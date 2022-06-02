Новости
Меркель впервые с начала войны публично выразила поддержку Украине
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала российского вторжения в Украину 24 февраля выступила с публичным заявлением, в котором осудила российскую агрессию и поддержала Украину.
Выступая вечером в среду 1 июня на мероприятии в честь бывшего главы Объединения немецких профсоюзов, Меркель назвала российское вторжение "глубоким переломным моментом" в истории Европы после Второй мировой войны, - сообщает DW.
"Я выражаю солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону", - заявила Меркель. По её словам, она поддерживает все усилия правительства Германии и международного сообщества, "направленные на прекращение этой варварской агрессивной войны со стороны России". Она также упомянула о страданиях мирного населения Украины и о жестокостях российской армии, в частности в Буче, отметила волну солидарности в ЕС, в том числе по отношению к беженцам из Украины, и выступила за дальнейшее сплочение Европы.
После своего ухода с поста канцлера в декабре прошлого года Меркель практически не появлялась на публике. После начала войны она выступила с двумя письменными заявлениями. В первом осудила войну и поддержала действия нового канцлера, социал-демократа Олафа Шольца. Во втором - отвергла критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в связи с позицией кабинета Меркель относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остаётся приверженной своим решениям.
Позиция Меркель, которую ряд комментаторов интерпретировали как стремление остаться в тени и уйти от неудобных вопросов, вызывала в последнее время всё большую критику в Германии, в том числе со стороны её коллег по Христианско-демократическому союзу, и Украине. Бывшего канцлера обвиняют в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины. В качестве примеров приводятся приверженность строительству газопровода "Северный поток-2" (в конце концов он был построен, но не вступил в эксплуатацию) или готовность на уступки относительно Минских соглашений.
Ещё более жёсткой критике подвергается другой бывший канцлер Германии - Герхард Шрёдер, который до последнего времени входил в совет директоров "Роснефти" и покинул его только перед лицом угрозы включения в санкционные списки. К этому беспрецедентному шагу призывал Европарламент, фактически обвиняя Шрёдера, известного тёплыми отношениями с Владимиром Путиным, в поддержке войны.
Другие новости дня
Пеле призвал Владимира Путина остановить войну в Украине
Легенда мирового футбола 81-летний бразилец Пеле (Эдсон Арантис ди Насименту) призвал президента России Владимира Путина остановить войну в Украине.
"Нет абсолютно никакого оправдания для этого продолжающегося насилия. Этот конфликт ужасен, неоправдан и не приносит ничего, кроме боли, страха и ненависти", - говорится в открытом письме к Путину, опубликованном в инстаграме Пеле.
"Возможность прекратить его – в ваших руках", - продолжает легендарный футболист, - "тех, которые я пожимал во время нашей последней встречи в Москве в 2017 году."
Тогда Пеле участвовал в мероприятиях Международной федерации футбола (ФИФА), предшествовавших чемпионату мира, который проходил в России в 2018 году.
Пеле входит в число ста наиболее влиятельных людей мира по версии журнала Time.
24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду.
За три месяца со дня начала широкомасштабного вторжения России в Украину жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным - десятки тысяч мирных жителей.
Бизнесмену Галифу Озтюрку в Грузии грозит бессрочное заключение
Грузинская прокуратура будет требовать заключение под стражу в качестве меры пресечения для турецкого бизнесмена, гражданина Грузии Галифа Озтюрка. Вопрос об избрании меры пресечения будет решаться Батумским судом.
Озтюрк, чья компания контролирует крупнейшие отели в Батуми, был задержан после многочасового обыска в доме и офисах. При обыске было изъято 7,2159 грамм кокаина, заявили в прокуратуре.
На данный момент Озтюрк обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере — статья 260, часть 6, пункт «А» Уголовного кодекса. Ему грозит лишение свободы на срок от восьми до двадцати лет или бессрочное лишение свободы.
Отметим, что Озтюрк перебрался в Грузию после того, как апелляционный суд Турции утвердил его пожизненное заключение за убийство, совершенное в 1996 году, сообщало накануне агентство Bloomberg.
Не исключено, что в ближайшие дни в Грузии против бизнесмена будут выдвинуты новые обвинения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Следственная служба грузинского Минфина ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывании денег. Счета компании и бизнесмена арестованы.
Галифу Озтюрку и его «Метро Холдингу» принадлежат крупнейшая гостиница Батуми «Эйфория», отели «Интурист», «Метро скай тауэр» и «Бизнес ледженд», а также торговый центр «Метро сити».
После ареста бизнесмена сотрудники «Эйфории» вышли на митинг в его поддержку. Защита Озтюрка говорит о недоразумении и о том, что обвинения абсурдны.
По данным СМИ, по состоянию на 2020 год, Озтюрк инвестировал в Грузию 500 млн долларов. При этом его личность окутана тайнами и предположениями, а его бизнес в Грузии последние несколько лет является постоянным предметом журналистских расследований.
Пишут СМИ и о семейной жизни Озтюрка. Он завел со своей 24-летней женой более 20 детей с помощью суррогатных матерей. Семья заявляла, что в плане — довести число детей до 105.
