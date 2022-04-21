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МИД РФ ввел санкции против Харрис, Цукерберга и журналистов из США
МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну для 29 граждан США - как сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства, «в ответ на постоянно расширяющиеся антироссийские санкции». Санкции, как сказано на сайте МИД, введены против лиц «из числа высших руководителей, бизнесменов, экспертов и журналистов, формирующих русофобскую повестку дня, а также супруг ряда высокопоставленных чиновников».
Под первым номером в списке - вице-президент США Камала Харрис. В списке также ее муж Дуглас Эмхоф, глава признанной в России экстремистской корпорации Meta Марк Цукерберг, телеведущий Джордж Стефанопулос, журналист CNN Бианна Голодрыга и главный редактор англоязычной версии «Медузы» Кевин Ротрок.
- 16 апреля Россия ввела аналогичные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и ряда британских министров. Согласно заявлению российского МИД, «в связи с беспрецедентными враждебными действиями правительства Великобритании» въезд в Россию запрещен 13 гражданам Великобритании, среди них министры юстиции, обороны, финансов, иностранных и внутренних дел, а также бывшая премьер-министр Тереза Мэй – сейчас она является депутатом парламента.
Другие новости дня
Опрос NDI: большинству жителей Грузии не нравится ни одна политическая партия
Рейтинг ни одной из политических партий Грузии не поднимается выше 25% - таковы результаты проведенного в марте опроса Национального демократического института (NDI), пишет агентство «Новости-Грузия».
Ответы на вопрос: «Какая из партий наиболее близка к вашим политическим взглядам?» распределились так:
- 22% назвали правящую «Грузинскую мечту»,
- 7% - самую крупную оппозиционную партию «Единое Национальное движение»,
- 6% респондентов назвали другие партии,
- 64% опрошенных сказали, что нет ни одной партии, близкой к его взглядам или отказались отвечать на вопрос.
При этом, отмечает NDI, конкретную партию во время опроса называли только 35% опрошенных. Индивидуальный показатель поддержки партий настолько низкий, что даже не может быть использован для прогноза результатов выборов.
Опрос проводился в период 3-15 февраля и 9-20 марта. Путем телефонного интервью было опрошено свыше 2 тысяч человек в Тбилиси и во всех регионах Грузии (кроме самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия). Погрешность составила +/-1,8%.
Джо Байден объявил о выделении помощи Украине на 800 млн долларов
Президент США Джо Байден объявил о выделении военной помощи Украине в размере 800 млн долларов. Помимо этого США запретят связанным с Россией судам заходить в американские порты.
Байден заявил, что Россия «переориентировала» свою кампанию на захват новой территории на востоке Украины, в связи с этим необходимо выделение дополнительной военной помощи со стороны стран Запада. США поставят Украине гаубицы, артиллерийские боеприпасы и беспилотники. Байден также отметил, что США продолжат делиться с Украиной разведданными, которые «помогают противостоять российской агрессии».
Американский лидер отметил, что заявления об установленном российскими военными контроле над городом Мариуполь пока вызывают сомнения. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отчитался перед Владимиром Путиным об «освобождении» Мариуполя, сообщив, что украинские военные укрылись в промышленной зоне завода «Азовсталь». Путин приказал отменить штурм этой зоны и заблокировать ее так, «чтобы муха не пролетела».
Во время выступления Байден призвал Путина обеспечить эвакуацию людей из Мариуполя, чтобы оставшиеся на заводе смогли покинуть его.
Как пишет Washington Post, российская дипломатическая нота с предупреждением о непредсказуемых последствиях поставок вооружений Украине, направленная Москвой Вашингтону несколько дней назад, лишь утвердила Белый дом в решимости продолжать военные поставки, поскольку ее восприняли как подтверждение того, что украинская армия эффективно использует американское оружие.
Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о готовности поставить Украине тяжелую артиллерию. Представитель Пентагона сообщил о том, что американские инструкторы уже обучают украинских военнослужащих обращению со 155-миллиметровыми гаубицами. Обучение проходит на территории европейской страны за пределами Украины.
Королева Великобритании Елизавета II отмечает 96-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета II отмечает в четверг 96-летие. День рождения она проводит в загородном поместье Сандрингем.
