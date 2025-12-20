MDF: риторика властей Грузии всё чаще совпадает с кремлёвскими нарративами

Фонд Media Development Foundation (MDF) опубликовал исследование-анализ грузинской информационной среды в контексте растущих рисков иностранной информационной манипуляции и вмешательства (FIMI).

Документ был подготовлен в рамках поддерживаемого ЕС проекта «SAFIMI: Грузинское общество против FIMI, дезинформации и скоординированного недостоверного поведения (CIB)».

«Несмотря на то что официальные стратегические документы признают российскую пропаганду угрозой, реакция государства во многих случаях недостаточная или непоследовательная», — говорится в исследовании.

Также отмечается совпадение нарративов внешних и внутренних акторов в вопросах, связанных с Западом, особенно по трём основным направлениям:

Подрыв суверенной демократии. Запад и т.н. «глубинное государство» представляются как силы, которые вмешиваются в избирательные процессы Грузии, финансируют НПО в интересах иностранных государств и пытаются организовать потрясения, аналогичные «второму Майдану».

Угроза «второго фронта» или «украинизации» Грузии. Утверждается, будто Запад стремится втянуть Грузию в войну с Россией, а война в Украине демонстрирует неспособность Запада обеспечить безопасность союзникам.

Угроза утраты национальной идентичности. Запад изображается распространителем либеральных ценностей, которые якобы угрожают традиционной грузинской культуре, и часто обозначаются термином «либеральный фашизм».

«Одним из главных вызовов информационного пространства Грузии является неспособность отличить месседжи российской пропаганды от сообщений местных властей, поскольку правительственная пропаганда нередко повторяет кремлёвские нарративы», — отмечается в исследовании.

Авторы документа заявляют, что резкое изменение риторики грузинской власти в отношении Запада связано с полномасштабным вторжением России в Украину:

«До этого правящая партия по-разному позиционировала себя для внутренних и внешних аудиторий — на международном уровне представляла Россию как угрозу, а на национальном уровне пыталась минимизировать усилия по противодействию ей».

В исследовании также уделено внимание недавним законодательным инициативам:

«Власть всё более ограничивает демократические институты репрессивным законодательством и враждебной риторикой, характерной для авторитарных режимов, изображая независимые институты как угрозу, которую необходимо сдерживать».

Фонд отмечает, что правящая партия «Грузинская мечта» и связанная с ней «Сила народа» являются одним из основных источников антизападных месседжей.