Жена Озтюрка, в девичестве Кристина Гагаркина — из России, она познакомилась с будущим мужем во время отпуска в Батуми. После рождения детей она завела блог в инстаграме под названием BATUMI MAMA, где делится фотографиями и рассказами о семейной жизни.
Грузинская телекомпания Formula отмечает, в прошлом Галиф Озтюрк часто появлялся на публике вместе с премьерами Грузии — от Георгия Квирикашвили до Ираклия Гарибашвили.
А телеканал «Мтавари» утверждает, что за несколько дней до задержания турецкий бизнесмен написал письмо председателю правящей партии «Грузинская мечта» Ираклию Кобахидзе. В нем якобы говорилось о его конфликте с главой Аджарской автономной республики Торнике Рижвадзе.
В правящей партии сообщения СМИ пока не прокомментировали.
В Цхинвали указали на «определенную сдержанность и рассудительность» Грузии
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия указывают на «определенную сдержанность и рассудительность» грузинских властей. Об этом глава югоосетинской делегации на Женевских дискуссиях Константин Кочиев заявил на встрече с сопредседателями от ОБСЕ, ООН и ЕС.
«Проявление Грузией на протяжении последних месяцев определенной сдержанности и рассудительности дает основание для некоторого оптимизма в отношении перспектив выработки конструктивного отношения участников к работе по документу о неприменении силы», – цитирует Кочиева агентство «Рес».
По словам югоосетинского политика, «укрепление безопасности является главной задачей Женевских дискуссий».
«У нас не остаются незамеченными обращённые к Грузии призывы зарубежных акторов использовать текущий момент для силового решения своих стратегических целей, а также активное развитие военного взаимодействия Грузии с зарубежными партнёрами, что также повышает риски для безопасности в Кавказском регионе. Считаем, что новые вызовы должны стимулировать к активной работе, позитивной повестке», – сказал Кочиев.
Он надеется, что «для проведения 56-го раунда Женевских дискуссий на данный момент нет непреодолимых препятствий».
- Как сообщалось ранее, встреча в Женеве, запланированная на конец марта, была отложена из-за российского вторжения в Украину.
- 31 мая сопредседатели Женевских дискуссий провели встречу с заместителем главы абхазского МИДа Ираклием Тужба.
Грузия закупила в США дополнительную партию «Джавелинов»
Минобороны Грузии в первом квартале 2022 года закупило в США дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин». Об этом говорится в представленном в парламент Грузии ежегодном докладе премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
В январе текущего года пресс-служба грузинского Кабмина сообщала, что правительство Грузии намерено приобрести дополнительную партию американских «Джавелинов» на сумму более 26 млн долларов.
Впервые о решении продать Грузии вооружение, предназначенное для уничтожения бронетехники, было объявлено в ноябре 2017 года. Тогда речь шла о передаче Тбилиси ракетных комплексов на сумму 75 миллионов долларов. Согласно тому решению, Грузия должна была приобрести 410 самонаводящихся ракет и 72 командно-пусковые установки, а также элементы материально-технического и программного обеспечения. Первый этап закупок завершился в январе 2018 года.
В 2020 году стало известно, что Грузия, наряду с другими странами-партнерами Соединенных Штатов, получит очередную партию ракетных систем «Джавелин».
Дания присоединится к оборонной политике Евросоюза
Дания присоединится к общей оборонной политике Еврсоюза.На состоявшемся 1 июня референдуме эту инициативу поддержали две трети датчан, 33 процента высказались против. Результаты голосования объявила накануне вечером премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Решение о проведении референдума власти сстраны приняли после того, как соседние Швеция и Финляндия объявили о намерении вступить в НАТО на фоне военного вторжения России в Украину.
Дания "послала очень чёткий сигнал своим союзникам в НАТО и в Европе, а также российскому президенту Владимиру Путину", сказала датский премьер. "Когда Путин вторгается в свободную и независимую страну и угрожает стабильности Европы, мы усиливаем поддержку другу друга," - добавила Метте Фредериксен. По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен , это решение принесёт пользу не только Дании, но и ЕС.
Последние 30 лет, будучи членом НАТО, Дания была единственным членом Евросоюза, который не участвовал в формировании общей оборонной политики.Теперь Копенгаген сможет подключать своих солдат к военным миссиям ЕС, финансировать оборонные программы, уучаствовать в разработках новых вооружений.
Число уроженцев Южной Осетии, погибших на войне в Украине, достигло 12-ти
На войне в Украине погибли еще двое уроженцев самопровозглашенной республики Южная Осетия – Алан Дудаев и Олег Алборов. Об этом сообщается в Telegram-канале агентства «Рес» со ссылкой на пользователей соцсетей.
«Укрываясь от обстрела, бойцы из Осетии попали в ДТП. Один в тяжелом состоянии, двоих не стало», – говорится в сообщении.
Число уроженцев Южной Осетии (добровольцев и военнослужащих РФ), погибших на войне, достигло 12-ти. Ранее в Украине погибли Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев и Руслан Казиев.