В графство Норфолк, где к ней присоединились семья и друзья, монарх прибыла накануне на вертолёте из Виндзорского замка. Как ожидается, она остановится в небольшом коттедже Вуд Фарм, где любил проводить время её муж принц Филип. Он умер в апреле прошлого года в возрасте 99 лет.
В течение всей жизни Елизавета II увлекалась лошадьми. Это нашло отражение на почтовой марке, выпущенной ко дню рождения, на котором королева изображена с двумя пони, пишет Би-би-си.
Все торжественные официальные мероприятия по случаю праздника состоятся лишь в июне, когда британские монархи по давней традиции отмечают официальный день рождения, не совпадающий с календарным. В июне также будет дан старт основным торжествам по случаю "платинового юбилея" восшествия Елизаветы II на британский престол. 7 февраля этого года исполнилось ровно 70 лет с тех пор, как она стала королевой.
Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив на нем своего отца Георга VI. В сентябре 2015 года она превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на британском троне. После смерти 13 октября 2016 года короля Таиланда Пумипона Адульядета (Рамы IX) Елизавета II стала самым долго правящим из ныне здравствующих монархов мира.
Сейм Латвии одобрил лишение гражданства за поддержку вторжения России в Украину
Сейм Латвии 21 апреля поддержал во втором, окончательном чтении предложенные министерством юстиции поправки к законодательству, позволяющие лишать гражданства лиц, поддерживающих военные преступления и агрессивные войны. Об этом говорится на сайте парламента.
За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один человек выступил против, передаёт Delfi. Теперь закон должен быть подписан президентом, он вступит в силу после его официального опубликования.
Согласно закону, гражданства Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную поддержку лицам, государствам или образованиям, которые совершили преступления против мира, человечности, геноцид или военные преступления. Кроме того, гражданства может быть лишён и участник таких действий. Закон предполагает, что гражданства будут лишаться только граждане, у которых есть паспорт любого другого государства.
Внесение поправок в Закон "О гражданстве" обосновывалось началом вооружённого вторжения Росси в Украину. Планируется ли применить закон против кого-то сразу после принятия — не сообщалось.
- В марте Латвийские общественные СМИ сообщали, что в Латвии ведётся дискуссия о лишении гражданства российского миллиардера Петра Авена. В начале месяца он был лишён высшей государственной награды страны за то, что "не отмежевался" от войны с Украиной.
- Ранее МВД проверяло, не был ли паспорт Авена получен коррупционным путём, проверка не выявила нарушения закона, но отметила, что бизнесмену "пошли навстречу" при сдаче языкового экзамена.
Опрос NDI в Грузии: 66% выступают за введение визового режима для россиян
66% опрошенных считают, что Грузия должна ввести визовый режим для граждан России. 23% считают, что не должна. Таковы данные социологического опроса, проведенного Национальным демократическим институтом США (NDI).
Как сообщается в опубликованном сегодня исследовании, 11% опрошенных ответили – «не знаю», затруднились ответить – 1%.
Введение визового режима для РФ в большей мере поддерживают сторонники оппозиции. Среди опрошенных, поддерживающих правящую партию «Грузинская мечта», за ограничение для россиян выступают 49%, против – 34%. Среди опрошенных сторонников оппозиции 75% – за визовый режим, 19% – против.
Грузия в одностороннем порядке отменила визовый режим для россиян в 2012 году.
Реакцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на вторжение России в Украину 46% опрошенных оценили позитивно, 37% – негативно, 15% затруднились ответить на вопрос.
Действия президента Саломе Зурабишвили после начала войны оценили позитивно 63% опрошенных, 18% – негативно, 18% затруднились ответить.
Опрос был проведен методом телефонного интервью в два этапа: до начала войны в Украине (3-15 февраля) и после (9-20 марта). В нем приняли участие 2036 граждан по всей Грузии (за исключением самопровозглашенных республик). Полевые работы провела организация CRRC-Грузия. Погрешность результатов составляет +/– 1.8%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
В Твери загорелось оборонное НИИ. Есть жертвы
В Твери произошел пожар в административном корпусе научного института Минобороны России. Персонал организации эвакуирован. На месте работают пожарные. Об этом "Интерфаксу" сообщили в командовании гарнизона.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, один человек погиб , 16 человек пострадали. Большинство получили травмы, выпрыгивая из окон. Площадь пожара составляет одну тысячу квадратных метров.
