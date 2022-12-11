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Медведев пригрозил Новой Зеландии «мощными средствами поражения»
Бывший президент России, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в телеграме, что Россия наращивает «производство наиболее мощных средств поражения», в том числе «основанных на новых принципах». По его словам, это реакция на то, что «враг», по выражению Медведева, «окопался» не только в Украине (Медведев пишет о «Киевской губернии Малороссии»): «он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест».
К рассуждению о врагах Медведев перешел, комментируя заявления представителей Украины о возможности ударов по российской территории. Он традиционно обрушился на них с оскорблениями. Прежде всего, судя по всему, имеется в виду секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, заявивший, что враг Украины находится за ее границами вплоть до Владивостока.
Какое именно оружие имеет в виду Медведев, он не пояснил. На днях, однако, президент России Владимир Путин, выступая в Бишкеке, заявил, что Москва может «подумать» о том, чтобы взять на вооружение идеи превентивного и обезоруживающего ядерного удара - как он выразился, «наработки наших американских партнеров и их идеи обеспечения своей безопасности». При этом Путин заявил, что у России сейчас есть гиперзвуковое оружие, при помощи которого может быть нанесен такой удар, а у США - нет. Несколькими днями ранее Путин отказался исключить, что Россия может применить ядерное оружие первой. При этом он отметил, что сейчас доктрина предусматривает так называемый ответно-встречный, а не превентивный, удар.
Медведев ранее неоднократно в своем телеграм-канале намекал на возможность применения Россией ядерного оружия, угрожая Западу Апокалипсисом, Армагеддоном и тем, что там будет «гореть земля и плавиться бетон».
При этом заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд и канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявили, что странам Запада, по их мнению, удалось убедить Россию смягчить ядерную риторику и отказаться от планов применения против Украины тактического ядерного оружия.
Другие новости дня
В Грузии исключили возобновление прямого авиасообщения с Россией в ближайшее время
Грузия не планирует в ближайшее время возобновлять прямое авиасообщение с Россией, заявил в беседе с ТАСС спецпредставитель премьер-министра страны по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе. Кроме того, Абашидзе прокомментировал недавнее заявление российского МИДа о намерении отменить визовый режим для граждан Грузии.
«Нам известно, что в Москве рассматривают вопрос об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе Грузии. В этой связи напомню, что Грузия еще в 2011 году отменила визовые требования для граждан России и этот режим сохраняется по сей день. То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», - заявил Абашидзе.
Как сообщает SOVA, директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар в интервью ТАСС не исключил возобновления прямого авиасообщения с Грузией и отмены виз для граждан страны. По словам дипломата, Москва может принять решение о восстановлении авиарейсов и визовой либерализации «в случае формирования нужных предпосылок». «Условия в Тбилиси хорошо известны – не исключаем принятия решений на этот счет», - сказал Гончар.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
- Россия ввела визовый режим для граждан Грузии в 2000 году. Грузия отменила визовый режим для россиян в одностороннем порядке в феврале 2012 года.
Фанаты в Париже устроили беспорядки, празднуя победу Франции и Марокко
Футбольные фанаты устроили беспорядки в Париже, бурно празднуя победу команд Франции и Марокко в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Тысячи людей вышли в центр французской столицы. Некоторые из них пытались нанести ущерб городским объектам и разбивать витрины магазинов на Елисейских полях. Чтобы пресечь беспорядки, полиции пришлось применить слезоточивый газ и другие спецсредства.
В стихийных демонстрациях в Париже участвовало до 20 тысяч человек, сообщает Daily Mail. Порядок обеспечивали около 1200 полицейских. Фанаты устраивали фейерверки и вступали в стычки с полицией. Как минимум 74 человека были задержаны.
Марокко - бывшая французская колония, во Франции проживает множество выходцев из этой страны, поэтому празднование получилось двойным. В следующий раз полиция Парижа будет приведена в режим повышенной готовности в среду, когда сборные Марокко и Франции будут бороться в Катаре за выход в финал чемпионата.
- Сборная Марокко в субботу на чемпионате мира в Катаре обыграла сборную Португалии, 1:0. Французы победили сборную Англии со счетом 2:1. Таким образом, обе команды вышли в полуфинал. Марокко стала первой африканской страной, которой удалось добиться такого успеха в футболе.