Венгрия требует исключить из пакета санкций против РФ патриарха Кирилла
Венгрия настаивает на дальнейших уступках по очередному, уже шестому пакету санкций против Москвы за российское вторжение в Украину. Bloomberg пишет о том, что Будапешт настаивает на исключении из списка индивидуальных санкций патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Агентство ссылается на официальных лиц, знакомых с ходом консультаций за закрытыми дверями. При этом, как отметил один из собеседников Bloomberg, имя Кирилла, который активно высказывается в поддержку политики президента России Владимира Путина, и в частности, военной операции в Украине, не упоминалось лидерами стран ЕС в ходе саммита европейского блока ранее на этой неделе.
30 мая было объявлено, что участники саммита ЕС согласовали – в рамках шестого пакета санкций – эмбарго на импорт российской нефти, но под давлением Будапешта запрет пока будет частичным и затронет только поставки по морю. Венгрия, а также Словакия и Чехия продолжат получать российскую нефть по трубопроводу "Дружба". Однако, даже с учётом этого исключения для трёх стран, импорт российской нефти в Евросоюз к концу года может сократиться на 90%.
Впервые о подготовке Евросоюзом ограничительных мер против патриарха Кирилла СМИ сообщили в начале мая. Ввести санкции предложила Литва, но МИД страны отметил, что неизвестно, получится ли это сделать. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель указывал, что в рамках шестого пакета санкции планируется ввести против лиц, "распространяющих дезинформацию", пишет РБК.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого называют пророссийским политиком, тогда говорил, что его страна не поддержит включение в санкционный список главы РПЦ, назвав это проблемой свободы вероисповедания.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы по ограничениям против патриарха Кирилла "инфернальны" и свидетельствуют о беспомощности и страхе ЕС.
О других событиях дня в выпуске видеоновостей Радио Свобода:
Reuters: США могут продать Украине беспилотники Gray Eagle
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность продажи Украине четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle, которые могут быть оснащены ракетами Hellfire. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
При этом один из собеседников агентства отмечает, что это решение, которое Пентагон обсуждает уже несколько недель, может быть блокировано Конгрессом.
Украина использует несколько типов беспилотных летальных аппаратов - меньших размеров и дальности. Gray Eagle могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать огромное количество разведданных. Армейская версия, более известная как Predator, может нести до 8 ракет Hellfire.
Вопрос Reuters о возможной продаже беспилотников представитель Белого дома переадресовал в Пентагон, а там заявили, что им пока "нечего сообщить". О том, что Киев запросил у Вашингтона дроны Gray Eagle, издание Politico сообщало в конце апреля.
1 июня президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов.
С начала российского вторжения в Украину США предоставили Киеву военной помощи на сумму в четыре миллиарда долларов.
Алиев: Спрос на азербайджанский газ в Европе растет быстрыми темпами
Спрос на азербайджанский газ в Европе растет быстрыми темпами, что требует расширения инфраструктуры. Об этом на церемонии открытия Baku Energy Week заявил президент страны Ильхам Алиев, пишет SOVA.
«Спрос на азербайджанский газ растет быстрыми темпами. Но потенциальные покупатели газа должны понимать, что значительно нарастить добычу и экспорт за один год невозможно. Нужны контракты, поэтому мы должны ускорить переговоры. Нам также нужно увеличивать добычу и расширять имеющуюся инфраструктуру экспорта», - сказал Алиев.
Как передают азербайджанские СМИ, в сложившихся реалиях акционеры TAP обсуждают возможность увеличения его пропускной способности, которая на сегодняшний день составляет 10 млрд кубометров.
«Но это займет определенное время, потребует значительных финансовых ресурсов, тесного сотрудничества, координации и активного диалога всех стран-участниц проекта. Мы готовы к этому. Министерство энергетики Азербайджана и SOCAR получили все необходимые от меня инструкции для проведения переговоров и Бакинская энергетическая неделя отличная возможность для этого», - отметил президент.
Вместе с тем, Алиев добавил, что Баку также планирует работать в направлении экспорта электроэнергии в Европу.
США не увидели признаков того, что Россия остановит войну в Украине
До тех пор, пока идёт война в Украине, Соединённые Штаты будут поддерживать народ этой страны и стремиться к тому, чтобы у украинцев были все необходимые им эффективные средства защиты. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вашингтоне с главой НАТО Йенсом Столтенбергом 1 июня.
Как сказал Блинкен, США по-прежнему не исключают, что военный конфликт в Украине продлится "много месяцев". "Уже завтра войны могло бы не быть, если бы Россия выбрала завершение агрессии, но пока мы не видим никаких признаков этого", - отметил Блинкен.
В среду глава Белого дома Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине в области безопасности. Он включает в себя, в частности, американские реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. "Сегодня я объявляю о крупном новом пакете военной помощи, чтобы оказать своевременную и очень нужную поддержку украинской армии", - говорится в заявлении президента США, распространенном его пресс-службой. В тексте отмечается, что эта партия "даст украинцам новые возможности и современное вооружение".
