Международная федерация бокса допустила Россию к соревнованиям

Совет директоров Международной федерации бокса IBA допустил боксёров из России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой. Решение вступает в силу немедленно. В сентябре федерация приостановила членство Федерации бокса Украины.

Спортсмены смогут выступать под своими флагами, к турнирам так же вернутся российские судьи и другие технические официальные лица. "IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия," — говорится в заявлении на сайте федерации. В организации заявили, что она считает необходимым автономной и политически нейтральной.

В мае президентом федерации был переизбран россиянин Умар Кремлёв, он был безальтернативным кандидатом. В сентябре его назначение было утверждено на внеочередном конгрессе IBA. Кроме федерации по боксу российских спортсменов допустили к международным сореванованиям в дзюдо, бобслее и настольном теннисе.