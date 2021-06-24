Меркель призвала ЕС налаживать «прямые контакты» с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала страны Европейского союза вести прямые переговоры с российским президентом, как это сделал лидер США Джо Байден на саммите в Женеве.

"Недостаточно того, что президент США разговаривает с президентом России. Я очень приветствую это, но ЕС также должен создавать форматы для диалога", – заявила Меркель в четверг во время своего выступления перед нижней палатой Бундестага. Её слова приводит издание Politico.

По словам канцлера Германии, ЕС "должен обозначить общие стратегические интересы" с Россией, такие как защита климата и мир в Сирии и в Ливии. И в то же время "дать соответствующий ответ" кибервойне, которую, с точки зрения ЕС, ведёт Россия.

Прямой диалог, по мнению Меркель, должен "создать механизмы для возможности быстро и сообща реагировать на российские провокации".

23 июня на заседании комитета постоянных представителей ЕС послы Германии и Франции предложили пригласить российского лидера на европейский саммит. Идея вызвала разногласия. Три страны Балтии и Польша выступили против.

Но согласно выводам к прошедшему заседанию, ЕС все-таки рассмотрит эту инициативу. Наравне с предложением взаимодействовать с Россией в областях, представляющих интерес для союза, таких как изменение климата, энергетика, здравоохарнение, борьба с терроризмом и некоторые вопросы внешней политики.

Меркель призвала ЕС налаживать «прямые контакты» с ПутинымВ то же время лидеры ЕС не исключают введения новых экономических санкций против России.