Cтоимость очередного, 11 пакета, составляет около 700 миллионов долларов. Высокопоставленные представители американской администрации во вторник подтвердили журналистам, что Вашингтон направит Киеву высокомобильные комплексы HIMARS и что они будут оснащены боеприпасами, которые позволят украинским военным запускать ракеты на расстоянии до 80 км.
Президент Джо Байден ранее в колонке для газеты Тhe New York Times написал, что Соединённые Штаты предоставят Украине ограниченное количество "более современных ракетных систем", которые "позволят с большей точностью поражать ключевые цели на поле боя" в ходе войны с Россией. При этом, по словам Байдена, США не будут поощрять и не позволят Украине "наносить удары за пределами своих границ", что могло бы привести к эскалации войны.
Энтони Блинкен в среду на пресс-конференции в Вашингтоне отметил, что украинцы заверили американскую сторону в том, что они не будут использовать предоставленные Соединёнными Штатами передовые ракетные системы для поражения целей на территории России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, в свою очередь, в ходе визита в США, что президент России Владимир Путин не достиг в Украине тех стратегических задач, которые он ставил. "Вместо этого он получил расширение НАТО у своих границ", – сказал Столтенберг.
Перед вторжением в Украину в конце февраля руководство России указывало, что считает одной из главных угроз национальной безопасности дальнейшее расширение НАТО на восток, и в частности, возможное членство в Североатлантическом союзе Украины.
После начала войны о намерении присоединиться к НАТО заявили Финляндия и Швеция, которые многие годы сохраняли нейтралитет в военной сфере. Страны уже подали заявки на членство в организации. Процесс их вступления западные союзники рассчитывают завершить в короткие сроки.
Дмитрий Муратов выставил на аукцион в США нобелевскую медаль
Лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов выставил медаль премии на аукцион в пользу детей, пострадавших от войны в Украине. Финальные торги запланированы на 20 июня в Нью-Йорке.
Площадкой для продажи стал аукционнный дом Heritage Auctions. На момент публикации новости ставка была 13 тысяч долларов США. Деньги, вырученные на торгах, планируется перечислить ЮНИСЕФ на программы помощи пострадавший от войны детям.
Муратов объявил, что продаст медаль 22 марта. Тогда сообщалось, что идея поддержана всей редакцией возглавляемой им "Новой газеты". Журналист получил свою награду в октябре 2021 года совместно с филиппинкой Марией Ресса - за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
- В 2014 году Нобелевскую медаль продал лауреат премии по физиологии Джеймс Уотсон за 4,8 миллиона долларов. В 2015 лауреат премии по физике Леон Ледерман продал свою медаль за 765 тысяч долларов, чтобы оплатить медицинские счета. Медали несколько раз выставлялись на аукционы семьями лауреатов и продавались по цене от 395 до 2,2 миллиона долларов.
Российской оппозиционерке Любови Соболь утвердили реальный срок
1 июня Московский городской суд утвердил приговор соратнице оппозиционера Алексея Навального Любови Соболь по "санитарному делу", вынесенный в апреле 2022 года. Тогда суд заменил ей ограничение свободы на реальный срок, назначив почти шесть месяцев колонии. Об этом сообщил адвокат оппозиционерки Владимир Воронин.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы признал Любовь Соболь виновной по так называемому "санитарному делу". По версии следствия, её призывы выйти на акцию в поддержку арестованного Навального в январе 2021 года способствовали распространению коронавируса. Суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Оппозиционерке запретили выходить из дома по ночам, посещать массовые мероприятия, выезжать за пределы Москвы и Московской области.
Соболь вину не признала. В частности, она отметила, что следствие не нашло ни одного человека, который пришёл на акцию по её призыву и при этом был болен COVID-19. Спустя несколько дней после вынесения приговора Соболь уехала из России.
По "санитарному делу" проходили десять человек. В феврале 2022 года одному из них — Олегу Навальному также заменили ограничение свободы на реальный срок. То же попросили сделать в отношении участницы панк-группы Pussy Riot Марии Алёхиной и муниципального депутата Люси Штейн. Все они покинули Россию.
- В середине мая 2022 года суд заочно арестовал Любовь Соболь, а также других сотрудников Фонда борьбы с коррупцией Вячеслава Гимади, Леонида Волкова и Ивана Жданова по обвинению в создании экстремистского сообщества. По предъявленной статье им грозит до 12 лет колонии.
- В июне 2021 года суд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность в России. Позже они были ликвидированы. В конце сентября 2021 года следственный комитет России возбудил против Алексея Навального и его сторонников уголовное дело о создании экстремистского сообщества и участии в нём. Сам Навальный с февраля 2021 года находится в колонии по делу о мошенничестве.
Турция намерена провести новую спецоперацию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что вооруженные силы республики намерены провести новую трансграничную операцию в районах Манбиджа и Телль-Рифата на севере Сирии против членов Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которых Анкара признает террористическими организациями.
«Мы очищаем Телль-Рифат и Манбидж от террористов. Затем мы будем делать то же самое шаг за шагом в других регионах. Посмотрим, кто поддержит наши законные шаги», – сказал турецкий президент во время выступления в парламенте в Анкаре.