Источник "Интерфакса"в регионе сообщил, что возгорание произошло в одном из институтов Воздушно-космических сил (ВКС) России. Предположительно, пожар начался на втором этаже здания с деревянными перекрытиями, изнутри обшитого пластиком, сообщает в твиттере издание SOTA.Из-за ядовитого дыма люди не смогли эвакуироваться, приходилось выпрыгивать из окон.
По данным телеграм-канала "Скоро война", загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.
Лондон ввёл санкции против ещё 26 физических лиц и компаний в России
Великобритания расширила санкционный список против России из-за войны в Украине ещё на 26 пунктов, внеся в него, в том числе, представителей военного командования и компании, связанные с оборонной сферой.
Среди попавших в "чёрный список" - генерал-полковник Николай Богдановский, который занимает пост первого заместителя начальника Генштаба РФ, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, замкомандующего Черноморским флотом вице-адмирал Аркадий Романов, командующий Силами специальных операций России Валерий Флюстиков.
Также в списке исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян, первый заместитель директора ФСБ Сергей Королев, гендиректор РЖД Олег Белозеров. Из десяти попавших под санкции юридических лиц – производственное предприятие "ПРОМТЕХ-Дубна" и концерн "Калашников". Санкции предполагают заморозку активов.
Ранее Лондон ввёл сотни санкционных мер, включая заморозку счетов и запрет на въезд крупных российских бизнесменов и политиков, включая президента Владимира Путина, отмечает Reuters. Великобритания, наряду с США, Канадой и ЕС занимает лидирующую роль в принятии странами Запада экономических и прочих ограничений в отношении России за её вторжение в Украину.
На встрече G20 министры покинули зал, когда выступала делегация России
Министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках "Большой двадцатки" в Вашингтоне во время выступления российских представителей.
Из зала в среду вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Министр финансов Канады Христя Фриланд разместила в Twitter фотографию поддержавших бойкот российской делегации. "Демократии мира не будут бездействовать перед лицом продолжающейся российской агрессии и военных преступлений", - написала Фриланд. Она также отметила, что на весенней сессии Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне, в рамках которой состоялась встреча G20, речь идёт о поддержке мировой экономики, которой "незаконное российское вторжение в Украину" несёт серьёзную угрозу. По этой причине, считает Фриланд, Россия не должна участвовать в подобных встречах.
Британский министр Риши Сунак заявил о единстве в осуждении войны России против Украины. "Мы будем добиваться более тесной международной координации, чтобы наказать Россию", - подчеркнул Сунак.
Министр финансов Германии Кристиан Линднер не стал выходить из зала вслед за своими коллегами, однако ранее он заявил, что на конференции МВФ и в ходе переговоров министров финансов G20 России не будет предоставлена трибуна для "распространения пропаганды и лжи", говорится в сообщении на сайте "Немецкой волны".
Минфин РФ не упомянул бойкот в заявлении, опубликованном после заседания G20. В тексте лишь сказано, что глава российского финансового ведомства Антон Силуанов "призвал партнеров избегать политизации диалога и подчеркнул, что "двадцатка" всегда была и остается в первую очередь экономическим форматом".
Капитолий в Вашингтоне был эвакуирован из-за самолёта с парашютистами
Здание Капитолия в Вашингтоне, где заседает американский парламент, было эвакуировано в среду из-за предупреждения полиции о приближении к городу подозрительного самолёта. Позже выяснилось, что борт вёз команду военных парашютистов на показательные выступления на бейсбольном стадионе "Вашингтон Нэшионалс". Об этом сообщает агентство Associated Press.
Полиция Капитолия предупредила сотрудников Конгресса о потенциальной угрозе в районе половины седьмого вечера. Двухмоторный самолёт "Де-Хэвиленд Канада" поднялся с авиабазы "Эндрюс" в Мэриленде и курсировал рядом с запретной для полётов зоной над комплексами правительственных зданий. Несколько федеральных агентств предупредили об этом заинтересованных чиновников.
