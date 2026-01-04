Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало развитие событий в Венесуэле, выразив надежду на отмену признания Каракасом независимости самопровозглашённых республик — Абхазии и Южной Осетии.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Венесуэле, надеясь, что дальнейшие процессы будут развиваться в соответствии с наилучшими интересами венесуэльского народа. Учитывая, что власти Венесуэлы признали оккупированные регионы Грузии — Абхазию и так называемую Южную Осетию — независимыми государствами в грубом нарушении международного права, мы выражаем надежду, что последние события приведут к отмене этого незаконного решения в соответствии с национальными интересами Грузии и принципами международного права», — сказано в заявлении, опубликованном в соцсети X.

В ночь на 3 января американские войска нанесли удары по военным объектам в столице Венесуэлы Каракасе и захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Власти США не считают Мадуро легитимным президентом Венесуэлы и обвиняют его и Флорес в сговоре с целью «наркотерроризма», контрабанде кокаина, а также в хранении оружия и взрывных устройств для возможного использования против США.

В субботу Николас Мадуро и Силия Флорес были доставлены в Центр содержания под стражей в Бруклине.

Спустя несколько часов после операции президент США Дональд Трамп заявил, что США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не произойдет упорядоченная передача власти. Он не дал подробностей, как именно это будет происходить.

По меньшей мере 40 человек, включая военнослужащих и мирных жителей, погибли в результате операции США в Венесуэле — пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, который говорил на условиях анонимности.