Итальянский исследователь: мать Леонардо да Винчи была черкешенкой

Мать художника и ученого эпохи Возрождения Леонардо да Винчи была черкешенкой по происхождению, в Италии она оказалась как вывезенная с Северного Кавказа рабыня. К таким выводам пришел исследователь Карло Вечче (Carlo Vecce). Об этом он сообщил на презентации своей новой книги «Улыбка Катерины» (Il Sorriso di Caterina).

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, Вечче ссылается на ранее неизвестные документы, найденные в Государственном архиве Флоренции. Это акт об освобождении рабыни по имени Катерина ее хозяйкой, Монной Джиневрой — она была женой «флорентийского авантюриста», владевшего рабами из Причерноморья. Документ был написан Пьеро да Винчи, отцом художника, и датирован ноябрем 1452 года, когда Леонардо да Винчи было бы шесть месяцев.

По словам Вечче, этот акт освобождения был единственным, который Пьеро да Винчи написал за всю свою карьеру. Катерина была похищена в горах Кавказа, затем как рабыня продана в Константинополь, а потом в Венецию, откуда затем прибыла во Флоренцию, где и встретила молодого нотариуса да Винчи.

«Когда я увидел этот документ (об освобождении – ред.), я не мог поверить своим глазам. Я никогда не придавал большого значения теории о том, что она (мать да Винчи – ред.) была рабыней из-за границы. Я потратил месяцы, пытаясь доказать, что Катерина в этом нотариальном акте не была матерью Леонардо, но в конце концов все документы, которые я нашел, указывали на это, и я сдался перед доказательствами», – сообщил Вечче в интервью NBC News.

Ранее некоторые исследователи утверждали, что мать художника была рабыней из Северной Африки или Турции. Они ссылались на распространенность имени Катерина среди рабов.