В аннексированном Крыму в казарме для мобилизованных произошел пожар
В аннексированном Россией Крыму в поселке Советское в казарме для мобилизованных произошел пожар. Об этом сообщают местные телеграм-каналы.
Пророссийский телеграм-канал «Крымский», ссылаясь на источники в российском руководстве Крыма, сообщил, что в результате пожара погибли двое военнослужащих. Около двухсот солдат были переселены в другое место. Причиной пожара называют «неосторожное обращение с огнем».
Каких-либо официальных подтверждений происшествия нет.
Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлен пожар в казарме.
В телеграм-канале «Атеш», который ведет проукраинская группировка, утверждающая, что организует партизанские акции в Крыму, взяли на себя ответственность за пожар. «Наши агенты сработали как по нотам. Мы долго работали над этим «проектом» и конечно у нас все получилось» - говорится в телеграм-канале. Каких-либо доказательств причастности группировки к пожару пока не опубликовано.
После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в аннексированном Россией Крыму неоднократно происходили взрывы и были слышны звуки выстрелов. Российские власти объясняют это «работой ПВО».
По подсчетам журналистов, на 9 декабря в ходе войны России с Украиной погибли не менее 10 002 российских военнослужащих, 430 из них – это мобилизованные россияне. Речь идет только о тех, чьи имена удалось подтвердить документально.
Мэр Мелитополя сообщил о гибели российских военных после взрывов
В результате взрывов и пожаров в аннексированном Мелитополе Запорожской области убиты и ранены до 200 российских военных - утверждает мэр Мелитополя Иван Федоров. По его данным, пожары произошли на базах российских войск в разных местах города, об их причине он говорит только намеками. Федоров не находится в городе, оккупированном российскими войсками, и не ссылается ни на какие источники.
Официальных заявлений украинского Генштаба об ударах по Мелитополю пока не было.
Ранее представитель российской администрации аннексированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины загорелась база отдыха «Привал охотника». По предварительным данным, два человека погибли, десять ранены. «Пожарные пытаются ликвидировать возгорание и вытащить людей из-под завалов», – написал Рогов в своем телеграм-канале.
Врио российского губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что две ракеты HIMARS были сбиты средствами ПВО, четыре достигли цели. Он отметил, что база отдыха полностью разрушена.
Мелитополь находится в нескольких десятках километров от линии фронта.
- 7 декабря стало известно, что на назначенного Россией замглавы Мелитополя Николая Волыка было совершено покушение. Издание «База» со ссылкой на следователей сообщило, что взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было установлено на фонаре недалеко от подъезда дома, где живет Волык. В результате взрыва в доме вылетели стекла в окнах вплоть до девятого этажа, уточнило издание Astra. По предварительной оценке, мощность взрывчатки составила около 2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва никто не пострадал.
В Твери елку украсили гирляндой с фигурками «врагов России»
Новогоднюю елку у здания администрации Твери украсили бумажной гирляндой из фигурок с лицами «врагов России» - президентов Украины Владимира Зеленского, США - Джо Байдена и Франции - Эмманюэля Макрона, а также артистов Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Лаймы Вайкуле. На это обратил внимание телеграм-канал «Закрой за мной Тверь».
Фигурки, изображающие мужчин, дополнены гротескными изображениями гениталий. Кроме того, у всех фигурок пунктирной линией отделены руки и ноги, и на каждой написано: «Оторви мне что-нибудь». Видимо, таким образом тверчанам предлагается выразить свое осуждение представителей чуждой идеологии. Кто именно прикрепил фигурки к елке - неясно.
Максим Галкин, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ранее высказывались против войны России в Украине.
Совет Европы согласовал пакет помощи Украине в размере 18 млрд евро
Совет Европы согласовал пакет помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро. Это предложение будет представлено в Европейский парламент для возможного принятия на следующей неделе.
«Украина может рассчитывать на ЕС. Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе финансово, столько, сколько потребуется», – заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра.
Кредиты, которые предлагается предоставить Украине в 2023 году, имеют десятилетний льготный период. Государства-члены Евросоюза будут покрывать основную часть процентных расходов. Гарантии по займам будут предоставлены либо бюджетом ЕС, либо государствами-членами.
Этот пакет помощи предназначен в том числе для финансирования неотложных потребностей Украины и для восстановления критически важной инфраструктуры страны.
Редактору подкастов издания «Холод» Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию
Редактору подкастов издания «Холод» Алексею Пономареву отказали во въезде в Грузию.