По словам Эрдогана, «попытки узаконить террористов с помощью смены их названий ни к чему не приведут».
«Те, кто выступает с подобными инициативами, обманывают сами себя, но не Турцию», – добавил он.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что любое новое наступление Турции на севере Сирии подорвет региональную стабильность и усугубит ситуацию.
ТАСС напоминает, что Турция провела в северных районах Сирии с 2017 года три военные операции – «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира».
23 мая Эрдоган сообщил о подготовке к новой военной операции на севере Сирии с целью расширения 30-километровой зоны безопасности, созданной в октябре 2019 года после операции «Источник мира». По данным турецких СМИ, операция может начаться в ближайшее время, в ней планируется задействовать около 50 тысяч турецких военнослужащих и представителей сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемых Анкарой.
С 18 апреля Турция также проводит военную операцию на севере Ирака против Рабочей партии Курдистана.
Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Абхазию
В Министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия накануне состоялась встреча с сопредседателями Женевских дискуссий – Джихан Султаноглу, Тойво Клааром и Виорелом Мошану.
Замглавы абхазского МИДа Ираклий Тужба выразил надежду на проведение в июне очередного раунда дискуссий.
Как сообщалось ранее, встреча в Женеве, запланированная на конец марта, была отложена из-за российского вторжения в Украину.
По информации абхазского МИДа, специальный представитель Европейского Союза по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар отметил, что ему очень приятно вновь вернуться в Абхазию после длительного перерыва.
«Мы сейчас проходим очередной период консультаций со всеми участниками Женевских дискуссий. Предстоящая неделя будет посвящена встречам. Можно сказать, сами консультации начались с нашего визита в Тбилиси. Контекст действительно отличается от того, что мы лицезрели в прошлый раз, говоря о том самом раунде, который был перенесен. Ситуация в мире сложная, имею в виду международную обстановку, в целом она полярная. Мы выражаем надежду на то, чтобы международная повестка не повлияла негативно на ход дискуссий в рамках Международных женевских дискуссий и не пустила под откос весь процесс», – сказал, по информации абхазского ведомства, Клаар.
Он добавил, что Женевские дискуссии необходимо защитить от всех внешних вызовов.
«Мы, конечно же, осознаём важность Международных Женевских дискуссий. Вместе с тем мы также осознаем риски, сопряженные с ситуацией, когда в очередной раз откладывается раунд. Такие ситуации непосредственно сказываются на людях, пострадавших от конфликта. Я вижу нашу коллективную ответственность в том, чтобы мы поддерживали стабильную безопасность в регионе, чтобы наши усилия были направлены на то, чтобы раунды Женевских дискуссий проходили в регулярном формате. Цель наших консультаций – услышать мнения, отзывы, реакции участников, чтобы потом уже на их основе проводить раунды в будущем», – цитирует Клаара абхазский МИД.
Ираклий Тужба, в свою очередь, отметил, что повестка Женевских дискуссий носит достаточно консервативный характер. По его словам, за последние годы многие пункты из этой повестки не претерпели каких-либо особых изменений.
«Хотя, с нашей точки зрения, в частности, в рамках деятельности второй рабочей группы есть ряд вопросов, которые утратили свою актуальность, и они должны быть либо изменены, либо устранены полностью», – отметил он.
Тужба подчеркнул, что наиболее важной проблемой остается вопрос обеспечения безопасности.
«Мы связываем это с необходимостью подписания мирного договора с Грузией, так называемого документа о международных гарантиях безопасности и невозобновлении военных действий. К сожалению, вынуждены констатировать, что за прошедшие годы грузинская делегация категорически отказывалась обсуждать любые наши конструктивные предложения по этому важному вопросу. Она фактически блокирует работу в этом направлении. Грузия является страной, чья политика несет в себе прямую угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. В этом контексте без наличия мирного договора с Грузией будет крайне сложно преодолеть существующую напряженность между нашими странами», – сказал Тужба.
При этом он отметил, что представители Абхазии открыты и готовы к диалогу в рамках деятельности второй рабочей группы, которая занимается гуманитарными аспектами сотрудничества, и в этом направлении есть определенные успехи.
«В условиях серьезной напряженности, которая царит в международных отношениях, мы считаем, что Женевские дискуссии приобретают особую роль. Это один из немногих работающих каналов коммуникаций. И мы приложим максимум усилий, чтоб этот канал коммуникации сохранялся в дальнейшем», – сказал Ираклий Тужба.
«Газпром» прекратил поставку газа компаниям Shell и Ostred
"Газпром" прекратил поставку газа британско-голландской компании Shell Energy Company и датской компании Ostred. Как говорится в сообщении "Газпрома", компания не получила платеж за поставки газа в рублях.
В 2021 году российская компания поставила Orsted 1,97 млрд кубометров газа. По оценкам "Газпрома", это две трети от общего объема потребления газа в Дании. Контракт с Shell на поставку газа в Германию предусматривает объем до 1,2 млрд кубометров газа в год.
"Мы настаиваем на решении не платить в рублях, и мы были готовы к такому сценарию, – сказал генеральный директор Orsted Мадс Ниппер. – Ситуация укрепляет необходимость независимости ЕС от российского газа за счет развития возобновляемых источников энергии".
