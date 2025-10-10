Мелания Трамп заявила, что Путин ответил на ее письмо о детях

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что президент России Владимир Путин ответил на ее письмо об украинских детях, переданное ему на саммите на Аляске.

«Он ответил мне письменно, дав понять, что готов взаимодействовать со мной напрямую, и изложив подробности, касающиеся украинских детей, находящихся в России», — сказала она в ходе выступления в Белом доме.

По ее словам, после этого они установили «открытый канал связи» относительно детей, пострадавших в результате войны. Первая леди заявила, что ее представитель напрямую работает с командой Путина над воссоединением детей с их семьями.

«Мы договорились сотрудничать друг с другом на благо всех людей, вовлеченных в эту войну», — сказала Мелания Трамп, добавив, что «за последние 24 часа» восемь украинских детей воссоединились со своими семьями.

В преддверии саммита президентов США и России на Аляске, который прошел в августе, Мелания Трамп написала Путину письмо. Содержание письма раскрыл телеканал Fox News — первая леди, в частности, призвала Путина защитить детей, страдающих из-за войны.

«Защищая невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России — вы окажете услугу всему человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки любых человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту идею в жизнь одним росчерком пера сегодня. Время пришло», — написала Трамп.