Журналист возвращался в Грузию из Латвии. Как пишет «Холод», в аэропорту Тбилиси сотрудники пограничной службы около получаса держали Пономарева на границе. После этого ему выдали документ, в котором сообщалось, что во въезде ему отказано «по иным причинам». Затем Пономарева посадили на самолет обратно до Риги.
Издание отмечает, что журналист последние несколько месяцев жил в Тбилиси и арендовал там квартиру.
В июне сотрудники пограничной службы Грузии отказали во въезде в страну участнице группы Pussy Riot Ольге Борисовой, в сентября аналогичная ситуация произошла с основателем фонда «Нужна помощь» и интернет-издания «Такие дела» Митей Алешковским. Оба раза причина отказа не уточнялась.
- После начала войны в Украине из России предпочли уехать, по разным оценкам, до 300 тысяч граждан. Грузия стала одним из наиболее привлекательных мест для переезда несогласных с решениями российских властей, прежде всего из-за географической близости и безвизового режима для россиян.
Команда из Африки впервые вышла в полуфинал ЧМ по футболу
Сборная Марокко вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, обыграв команду Португалии со счетом 1:0.
Единственный гол забил в конце первого тайма Юссеф Эн-Несири.
Сборная Марокко стала первой в истории африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу.
Первыми полуфиналистами ЧМ в Катаре стали Хорватия и Аргентина. Четвертый полуфиналист определится вечером 10 декабря в матче Англия – Франция.
Осужденных из республик Северного Кавказа избили за отказ ехать на войну в составе «ЧВК Вагнера»
Осужденных из республик Северного Кавказа в ИК-4 Калужской области заставляют вступать в «ЧВК Вагнера», а к тем, кто выступает против вербовки, применяют силу. Об этом сообщил правозащитный проект Gulagu.net, опубликовав служебные фото и видео из колонии.
Как рассказал Кавказ.Реалии основатель Gulagu.net Владимир Осечкин, силовому давлению, кроме осужденных из регионов Северного Кавказа, подверглись также уроженцы стран Средней Азии. Служебная съемка к правозащитникам попала от одного из сотрудников учреждения.
На опубликованных фото несколько осужденных с руками за спиной прижаты к столу в камере, а на видео, предположительно, ведущий съемку сотрудник УФСИН требует от арестантов отказаться от поддержки «воровских традиций».
«Сейчас в учреждениях идет вторая волна вербовки рекрутерами «ЧВК Вагнера». В отличие от первой, когда многие осужденные бездумно записывались, желающих сейчас немного. Они владеют информацией: более 90% завербованных в первую волну погибли. При этом их обманули: никаких снятий судимостей и государственных наград не было, подавляющее большинство не получили обещанных выплат», - указывает Осечкин.
В итоге ФСИН получила команду оказать давление на отбывающих наказание, в том числе на тех, кто, по мнению силовиков, «отрицательно влияет на вербовку и придерживается воровских традиций», а это, в том числе, осужденные с Северного Кавказа. Именно поэтому на кадрах видно максимально жестокое и унизительное отношение к ним, объясняет Осечкин.
Корреспондент Кавказ.Реалии пытался подтвердить достоверность опубликованных фото и видео, а также получить комментарий о возможном применении насилия к осужденным с Северного Кавказа, но на его звонки по указанному на официальном сайте телефонному номеру пресс-службы УФСИН по Калужской области никто не ответил.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Владелец «ЧВК Вагнера»- предприниматель Евгений Пригожин, известный своей дружбой с президентом России Владимиром Путиным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Законодательством России деятельность частных военных компаний запрещена.
- Ранее сайт Кавказ.Реалии подробно рассказывал, как «ЧВК Вагнера» вербует на войну заключенных на юге России,
- Завербованным заключенным показывают видео расстрела дезертиров, сообщает Радио Свобода со ссылкой на Русскую службу Би-би-си, которая, в свою очередь, ссылается на источники в колониях.
В колонии в оккупированной Еленовке содержатся 150 граждан Украины
В колонии в оккупированной Еленовке содержатся 150 граждан Украины. Об этом Украинской службе «Радио Свобода» рассказал украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец.
По его словам, в колонии содержатся не только военные. «Нас в очередной раз туда не допускают. Судя по всему, доступ к Еленовке мы получим только после того, как ВСУ Еленовку освободят», – добавил Лубинец.
