МИД Грузии «выразил глубокую обеспокоенность» в связи с атакой на аэропорт Нахичевани

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили провела телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым после того, как аэропорт Нахичевани подвергся атаке беспилотников, запущенных с территории Ирана.

В кратком сообщении, распространённом МИД Грузии, говорится, что Мака Бочоришвили «выразила глубокую обеспокоенность в связи с атакой беспилотников на Нахичеванскую Автономную Республику Азербайджана, в результате которой пострадали несколько граждан».

«Министр подчеркнула важность сохранения мира и стабильности в регионе... Министры вновь подтвердили прочность стратегических и дружественных отношений между Грузией и Азербайджаном», - говорится в информации министерства.

В этом сообщении не упоминается Исламская Республика Иран. Генеральный штаб вооружённых сил Ирана, в свою очередь, отрицает атаку беспилотников на территорию Азербайджана и возлагает ответственность за произошедшее на Израиль, называя его «сионистским режимом».

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке в четверг, 5 марта, район аэропорта Нахичевани подвергся атаке беспилотников, запущенных с территории Ирана.

В Министерство иностранных дел Азербайджана был вызван посол Ирана для вручения ноты протеста после произошедшего инцидента. Иранское государственное телевидение распространило заявление Генерального штаба вооружённых сил Исламской Республики, в котором отрицается атака беспилотников на территорию Азербайджана, а ответственность за произошедшее возлагается на «сионистский режим» (Израиль).

Нахичеванская Автономная Республика является территорией Азербайджана, не имеющей с основной частью страны общей границы и окружённой территориями Ирана, Турции и Армении.