Президент России Владимир Путин потребовал с 1 апреля перевести в рубли расчеты за поставки российского газа в страны, которые Москва считает "недружественными". На практике речь идёт о необходимости открыть рублёвые счета в "Газпромбанке". Платежи за газ можно по-прежнему отправлять в евро.
Некоторые страны, например, Болгария, Польша и Финляндия, отказались платить за газ по предложенной схеме, после чего поставки в эти страны были прекращены. Как сообщается в среду, германские энергетические компании RWE и Uniper и австрийская OMV заплатили в мае "Газпрому" по новой схеме.
Суд ЕС отклонил апелляцию Пригожина на включение в санкционный список
Суд Европейского союза в Люксембурге отклонил жалобу российского бизнесмена Евгения Пригожина на его включение в санкционный список. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
Как говорится в решении суда (есть в распоряжении Радио Свобода), Пригожин, включённый в санкционный список в октябре 2020 года в связи с его предполагаемыми связями с так называемой ЧВК Вагнера, действовавшей в Ливии, обжаловал эти решения, утверждая, что они нарушают его права, а его связь с ЧВК Вагнера не доказана.
Как говорится в документе, доказательства, на основании которых было принято решение о санкциях, были основаны на информации из докладов Генерального секретаря ООН и на многочисленных сообщениях прессы, которые истцу не удалось опровергнуть. Среди них были и "детальные, точные и непротиворечивые доказательства многочисленных связей между г-ном Пригожиным и группой Вагнера". Пригожин имеет право подать апелляцию в вышестоящую инстанцию.
Многочисленные журналистские расследования, в том числе Радио Свобода, демонстрировали связь людей из окружения Пригожина и его самого с деятельностью ЧВК Вагнера в Сирии, Ливии, ЦАР и других странах Африки.
Пригожин, известный как Повар Путина (часть его бизнеса связана с организацией поставок продуктов питания), включён также в санкционный список США, где против него возбуждено уголовное дело по обвинению во вмешательстве в выборы.
Акции в годовщину ареста Андрея Пивоварова прошли в странах ЕС, Грузии и Армении
31 мая исполнился год со дня задержания исполнительного директора ликвидированной «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он обвиняется в деятельности нежелательной организации из-за нескольких постов в фейсбуке и весь этот год провел в СИЗО Краснодара. Акции в поддержку политика в годовщину его задержания прошли в разных странах Европы, а также В Армении и Грузии.
«Объяснимо, почему акции прошли не в Москве и Петербурге – тысячи людей покинули страну, в том числе люди, поддерживающие то, что делал Андрей. Они вышли в пикеты или устраивали вечера писем в тех странах, где сейчас находятся», – рассказала Кавказ.Реалии руководитель штаба Пивоварова на выборах в Госдуму в сентябре 2021 года Татьяна Усманова.
В Ереване акция прошла перед посольством России, куда несколько человек вышли с плакатами «Свободу Андрею Пивоварову» и с фото оппозиционного политика. В Тбилиси пикет прошел рядом с площадью Свободы.
31 мая 2021 года Пивоварова сняли с самолета в аэропорту «Пулково», остановив его прямо на взлетно-посадочной полосе. Он обвиняется в руководстве «нежелательной организацией» из-за более 30 постов и репостов в фейсбуке. В начале мая ему впервые с момента ареста разрешили созвониться с родителями и пятилетним сыном.
- В 2017 году власти России признали «нежелательными» зарегистрированные в Великобритании структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В Генпрокуратуре говорили, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт «Открытой России», а позднее – портал «МБХ Медиа».
- Защита Пивоварова обращалась с ходатайством о рассмотрении дела в Санкт-Петербурге, где живет семья политического деятеля и где жил до ареста он сам. В поддержку этого выступили 65 депутатов муниципальных собраний Санкт-Петербурга, считающих Краснодар «местом расправ и судебного произвола». Инициативу поддержал и депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
В Австралии обнаружили самое большое растение на планете
Учёные обнаружили у западного побережья Австралии водоросль площадью 200 квадратных километров. Это самое большое растение на планете, его величина в 465 раз превышает размер предыдущего рекордсмена. Об открытии рассказало издание The Guardian.
Исследователи взяли несколько образцов водоросли вида Posidonia australis, также известного как волокнистый или ленточный сорняк, с разных подводных участков у западного побережья Австралии. Проанализировав генетический код экземпляров, учёные пришли к выводу, что образцы принадлежат одному растению.
"Эти двести квадратных километров лугов с ленточными сорняками, по-видимому, разрослись из одного колонизирующего саженца", — подытожила Джейн Эджлоу из Университета Западной Австралии, принимавшая участие в исследовании.
Учёные также отметили, что растение сохранило полный набор хромосом обоих родителей и вероятно не имеет пола. Обнаруженной водоросли около 4500 лет, длина её лент на некоторых участках достигает метра. На морском лугу в числе прочих живут дельфины, черепахи, крабы и рыбы.