29 июля в колонии в Еленовке погибли 50 военнопленных, еще 73 получили ранения. Российская сторона заявила, что украинские военные обстреляли территорию колонии из РСЗО HIMARS. Генштаб Вооруженных сил Украины обвинил в обстреле российских военных. Как говорится в заявлении, вооруженные силы РФ «осуществили прицельный намеренный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, [чтобы] обвинить Украину в совершении «военных преступлений», а также скрыть пытки пленных и расстрелы».
В августе телеканал CNN опубликовал расследование об обстреле колонии в Еленовке. Журналисты пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, является выдумкой, а вероятность того, что здание было поражено ракетой HIMARS, практически исключена.
В Грузии с воинскими почестями похоронили погибшего в Украине Джабу Хоперия
В Грузии в селе Гвимбалаури муниципалитета Ланчхути с воинскими почестями похоронили бойца Джамбулата (Джабу) Хоперия, погибшего в Украине.
25-летний боец воевал на стороне ВСУ с первых дней войны. Грузинская служба Радио Свобода со ссылкой на сослуживцев Хоперия пишет, что боец получил отравление химическим веществом, которое российские войска использовали под Херсоном, и скончался от осложнений в Киеве 1 декабря.
Проститься и проводить воина в последний путь пришли его товарищи, политики, спортсмены и простые граждане.
25-летнего Джамбулата Хоперия похоронили рядом со своим дядей, погибшим в грузино-абхазской войне тоже в возрасте 25 лет.
Число журналистов, погибших при выполнении работы, выросло за год
Число сотрудников СМИ, погибших при выполнении своей работы, резко выросло в 2022 году. Этому способствовала война в Украине, хаос на Гаити и рост насилия со стороны преступных группировок в Мексике, говорится в ежегодном отчете Международной федерации журналистов.
В этом году по всему миру погибли 67 журналистов и сотрудников СМИ – это на 20 человек больше, чем в прошлом году. В том числе 12 журналистов, большинство из которых украинцы, погибли во время освещения военного конфликта в своей стране. Во время войны в Украине также погиб американский режиссер-документалист Брент Рено. Многие смерти произошли в первые недели полномасштабного вторжения России.
Сообщается, что еще 375 журналистов сидят в тюрьме за выполнение своей работы. Самые высокие показатели судимости среди сотрудников СМИ– в Китае, Мьянме и Турции. В прошлом году лишены свободы были 365 журналистов, говорится в отчете.
Международная федерация журналистов призывает правительства всех стран тщательнее защищать права и свободы сотрудников СМИ.
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира
В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. В этом году ее получили украинский «Центр гражданских свобод», российский «Мемориал», а также белорусский председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, признанный политзаключенным.
«Мемориал», ликвидированный в России по решению суда и ранее признанный, иностранным агентом, представлял председатель правления Ян Рачинский. В своем выступлении он отметил, что «после прихода к власти Владимира Путина новое российское руководство и его идеологическая обслуга начали яростные и агрессивные «войны памяти» против своих соседей», уничтожая историческую правду ради своих политических интересов.
«Кончилось тем, что борьба с «национализмом» и «бандеровщиной» стала идеологическим обоснованием и пропагандистским обеспечением безумной и преступной захватнической войны против Украины», – сказал Рачинский.
Украинский «Центр гражданских свобод» на церемонии награждения представляла его глава – правозащитница Александра Матвийчук. Она призвала остановить войну и помочь Украине: «Мы не знаем, сколько времени у нас еще есть. И поскольку эта церемония вручения Нобелевской премии мира проходит во время войны, я позволю себе обратиться к людям во всем мире и призвать к солидарности. Не обязательно быть украинцем, чтобы поддерживать Украину. Достаточно просто быть людьми».
Прямую трансляцию церемонии с переводом на русский язык вел телеканал «Настоящее время».
Вместо белорусского правозащитника Беляцкого, который находится в СИЗО, на церемонию вручения в Осло приехала его жена Наталья Пинчук. В своем выступлении она сказала о необходимости бороться с «интернациональным диктатором», имея ввиду президента России.
«Я точно знаю, какая Украина устроит Россию и Путина - зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация - вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин», – сказала Пинчук.
