Метёлкина и Берулава принесли Грузии первую медаль зимних Олимпийских игр (ФОТО)

Грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава завоевали серебряную медаль в соревнованиях спортивных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане.

Это исторический результат для Грузии — до сих пор грузинские спортсмены ни разу не поднимались на пьедестал зимних Олимпийских игр.

После короткой программы Метёлкина и Берулава занимали второе место. По итогам произвольной программы золото с мировым рекордом выиграла японская пара Рику Миура / Рюити Кихара. Третьими стали Минерва Фабьенне Хазе / Никита Володин из Германии.

Спортивные пары, окончательные результаты:

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.

2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 221,75.

3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 219,09.

Ранее в грузинском правительстве сообщили, что за завоевание серебряной медали на зимней Олимпиаде спортсмены получат 500 тысяч лари (186 тысяч долларов).

Метёлкина и Берулава выиграли чемпионат Европы в Шеффилде (Великобритания). В командном турнире Олимпиады-2026 они показали второй результат, однако в общем зачёте сборная Грузии заняла четвёртое место, остановившись в шаге от медали.

Лука Берулава родился 27 ноября 2002 года в Москве в семье беженцев из Сухуми. Анастасия Метёлкина родилась 10 марта 2005 года в российском городе Владимире. Они выступают в паре за Грузию с 2023 года.

У Грузии есть шанс на медаль в еще одном виде — женском одиночном катании. Соревнования начнутся 17 февраля; Грузию представляет Анастасия Губанова.