Воздушное пространство Вашингтона охраняют патрульные истребители и комплексы противовоздушной обороны, напоминает Associated Press. Однако сообщений о том, что они приведены в готовность не было.
Агентство констатирует, что ситуация продемонстрировала "шокирующий провал коммуникации" между армией, Федеральным управлением гражданской авиацией и полицией. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала инцидент "возмутительной и пугающей ошибкой". Ситуацию изучают в армии, Конгрессе и авиационные чиновники.
Макрон и Ле Пен провели дебаты перед вторым туром выборов во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон и лидер крайне правых Марин Ле Пен провели в среду вечером напряжённые теледебаты – за четыре дня до второго тура выборов главы государства.
Макрон, который по опросам общественного мнения опережает Ле Пен, подверг свою соперницу критике за связи с Россией. Макрон, в частности, указал на кредит, который партия Марин Ле Пен взяла у «Первого российско-чешского банка» в 2014 году. По его словам, это обстоятельство означает, что в случае избрания президентом у Ле Пен в отношениях с Кремлём "будут связаны руки". "Вы говорите со своим банкиром, когда общаетесь с Россией, вот в чём проблема", - сказал Макрон в ходе единственных очных прений с главой "Национального объединения" перед вторым туром голосования, намеченным на 24 апреля.
Марин Ле Пен в ответ обвинила нынешнего президента в том, что он поступает нечестно, поднимая данный вопрос. Лидер крайне правых утверждает, что она "полностью свободна" в своих действиях, и что её партия кредит погашает.
Во время дебатов Ле Пен старалась апеллировать к избирателям, недовольство которых может быть связано с ростом потребительских цен, в том числе, из-за войны России с Украиной. Ле Пен заявила, что её приоритетом, если она станет первой женщиной на посту президента Франции, будет снижение расходов для граждан. Себя она назвала кандидатом тех, кто едва сводит концы с концами.
Как пишет DPA со ссылкой на предварительные результаты откликов после дебатов, их победителем стал Эммануэль Макрон. Двое из трёх зрителей считают, что он выглядел более убедительным, показал опрос института Elabe.
Перед вторым туром Макрону опросы дают от 54,5 до 56,5 процента голосов избирателей, Ле Пен – не более 45,5 процента.
По результатам первого тура, прошедшего 10 апреля, за Макрона отдали голоса почти 28 процентов избирателей, за Ле Пен – более 23 процентов.
Бибилов: боты из Грузии пытаются создать определенную напряженность
Ситуация в Южной Осетии в преддверии второго тура президентских выборов спокойная, говорит президент самопровозглашенной республики Анатолий Бибилов. Однако, по его словам, в соцсетях есть люди, которые «пытаются создать определенную напряженность»
«Определенное влияние есть и внешних сил, которые маскируются под югоосетинскими, североосетинскими и российскими никами. Это не является для нас секретом. Конечно, на социальные сети влияют и боты, которые создаются в том числе и в соседней Грузии», – сказал Бибилов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он также пояснил свои слова о том, что во второй тур президентских выборов вышли две идеологии.
«Первая идеология – вхождение в состав РФ и идеология закона, а вторая – беззаконие и невхождение в состав России», – сказал Бибилов.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур выборов пройдет 28 апреля.
Кипр лишит гражданства Дерипаску, Берёзкина и Кесаева
Кипр лишит гражданства четырех российских миллиардеров и членов их семей, сообщает газета "Филелефтерос" со ссылкой источники. Причиной стало попадание бизнесменов в санкционные списки Евросоюза из-за войны с Украиной.
Так называемые золотые паспорта, которые выдают в обмен на инвестиции, заберут у бизнесмена Олега Дерипаски, президента группы компаний "Меркурий" Игоря Кесаева, владельца "Комсомольской правды" и медиа-холдинга РБК Григория Березкина и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, а также у 11 человек, находящихся у них на иждивении.
Отмечается, что Дерипаска получил кипрское гражданство в 2017 году, Исмаилова — в 2015-м, Березкин и Касаев — в 2012-м.