- Нобелевская премия мира вручается с 1901 года за «выдающийся вклад в дело укрепления мира». За 120 лет ее присудили 109 лицам и 25 организациям. Среди лауреатов 18 женщин, в том числе самая молодая награжденная – 17-летняя пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, которая получила премию в 2014 году. Международный комитет Красного Креста был награжден Нобелевской премией мира трижды.
- Нобелевскую премию мира за всю ее историю получили трое граждан СССР и России: правозащитник Андрей Сахаров, президент СССР Михаил Горбачев и редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
В Дрездене задержан вооруженный мужчина, захвативший заложников
Полиция Дрездена задержала вооруженного пистолетом мужчину, который в субботу, 10 декабря, захватил заложников в торговом центре Altmarktgalerie. Никто из заложников не пострадал. Нападавший был ранен во время операции по освобождению, сообщает DW.
Ранее он открыл огонь по местной радиостанции Radio Dresden и попытался ворваться в здание, однако безуспешно. После этого нападавший уехал на машине в центр города, где забаррикадировался в одной из аптек торгового центра. Сотрудники радиостанции не пострадали – они успели укрыться в безопасном месте и вызвали полицию.
Сообщается, что перед этим подозреваемый мог застрелить 70-летнюю жительницу района Пролис. Дрезденская полиция предполагает, что убийцей был ее 40-летний сын. Полиция связывает это преступление с захватом заложников в центре Дрездена.
Людей из торгового центра и прилегающих территорий эвакуировали. Рядом с торговым центром Altmarktgalerie находится рождественский рынок. Сейчас он закрыт. Полиция просить держаться подальше от этого района.
СБУ обыскивает храмы Московского патриархата в Харькове и области
Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятиях в храмах Украинской православной церкви в Харькове и области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в фейсбуке. До мая 2022 года УПЦ относила к Московскому патриархату.
Обыски проводятся в том числе на территории Свято-Покровского мужского монастыря, расположенного в центре Харькова, а также еще в 13 монастырях, храмах и соборах.
«Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся, чтобы исключить использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защитить населения от провокаций и террористических актов», – объясняют в СБУ.
Накануне ведомство сообщило, что ректор Почаевской духовной семинарии УПЦ – архиепископ Иов Шумской – подозревается в нарушении равноправия граждан по расовой, национальной или религиозной принадлежности (161 статья УК Украины).
В последние недели СБУ проводит обыски на объектах УПЦ (МП) по всей Украине. В результате правоохранители выявляли «большое количество антиукраинских материалов», а также документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. Об этом пишет украинская служба Радио Свобода.
В УПЦ призывают «не разжигать внутреннюю войну» и заявляют, что обвинения в коллаборационной деятельности в адрес некоторых священников являются «недоказанными и безосновательными». Кремль назвал обыски очередным звеном в цепи военных действий против русского православия.
- В мае УПЦ в знак несогласия с позицией патриарха Кирилла, который фактически поддержал военное вторжение в Украину, провозгласила самостоятельность и независимость от Московского патриархата. При этом литургическое общение между УПЦ и РПЦ сохранилось.
- В конце ноября обыски были проведены в самом известном и самом крупном монастыре Украины - в Киево-Печерской лавре. 15 ноября Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье об оправдании российской агрессии из-за песни, которую спели прихожане Киево-Печерской лавры. В тексте песни упоминалась «матушка - Русь».
- В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк заявил, что с начала войны ведомство открыло 23 уголовных дела против деятелей УПЦ, а 33 священнослужителя являются подозреваемыми - «от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах».
МИД России похвалил правительство Грузии за «прагматичную линию»
В Министерстве иностранных дел России поприветствовали «прагматичную линию» властей Грузии. Соответствующее заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар, пишет SOVA.
«Видим, что несмотря на провокационные призывы извне, правительство Грузии придерживается прагматичной линии. Это дает положительный эффект. Торгово-экономическая статистика говорит сама за себя», - заявил дипломат в интервью ТАСС.
Гончар также озвучил нарратив о том, что некие силы пытаются втянуть Грузию в войну. Этот нарратив используют и некоторые представители властей в Тбилиси и проправительственные движения.
«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть «второй фронт» против России в Абхазии и Южной Осетии», - сказал дипломат.
При этом представитель МИД РФ не исключил, что, «в случае формирования нужных предпосылок», Москва решит возобновить прямое авиасообщение и отменит визы для граждан Грузии. «Условия в Тбилиси хорошо известны», - добавил он.
