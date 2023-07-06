Meta запустила социальную сеть Threads – аналог Twitter

Американская компания Meta выпустила социальную сеть Threads, аналогичную своему конкуренту Twitter.

По словам гендиректора Meta Марка Цукерберга, за первые часы работы в соцсети зарегистрировались более пяти миллионов пользователей. Для входа в Threads требуется аккаунт в Instagram. При этом в новой соцсети сохранятся подписки на инстраграм-профили, которые тоже используют Threads.

Meta заявила, что планирует сделать Threads совместимой с ActivityPub – технологией, позволяющей переносить свои аккаунты и подписчиков в другие приложения. Это откроет «новую эру разнообразных и взаимосвязанных сетей», сообщила компания.

В Threads можно писать сообщения длиной до 500 символов и публиковать пятиминутные видео. Сейчас приложение доступно в магазинах Apple и Google сотни стран, в том числе – России через VPN. В Евросоюзе его пока скачать нельзя из-за законодательных ограничений.

Threads вышла на рынок во время, когда Twitter делает всё более спорные шаги. Так, в выходные соцсеть ограничила количество твитов, доступных для просмотра, до 600 для большинства пользователей. Ранее сообщалось, что владелец Twitter Илон Маск уволил специалистов по борьбе с пропагандой. Эксперты говорили, что из-за этого соцсеть «будет становиться всё менее и менее безопасной».