- Предыдущий рекорд принадлежал осиновому лесу Пандо в американском штате Юта. Роща из генетически идентичных деревьев, имеющих единую корневую систему, занимает 0,43 квадратного километра.
Шольц: Германия поставит Украине современные средства ПВО
Германия в ближайшее время поставит Украине современные системы противовоздушной обороны. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.
По словам Шольца, подобная система способна защитить "целый город" от воздушных ударов. Канцлер не привёл подробностей, однако, по всей вероятности, речь идёт о системах IRIS-T SL. Это системы ПВО наземного базирования, использующие модифицированные ракеты "воздух-воздух" IRIS-T. Они существуют в двух модификациях - малого (SLS) и среднего (SLM) радиуса действия.
Пока неясно, какие именно системы и в каком количестве будут поставлены. Германская газета Bild ранее писала о том, что Украина заинтересована в поставках IRIS-T SLM. Они имеют радиус действия до 40 км и могут поражать цели на высоте до 20 км. По данным издания, даже в случае скорого одобрения поставок на боевое дежурство комплексы смогут встать не раньше ноября.
Также канцлер пообещал передать Украине радары, которые могли бы отслеживать перемещения артиллерии противника, а также сотрудничать с США в поставках реактивных систем залпового огня, которые, по словам Шольца, не должны будут использоваться для ударов по территории России.
Значительная часть выступления была посвящена планам модернизации Бундесвера на фоне российской агрессии против Украины.
Оппозиционные христианские демократы в Германии и Киев критикуют правительство Шольца за промедление с обещанными поставками оружия. Одобренных Бундестагом поставок тяжёлого вооружения Украине пока так и не было. В среду канцлер вновь заявил, что Германия будет делать всё возможное, чтобы, как он выразился, Россия не победила в войне. Представители оппозиции раскритиковали его за то, что он прямо не говорит о желательности победы Украины.
В Южной Осетии экс-министр связи Георгий Кабисов выйдет на свободу через 10 дней
Экс-главу Госкомитета информации, связи и массовых коммуникаций самопровозглашенной республики Южная Осетия Георгия Кабисова освободят из-под стражи через десять дней.
Как пишет агентство «Рес», дело об его условно-досрочном освобождении рассмотрел Цхинвальский городской суд под председательством судьи Инала Тибилова.
По словам адвоката Икрамжана Раматова, Кабисов находится в местах лишения свободы 5,5 лет.
«Он не представляет опасности для общества, работает над саморазвитием, посещает библиотеку, занимается спортом. Его поведение характеризуется как образцовое», – сказал он.
Слова адвоката подтвердил и представитель исправительного учреждения.
Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. К спецоперации были привлечены сотни силовиков. После ареста Кабисова несколько дней держали в подвале КГБ.
Действующего полковника Службы внешней разведки и экс-главу комитета связи задержали по заявлению его бывшего подчиненного Валерия Кочиева в превышении должностных полномочий. После этого югоосетинский генеральный прокурор Урузмаг Джагаев через местные СМИ заверил, что никакой политической подоплеки в деле Георгия Кабисова нет, «преступления, по которым были возбуждены уголовные дела, общеуголовной направленности, и в основной части – это преступления экономической направленности».
Чтобы изменить ему меру пресечения на домашний арест, сразу три экс-президента республики обратились в суд в качестве поручителей, однако их предложение было отвергнуто.
Родные Кабисова обращались в самые разные инстанции, в том числе к российскому посольству и даже к Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой. За время содержания под стражей он объявлял две голодовки и даже заявлял о намерении баллотироваться в депутаты.
В июле 2019 года экс-министра приговорили к восьми годам лишения свободы, которые сократили в августе того же года до семи, и выплате ущерба государству в размере 155 миллионов рублей. На обращения кавалеров ордена Уацамонга, высшей воинской награды Южной Осетии, предложение парламентариев об амнистии Кабисова Анатолий Бибилов, а также судебная и парламентская власти отвечали отказом.
Согласно вынесенному приговору, срок нахождения Кабисова под стражей истекал 24 декабря 2023 года.
В конце минувшей недели Георгий Кабисов обратился с письмом к новому югоосетинскому президенту Алану Гаглоеву, в котором опроверг предъявленные ему обвинения.
Российские войска контролируют центр Северодонецка
Российские войска контролируют большую часть территории города Северодонецк в Луганской области Украины, включая его центр. Об этом сообщают в среду и российские, и украинские источники.
Северодонецк, где временно располагалась Луганская областная администрация, в последние дни был главной целью наступления российской армии.
По словам главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, "штурмовые действия 31 мая оккупанты проводили в северных, южных и восточных районах Северодонецка, закрепляются в центре города". О том же говорится в сообщении Генштаба Вооружённых сил Украины. По оценке британской военной разведки, под контролем российских сил более половины города.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии Северодонецка ещё несколько дней назад. Накануне он даже заочно поспорил с журналистами ВГТРК, сообщившими, что город ещё не взят. И Кадыров признаёт, что украинские военные продолжают сопротивление на территории промзоны. Накануне предположительно в результате ракетного удара там взорвалась цистерна с азотной кислотой. О пострадавших не сообщалось.