Кроме того, Гончар заявил о важности для экономики Грузии развития отношений с Россией. По его словам, прогноз экономического роста Грузии в этом году повышен до двузначной цифры «в значительной степени благодаря впечатляющим доходам от въездного туризма, денежных переводов и торговли с Россией».
Столтенберг: Задача НАТО – предотвратить полномасштабную войну
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если конфликт в Украине «выйдет из-под контроля», это может перерасти в «полномасштабную войну» между Североатлантическим альянсом и Россией. Так Столтенберг ответил на вопрос, чего вы больше всего боитесь этой зимой, который задал журналист норвежского телеканала NRK.
«Мы каждый день работаем над тем, чтобы избежать этого», – добавил Столтенберг. Он подчеркнул, что понимает тех, кто «устал» от поддержки, которую США и Запад оказывают Украине, и недоволен высокими ценами на еду и энергоносители. Однако, по мнению генсека НАТО, победа России в войне с Украиной поставит под угрозу мир в других странах и заставит Запад заплатить «куда более высокую цену», пишет The New York Times.
В то же время британская газета Times со ссылкой на собственный источник в Пенгатоне сообщает, что США позволили Украине самостоятельно решать, как применять переданное ей оружие. И таком образом дали молчаливое согласие на удары по территории России – в том числе в глубоком тылу.
США стали меньше беспокоится о целях ВСУ после того, как Россия нанесла массированные удары по жизненно важной инфраструктуре Украины, пишет Times. «Единственное, на чем мы настаиваем, — чтобы при использовании поставленного нами оружия украинские военные соблюдали международные законы войны и Женевские конвенции», — цитирует Times источника в оборонном ведомстве США.
- Российское Минобороны сообщило, что атаки по аэродромам в Саратовской и Рязанской областях совершили украинские беспилотники. Украина официально это не подтверждала. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своей твиттере, что «если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно неизвестные летательные объекты вернутся к месту вылета».
- Несмотря на настойчивые просьбы Киева и призывы американских законодателей, администрация Джо Байдена отказывается предоставлять Украине военные самолеты, которые позволят украинской армии наносить удары по целям на территории России.
- 9 декабря президент Владимир Путин заявил, что Россия может, по аналогии с США, включить в свою военную доктрину право на превентивный обезоруживающий ядерный удар.
Патриархия Грузии опровергла слухи о планируемом визите представителя РПЦ
Патриархия Грузии опровергла информацию о планируемом приезде в Грузию руководителя отдела внешних связей Русской православной церкви.
«Распространяется информация, будто запланирован визит в Грузию главы отдела внешних связей Русской православной церкви митрополита Волоколамского Антония (Севрюка), что не соответствует действительности. Подобное в Патриархии Грузии не планируется», - говорится в заявлении, пишет агентство «Новости-Грузия».
Одновременно отмечается, что в связи с юбилейными датами Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в целом не планируется прием гостей из-за рубежа, речь идет как о делегациях, так и отдельных лицах. В январе 2023 года главе Грузинской православной церкви исполняется 90 лет.
В Евросоюзе заморозили 19 млрд евро российских компаний и олигархов
В ответ на вторжение России в Украину страны Евросоюза заморозили 18,9 миллиарда евро, принадлежащих частным лицам и компаниям России. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на статистику в AFP.
Больше всех заморозила Бельгия – 3,5 миллиарда евро, за ней расположились Люксембург с 2,5 миллиарда евро и Германия с 2,2 миллиарда. Замыкает список Мальта: она заблокировала около 150 тысяч евро. Сумма включает и оценочную стоимость арестованного имущества – в том числе недвижимости, яхт, вертолетов и произведений искусства.
Замороженными также остаются около 300 миллиардов евро Центробанка России, напомнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на прошлой неделе. Тогда же она рассказала о плане Еврокомиссии по конфискации замороженных российских активов для компенсации ущерба, который Россия продолжает наносить Украине. Сейчас он оценивается уже в 600 миллиардов евро, отметила фон дер Ляйен.
Страны Евросоюза не могут изъять частные активы только потому, что их владельцы попали под санкции. Однако имущество можно конфисковать на законных основаниях. Среди них – участие владельца в преступной группировке, отмывание денег, коррупция, киберпреступность, наркоторговля и терроризм, пишет Euronews.
