Меркель впервые с начала войны публично выразила поддержку Украине

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые с начала российского вторжения в Украину 24 февраля выступила с публичным заявлением, в котором осудила российскую агрессию и поддержала Украину.

Выступая вечером в среду 1 июня на мероприятии в честь бывшего главы Объединения немецких профсоюзов, Меркель назвала российское вторжение "глубоким переломным моментом" в истории Европы после Второй мировой войны, - сообщает DW.

"Я выражаю солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону", - заявила Меркель. По её словам, она поддерживает все усилия правительства Германии и международного сообщества, "направленные на прекращение этой варварской агрессивной войны со стороны России". Она также упомянула о страданиях мирного населения Украины и о жестокостях российской армии, в частности в Буче, отметила волну солидарности в ЕС, в том числе по отношению к беженцам из Украины, и выступила за дальнейшее сплочение Европы.

После своего ухода с поста канцлера в декабре прошлого года Меркель практически не появлялась на публике. После начала войны она выступила с двумя письменными заявлениями. В первом осудила войну и поддержала действия нового канцлера, социал-демократа Олафа Шольца. Во втором - отвергла критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского в связи с позицией кабинета Меркель относительно возможности принятия Украины в НАТО. Меркель заявила, что остаётся приверженной своим решениям.

Позиция Меркель, которую ряд комментаторов интерпретировали как стремление остаться в тени и уйти от неудобных вопросов, вызывала в последнее время всё большую критику в Германии, в том числе со стороны её коллег по Христианско-демократическому союзу, и Украине. Бывшего канцлера обвиняют в том, что она, как утверждают критики, постоянно стремилась к компромиссам с Россией, в том числе за счёт Украины. В качестве примеров приводятся приверженность строительству газопровода "Северный поток-2" (в конце концов он был построен, но не вступил в эксплуатацию) или готовность на уступки относительно Минских соглашений.

Ещё более жёсткой критике подвергается другой бывший канцлер Германии - Герхард Шрёдер, который до последнего времени входил в совет директоров "Роснефти" и покинул его только перед лицом угрозы включения в санкционные списки. К этому беспрецедентному шагу призывал Европарламент, фактически обвиняя Шрёдера, известного тёплыми отношениями с Владимиром Путиным, в поддержке войны.