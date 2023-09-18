Международный суд ООН начинает рассматривать иск к РФ о геноциде

В Международном суде ООН в Гааге с 18 по 27 сентября пройдут предварительные слушания по иску Украины к России в связи с предполагаемым нарушением международной конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него - в связи с российским широкомасштабным вторжением в Украину.

Украина подала иск 27 февраля 2022 года, через три дня после начала российского военного вторжения. Суд ранее постановил, что к иску Украины имеют право присоединиться 32 страны – это практически все европейские государства, а также Канада, Австралия и Новая Зеландия. Соединённым Штатам было отказано по формальной причине.

В ходе предварительных слушаний российская сторона, как ожидается, будет доказывать неподсудность дела Международному суду ООН. «Претензии Киева в действительности сводятся к оспариванию правомерности проведения специальной военной операции в соответствии с Уставом ООН, а также статуса ДНР и ЛHP. К этим вопросам упомянутая конвенция не имеет никакого отношения», — заявили ранее в российском МИДе.

Украинская сторона считает, что действия России против Украины имеют признаки геноцида. В качестве одного из доказательств приводится насильственный вывоз детей из Украины – по подозрению в причастности к нему ордер на арест Владимира Путина ранее выдал Международный уголовный суд в Гааге. Среди выдвинутых этим судом обвинений, однако, геноцида нет.

В начале сентября глава комиссии ООН по расследованию преступлений в Украине Эрик Мёсе заявил, что ООН пока «не располагает достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». В Киеве эту точку зрения раскритиковали.

Если суд ООН примет решение о подсудности дела, то слушания по существу, как ожидается, могут состояться не раньше следующего года и скорее всего затянутся на годы.

Международный суд ООН в Гааге рассматривает ещё один иск Украины против России. В июне прошли первые слушания по делу о предполагаемым нарушении российской стороной двух международных конвенций: о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации любых форм расовой дискриминации. Иск был подан Украиной ещё в 2017 году в связи с аннексией Россией Крыма и вооружёнными действиями в Донбассе.

Международный суд ООН – это главный судебный орган ООН. Он находится во Дворце мира в Гааге (Нидерланды) и разрешает в соответствии с международным правом юридические споры между государствами. Россия в целом признаёт его юрисдикцию, но оспаривает её по отдельным делам.

Этот суд не следует путать с Международным уголовным судом (МУС), который также находится в Гааге, но не является органом ООН и не признаётся Россией. Именно МУС выдал ордер на арест Путина.