Если по этим уголовным преступлениям будут вынесены приговоры на национальном уровне, замороженные активы можно будет конфисковать, пояснил высокопоставленный чиновник ЕС на условиях анонимности. Затем власти страны продадут изъятое имущество или выставят его на аукцион. Вырученные средства направят в Киев через общий фонд Евросоюза или по двустороннему соглашению со страной.
- В Кремле называли идею конфискации российских активов «международным бандитизмом» и «попыткой легализации совершенного ранее воровства».
- По подсчетам аналитического центра KSE Institute при Киевской школе экономики, к сентябрю из-за войны в Украине повреждено более 136 тысяч жилых домов, более 188 тысяч личных автомобилей, 1270 школ, 786 детских садов, 978 медучреждений, 775 культурных объектов. Общий ущерб, нанесенный только инфраструктуре Украины, тогда оценивался в 127 миллиардов долларов.
Замглавы Европарламента задержана в Бельгии по делу о коррупции
Полиция Бельгии после серии обысков задержала как минимум четырех человек, близких к руководству Европарламента. Они подозреваются в коррупции и лоббировании интересов Катара в связи с проведением там чемпионата мира по футболу. В результате обысков полиция изъяла около 600 тысяч евро наличными, пишет издание Politico.
Прокуратура Бельгии не называет имен задержанных, однако издание Le Soir со ссылкой на свои источники сообщает, что одна из подозреваемых – вице-председатель Европарламента Ева Кайли, член греческой социалистической партии PASOK. Греческая пресса уже опубликовала заявление PASOK об исключении Кайли из партии в связи с обвинением в коррупции.
Ранее на встрече с министром труда Катара Ева Кайли назвала Катар «передовой страной в отношении прав трудящихся», несмотря на многочисленные заявления международных инстанций о нарушениях прав рабочих при строительстве в Катаре олимпийских объектов.
Другое бельгийское издание, Knack, пишет, что федеральная прокуратура страны расследует возможную коррупцию в Европарламенте с июля. Представитель прокуратуры Эрик ван Дуйс заявил, что ведомство подозревает «одно из государств Персидского залива» в попытке повлиять на экономические и политические решения Европарламента – в частности, путем взяток и подкупа его чиновников.
Также, по данным СМИ, среди задержанных – генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини и бывший депутат Европарламента от Италии Пьер Антонио Панцери.
По мнению экспертов, властям Катара важно формировать положительный имидж страны, которую упрекают в многочисленных нарушениях прав человека, в том числе в связи с чемпионатом мира – в частности, в преследованиях ЛГБТ+ и в нарушении прав рабочих на олимпийских объектах. Европейские чиновники тоже заинтересованы в хороших отношениях с Катаром – одним из главных мировых производителей газа, особенно в свете «газовой войны» с Россией, начавшейся после ее вторжения в Украину.
TotalEnergies отказывается от своей доли акций «Новатэк»
Один из крупнейших нефтяных концернов мира французский ТotalEnergies объявил об отказе от своего пакета акций российского производителя газа компании «Новатэк» и отзыве своих представителей из совета директоров «Новатэка». Французскому концерну принадлежало около 20 процентов это компании.
В заявлении TotalEnergies говорится о том, что он «начал постепенный отказ от активов в России, одновременно обеспечивая поставки природного газа в Европу». TotalEnergies списывает стоимость своего пакета акций в 3,7 миллиарда долларов в качестве убытков.
Французский концерн - последний из ведущих западных энергетических компаний, остававшийся в России после начала российского вторжения в Украину. Британские BP, Shell, норвежская Equinor , американская ExxonMobile отказались от своих ставок в российских энергетических компаниях, потерпев значительные убытки. Но даже после разрыва отношений с «Новатэк», французская компания сохраняет ставки в газовых компаниях «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ».
Серьезную проблему для западных компаний представляет невозможность продать свои доли акций российских энергетических компаний, поскольку потенциальные покупатели, связанные с этими компаниями, как правило, являются объектами санкций.
Россия ввела пошлины на ввоз мыла и шампуней из «недружественных стран»
Правительство России ввело пошлины в 35% на ввоз ряда товаров из так называемых недружественных стран. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале правовой информации вечером в пятницу.
Облагаться пошлинами будут моющие средства, шампуни, дезодоранты, зубные пасты и средства для бриться, а также гражданское оружие. Это коснется товаров из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши. Товаров из стран Евросоюза, за исключением Польши, повышение не коснется, несмотря на то, что российские власти считают «недружественными» и их.
