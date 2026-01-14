Тамара Меаракишвили подала кассационную жалобу в югоосетинский Верховный суд

Гражданская активистка Тамара Меаракишвили подала кассационную жалобу в Верховный суд самопровозглашённой республики Южная Осетия.

В своей жалобе Меаракишвили просит отменить постановление Цхинвальского городского суда от 31 декабря 2025 года. По её мнению, решение о штрафе и выдворении является незаконным и было вынесено с нарушениями, сообщает «Сапа».

Ключевой аргумент Тамары заключается в том, что закон запрещает выдворять собственных граждан за пределы Южной Осетии, а югоосетинского гражданства она не лишена. По её словам, гражданство по праву рождения она получила в 2013 году, отказавшись от грузинского паспорта.

«Прежде чем применять данную статью КоАП РФ, нужно было доказать, что у меня имеется гражданство Грузии, признать незаконность получения мною гражданства, прекратить гражданство Республики Южная Осетия и только затем применять административное выдворение лица», — пишет Меаракишвили в жалобе.

В обращении подчеркивается, что ни суд, ни прокуратура не наделены полномочиями прекращать гражданство. Такое решение может принимать только президент и комиссия по вопросам гражданства.

Ранее, в интервью «Эху Кавказа» Меаракишвили, находясь в Тбилиси, подробно рассказала о своём задержании по обвинению в «шпионаже в пользу Грузии», нахождении в СИЗО, судебном заседании, «выдворении» и планах на возвращение домой.