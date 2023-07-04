Мать чеченских активистов Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 годам колонии

Суд в Чечне приговорил Зарему Мусаеву к пяти с половиной годам колонии общего режима по делу о мошенничестве и нападении на полицейского. Об этом сообщает сайт Кавказ.Реалии.

В январе 2022 года кадыровцы похитили 52-летнюю супругу экс-судьи Сайди Янгулбаева и мать чеченских активистов Абубакара, Ибрагима и Байсангура Янгулбаевых из квартиры в Нижнем Новгороде и насильно доставили в Грозный.

По официальной версии, после доставления в Чечню Мусаева напала на полицейского Магомеда Абдулхамидова и расцарапала ему лицо. Об этом в показаниях заявляют «потерпевший» и «свидетели». В основе дела о мошенничестве лежат показания уже осужденной по этой статье местной жительницы. Сын Мусаевой Абубакар Янгулбаев заявил, что осужденная согласилась на «сговор с полицией» – уже после того, как его мать доставили в Грозный, женщина заявила, что именно супруга экс-судьи предложила ей различные схемы обмана людей с помощью кредитов.

Адвокаты Мусаевой и правозащитники «Команды против пыток» неоднократно заявляли о многочисленных нарушениях в процессе. В частности, адвокаты указывали на сомнительные экспертизы, на нарушения в ходе опознания, отсутствие доказательств по делу. Защита провела экспертизу, которая подтвердила, что здоровью полицейского не причинили никакого вреда.

С января 2022 года Зарему Мусаеву поместили под арест в СИЗО в Грозном несмотря на диабет. Адвокатам зачастую отказывали в доступе к подзащитной, а когда ее здоровье стало ухудшаться, суд это игнорировал. По словам Абубакара Янгулбаева, у нее участились приступы, на некоторых заседаниях она была без сознания, а в последнее время Мусаева не выходила на прогулки из-за проблем с ногами. В июне арестованную показали врачам, но вернули в СИЗО.​

Кадыров угрожал семье Янгулбаевых расправой на следующий день после похищения Мусаевой. Вскоре он повторил угрозы в видеообращении. К угрозам присоединились высокопоставленные чеченские силовики и чиновники. 2 февраля в центре Грозного прошел митинг против семьи Янгулбаевых – на нем жгли, топтали и рвали их портреты.

Сначала Мусаевой назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – якобы она набросилась на составлявшего протокол участкового и, по словам главы Чечни Рамзана Кадырова, «чуть не лишила его глаза». Позднее Мусаевой добавили обвинение в мошенничестве. Изначально ее вывозили в Чечню как раз по этому делу, но в качестве свидетеля.

Правозащитный проект «Поддержка политзеков. Мемориал» признал Зарему Мусаеву политзаключенной.

Утром 4 июля на адвоката Заремы Мусаевой Александра Немова и журналистку Елену Милашину напали неизвестные, их жестоко избили.

ВИДЕО ИЗ АРХИВА