Гайдай и другие представители украинских властей ранее допускали, что город может быть оставлен. Он находится на восточном берегу реки Северский донец, и его снабжение затруднено. Новая линия обороны может быть создана в Лисичанске на противоположном берегу.
Согласно сводке Генштаба Украины, российские военные также пытаются наступать в направлении на Бахмут и Славянск в Донецкой области.
До российского вторжения в Северодонецке располагалась областная администрация и жили около 100 тысяч человек. Сейчас в городе, как утверждают власти, критическая инфраструктура разрушена почти полностью. Повреждено 90 процентов жилого фонда.
В Приморье депутатов, осудивших войну, исключили из фракции КПРФ
Депутатов законодательного собрания Приморского края Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу, которые выступили против войны в Украине, исключили из фракции КПРФ, за действия дискредитирующие партию. Об этом "Интерфаксу" сообщил второй секретарь крайкома КПРФ Евгений Ляшенко. Васюкевич и Шульга не члены КПРФ, поэтому их исключили только из фракции.
Решение было принято единогласно. Сами депутаты, выступившие против войны, на заседании не присутствовали.
Руководитель фракции КПРФ в парламенте региона Анатолий Долгачев объяснил это так: "Они для нас теперь нерукопожатные, политические трупы, которые сами по себе ничего не представляют. Избраны были только потому, что шли под брендом КПРФ, а теперь предали своих избирателей".
Ещё двум приморским депутатам от КПРФ, поддержавшим коллег , но не подписавшим обращение – Наталье Кочуговой и Александру Сустову объявлен выговор.
27 мая группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал Леонид Васюкевич. Присутствовавший на заседании губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал Васюкевича «изменником» и потребовал вывести из зала его и депутата Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. Тогда же депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса, а глава фракции КПРФ пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".
Чеченские власти вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию
Власти Чеченской Республики вновь заявили о необходимости строительства дороги в Грузию.
«Неделю назад президент России Владимир Путин отметил важность развития транспортной инфраструктуры в целом в Российской Федерации. Поэтому строительство дороги Грозный – Шатой – Итум-Кали – Шатили для Чеченской Республики имеет важное значение», – заявил министр экономического, территориального развития и торговли Чечни Рустам Шаптукаев.
По его словам, правительство Чечни неоднократно обращалось в адрес федерального центра с соответствующими письмами по этому вопросу. Шаптукаев говорит, что глава Чечни Рамзан Кадыров «держит этот вопрос на особом контроле».
«По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова этот вопрос определен в категорию приоритетов. На сегодняшний день правительством Чеченской Республики проделана работа в части обоснования необходимости строительства данной автодороги, что будет способствовать расширению транспортного узла «Север-Юг» с включением в него такого крупного узла, как маршрут Итум-Кали – Шатили», – добавил Шаптукаев.
Как пишет «Грозный-информ», Шаптукаев ответил и на вопрос о сроках начала строительства дороги.
«На данном этапе конкретные сроки не определены, мы надеемся, что это будет обозначено в ближайшее время. На вопрос, какие ведомства будут строить дорогу, мы сможем ответить только после того, как получим соответствующие директивы», – добавил он.
«Грозный-информ» указывает, что «строительство дороги между Россией и Грузией позволит вывести торгово-экономические отношения двух стран на совершенно новый уровень, укрепит международные отношения и снизит транспортные издержки при поставке грузов из России в Армению, Азербайджан, Иран, Грузию и Турцию».
Отметим, что в Тбилиси не раз заявляли, что вопрос строительства автомобильной дороги, соединяющей Грузию с Чечней, никогда не стоял в повестке дня грузинской стороны. В марте текущего года об этом заявили в Министерстве регионального развития и инфраструктуры страны. Информацию о том, что Тбилиси допускает реализацию проекта, в ведомстве назвали ложной.
Вопрос строительства дороги и погранперехода на границе Грузии и Чеченской Республики обсуждался в марте на заседании Совета безопасности РФ, которое прошло в Грозном. Секретарь Совбеза Николай Патрушев и глава Чечни Рамзан Кадыров говорили о «стратегическом значении» дороги и ее важности для выхода на рынки зарубежных стран.
О возможности строительства дороги в 2018 году говорил и глава Росавтодора Роман Старовойт. Чиновник отмечал, что его ведомством будет прорабатываться вопрос о включении трассы из Чечни в Грузию в перечень объектов федерального значения.
Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили обнаружен мертвым в собственном доме
Заместитель мэра Тбилиси Илья Элошвили сегодня был обнаружен мертвым в собственном доме.
МВД Грузии сообщило, что следствие идет по статье 115 УК — доведение до самоубийства.
На месте в течение нескольких часов работали эксперты и кинологи с собаками, после чего тело было передано на экспертизу.
Элошвили был соратником мэра Тбилиси, экс-министра энергетики Кахи Каладзе. С 2012 года работал заместителем министра энергетики, дважды (в 2016 и 2017 годах) занимал пост главы Минэнерго. Заместителем мэра Тбилиси был с 2017 года.
Илье Элошвили было 47 лет, у него остались жена и двое детей.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.