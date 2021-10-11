Меркель и Макрон поговорили по телефону с Зеленским, затем с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, провели в понедельник телефонные разговоры с президентами Украины и России. В двух раздельных разговорах с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным обсуждался конфликт на востоке Украины. Все четыре политика согласились с необходимостью встречи своих министров иностранных дел. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на правительство Германии.

Канцлер Германии и президент Франции сначала провели разговор с президентом Украины Зеленским. Речь шла о ходе выполнения Минских договоренностей, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта на Украине.

Затем Меркель и Макрон разговаривали с президентом Путины, призвав его к прогрессу в мирных переговоров. Как сообщает правительство Германии, собеседники согласились поручить своим министрам иностранных дел встретиться.

Украина воюет с пророссийскими сепаратистами в Донбассе с 2014 года. По заявлениям Киева, жертвами конфликта стали 14 тысяч человек.