МИД Эстонии сообщил о высылке российского дипломата

Министерство иностранных дел Эстонии в среду объявило персона нон грата первого секретаря посольства России в Таллинне Дмитрия Прилепина. Он должен покинуть страну.

В сообщении эстонских властей утверждается, что дипломат занимался подрывом конституционного строя и правовой системы страны, раскалыванием общества и содействием совершению преступлений против государства.

«Высылка — это четкий сигнал: на территории нашей страны не будет места скоординированным и организованным действиям иностранного государства», — цитирует ERR главу эстонского мид Маргусу Цахкну. Москва на инцидент ещё не отреагировала.