В Министерстве промышленности и торговли уточнили, что «порядка 60% от общего объема импорта перечисленной в постановлении продукции поставляется в Россию из ЕС, а объемы поставок из шести стран, для продукции из которых было принято решение ввести повышенную пошлину, не превышают 8-15% и охватывают узкий сегмент брендов, в основном из премиум-категории».
Как сообщают «Известия», введение фактически заградительных пошлин на товары для гигиены лоббировали отечественные компании, которые позже объединились в «Национальный совет по парфюмерии, косметике и бытовой химии». Там уточнили, что после начала военного вторжения России в Украину многие международные бренды прекратили производство в России, и теперь готовую продукцию под марками Mary Kay и Gillette привозят из США, Old Spice и Fairy – из Великобритании, Oriflame, Eveline, Colgate, Nivea и другие – из Польши.
Национальный совет предлагает российскому потребителю перейти на отечественную продукцию. Однако источники «Известий» опасаются, что после повышения пошлин и, соответственно, розничных цен на иностранные бренды отечественная продукция тоже может подорожать, пусть и не настолько резко.
Экс-ведущему «Дождя» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию
Бывшему ведущему телеканала «Дождь» Алексею Коростелеву запретили въезд в Латвию. Об этом пишет издание Delfi.
Сообщается, что глава МВД Латвии Кристап Эклонс рассмотрел предложение Службы госбезопасности страны и внес Коростелева в так называемый черный список.
Коростелев сейчас живет в Грузии. У него нет латвийских визы или вида на жительство, поэтому власти Латвии не могут привлечь его к ответственности. Отмечается, что Коростелев может обжаловать запрет на въезд в течение месяца в Административном окружном суде Латвии.
1 декабря Коростелев в прямом эфире «Дождя» обратился к зрителям с просьбой присылать сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации россиян на войну в Украине. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», – сказал журналист. После этого латвийская служба госбезопасности начала расследование по подозрению, что телеканал оказывает помощь российской армии.
2 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии оштрафовал «Дождь» на десять тысяч евро за использование карты с аннексированным Крымом в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Тогда глава совета Аболиньш отметил, что это уже второе нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. Он добавил, что за три серьезных нарушения «Дождь» могут лишить лицензии на вещание. В этот же день «Дождь» извинился, вырезал фразу из записи эфира и сообщил, что прекратил сотрудничество с Коростелевым. Сам журналист объяснил, что оговорился в эфире.
6 декабря Национальный совет по электронным СМИ Латвии отозвал лицензию на вещание телеканала «Дождь». Решение было принято в связи с угрозой национальной безопасности.
- Больше 70 редакций русскоязычных СМИ, в том числе зарегистрированных или расположенных в Латвии, присоединились к письму в поддержку телеканала «Дождь». В обращении на русском, латышском и английском языке журналисты выразили солидарность с каналом.
В Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны на фоне акции протеста
Перед зданием парламента Грузии в центре Тбилиси зажгли главную новогоднюю елку страны. В мероприятии принял участие мэр столицы Каха Каладзе. По его словам, с этого момента начинается отсчет новогодних дней.
«Жизнь, любовь, солидарность, мир – вот те ценности, которые люди в любом городе мира желают себе и, конечно же, своим близким. Традиционно мы превратили наши страстные пожелания в своего рода призыв, и в этом году мы встречаем новый 2023 год с этой надеждой. Давайте вместе загадаем все эти желания и зажжем столичную елку как символ новой жизни и счастливого будущего», - сказал Каладзе, обращаясь к собравшимся, передает SOVA.
После этого на центральном проспекте Тбилиси – Руставели – начался концерт.
Между тем, параллельно с торжествами недалеко от здания парламента – на Площади свободы – проходит акция протеста. Гражданские активисты вновь выступают против выбранного тбилисской мэрией новогоднего слогана «Город мира». На фоне войны в Украине они призывают заменить его на лозунг «Город солидарности».
Отметим также, что перед церемонией зажжения главной елки муниципальные службы убрали с центра города фотографии грузинских добровольцев, погибших в Украине. Их перенесли на Площадь героев – к Мемориалу погибших за единство Грузии. Как заявил мэр Каха Каладзе, «таким образом, в первую очередь, мы почтим память погибших, а жителям Тбилиси будет предоставлена возможность подобающим образом встретить Новый год».
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