Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс посетил Тбилиси.

Вместе с бизнесменом Георгием Рамишвили он открыл в тбилисской гостинице «Телеграф» специальное пространство New York City Suite, которое, как отмечается, «отражает энергию Нью-Йорка, его уникальную динамику и глобальный дух».

По информации Euronews Georgia, Адамс прибыл в Грузию по приглашению инвестиционной компании Silk Road Group и USA Georgia Legacy Foundation.

«В Тбилиси понимаешь, что это город, который нашёл свой голос и свой путь, гармонично соединяя прошлое и настоящее. Его богатая культура крайне важна, но главным преимуществом, на мой взгляд, являются люди – добрые, вежливые, открытые и готовые показать, почему этот город является городом будущего», – цитируют СМИ слова мэра Нью-Йорка.

Согласно информации, распространённой в социальных сетях, Эрик Адамс вместе с бизнесменом Сабой Микава, другом мэра Тбилиси Кахи Каладзе, также посетил центр спортивных автомобилей Forza Tbilisi.

Неизвестно, проводил ли Адамс встречи с представителями правящей партии «Грузинская мечта» или с Кахой Каладзе. О визите мэра Нью-Йорка не сообщалось ни столичной мэрией, ни в социальных сетях Каладзе.

Эрик Адамс – бывший офицер полиции Нью-Йорка – победил на выборах мэра города в 2021 году. В текущем году он отказался от участия в борьбе за переизбрание. Новым мэром Нью-Йорка был избран кандидат от Демократической партии Зохран Мамдани, который приступит к исполнению обязанностей 1 января 2026 года.

На прошлой неделе американские СМИ сообщали, что Эрик Адамс отправляется в Мексику – четвертую страну за последние три месяца после Албании, Израиля и Узбекистана.

«Все эти поездки как минимум частично финансировались за счёт средств налогоплательщиков города и включали встречи с представителями местных органов власти», – отмечало издание New York Daily News.

На вопрос журналиста о целях поездки в Мексику Адамс ответил: «Это не ваше дело».

На то, что мэр Эрик Адамс оказался в Тбилиси, обратили внимание пользователи социальных сетей. В частности, они указали, что он был отмечен на видео, снятом в автосалоне в грузинской столице.

Во время пребывания Адамса на посту мэра его неоднократно сопровождали коррупционные обвинения – сначала в адрес ближайшего окружения, а затем и против него самого. Следствие утверждало, что он запрашивал пожертвования на избирательную кампанию у граждан Турции и оказывал услуги состоятельным спонсорам. Адамс отвергал все обвинения, а администрация Дональда Трампа в итоге распорядилась снять их. Как отмечает Би-би-си, отношения Адамса с истеблишментом Демократической партии испортились ещё раньше – после того, как он публично критиковал иммиграционную политику администрации Джо Байдена.