«Мемориал» не смог возложить цветы на Левашовском кладбище

Активисты «Мемориала», а также представители консульств Польши и других стран и члены конгресса поляков Санкт-Петербурга не смогли в воскресенье отнести цветы на Левашовское мемориальное кладбище, откуда несколько недель назад исчез памятник расстрелянным в Левашовской пустоши под Ленинградом полякам.

Как сообщил «Мемориал», возложение цветов участники акции хотели приурочить к годовщине так называемой польской операции НКВД, в 1937-38 годах в её рамках были арестованы около 140 тысяч человек, главным образом живших в СССР поляков, из них 110 тысяч были расстреляны.

«Когда коллеги приехали на кладбище, оказалось что с 19 по 23 августа санитарный день для инвентаризации деревьев, представляющих угрозу», - сообщил «Мемориал». Кроме того, у входа на кладбище активистов встретили представители так называемой «Волонтёрской роты» - прокремлёвского движения, которое, в том числе, занимается травлей «Мемориала» - с антипольскими плакатами.

«На место украденного польского памятника коллеги попасть так и не смогли, акция памяти прошла у входа», - сообщил «Мемориал».