. Задержанные считают, что их наказывают за участие в протестах в Тбилиси.

31-летняя Анастасия Зиновкина – российская гражданская активистка, с 2012 года принимающая активное участие в антиправительственных протестах в России. Согласно открытым источникам, её несколько раз задерживали по административным делам, за неповиновение полиции и мелкое хулиганство.