В середине апреля правительство Кипра запустило процедуру лишения гражданства четырёх миллиардеров из России и 17 членов которые попали под санкции ЕС как люди из окружения президента Путина. По данным газеты "Филелефтерос", гражданства будут лишены Михаил Гуцериев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович и Алексей Кузьмичёв. До начала войны с Украиной российская версия журнала Forbes оценивала их состояния почти в 16 миллиардов долларов.
По данным агентства Reuters, по программе золотого паспорта гражданство Кипра получили 6779 иностранцев, из которых 2886 были россиянами. Сейчас власти Кипра проверяют около 1100 человек, получивших гражданство страны в обмен на инвестиции, на предмет нарушений, связанных с войной в Украине.
Ранее лишить получивших гражданство россиян из санкционного списка призвал Евросоюз. Сама программа золотых паспортов была закрыта из-за многочисленных нарушений и выдачи документов Евросоюза людям, подозреваемым в коррупции и других преступлениях.
Бибилов временно открыл пункты пропуска на де-факто границе с Грузией
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов подписал распоряжение о временном открытии пунктов пропуска на де-факто границе с Грузией. Об этом пишет агентство «Рес».
Речь идет о пунктах пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси), «Синагур» (Синагури) и «Переу» (Переви).
«Анатолий Бибилов подписал 20 апреля распоряжение, согласно которому в связи с празднованием Православной Пасхи – Светлого Христова Воскресения временно с 8-00 ч. 21 апреля 2022 года до 20-00 ч. 25 апреля 2022 года возобновят работу МПГГ «Раздахан», «Синагур» и «Переу», – говорится в сообщении.
Отметим, что 28 апреля в Южной Осетии пройдет второй тур президентских выборов. В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Ранее Бибилов обвинил во лжи оппонентов, которые, по его словам, пообещали жителям Ахалгори открыть дорогу, закрытую почти три года назад.
- Жители Ахалгорского района живут в изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
Путин приказал отменить штурм «Азовстали» в Мариуполе
Президент России Владимир Путин назвал "нецелесообразным" штурм промзоны "Азовстали" в Мариуполе приказал отменить его.
Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, "чтобы муха не пролетела", заявил президент на рабочей встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.
"Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела", – заявил Путин.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что завод "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские военные и мирные жители, будет взят 21 апреля.
"Завтра, вернее, сегодня уже до обеда или после обеда "Азовсталь" будет полностью под контролем Вооруженных сил Российской Федерации. Все готово, стратегия готова, воины готовы, только нужно время", – заявил Кадыров в аудиозаписи в своем телеграм-канале.
Он добавил, что у украинских бойцов все еще остается возможность сдаться. "Если вы посчитаете нужным с утра [21 апреля] сложить оружие, то, я уверен, что руководство Вооруженных сил во главе с верховным главнокомандующим примет лучшее, правильное решение", – сказал Кадыров.
На территории завода "Азовсталь" остаются военные 36-й бригады морской пехоты ВМС Украины и полка "Азов". По утверждению украинских властей, на заводе вместе с военными также находятся около тысячи гражданских.
19 апреля Мариупольский горсовет заявил, что на территорию завода "Азовсталь" начали сбрасывать сверхтяжелые бомбы. Вечером того же дня в "Азове" сообщили, что завод "разбомблен и уничтожен практически полностью".
Ранее Минобороны России объявляло о том, что украинские бойцы, которые находятся на "Азовстали", могут сложить оружие и сдаться. В "Азове" ответили, что готовы эвакуироваться из Мариуполя, но не хотят сдаваться в плен.
Wall Street Journal: Россия приближается к суверенному дефолту
Суверенный дефолт России стал более вероятен после того, как в среду американские регуляторы рынка облигаций объявили о том, что Кремль не выполнил своих обязательств по обслуживанию государственного долга России, предложив кредиторам процентные выплаты по долларовым облигациям в рублях. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Платежи в рублях были произведены 6 апреля после того, как американский банк JPMorgan отказался перевести держателям российских облигаций 649 миллионов долларов, находящихся на замороженных в результате санкций счетах Центрального банка России. Если Россия не выплатит эту сумму до 4 мая, истечения так называемого льготного периода, она формально окажется в состоянии дефолта или, как пишут аналитики рейтингового агентства Moody's, такая ситуация "может рассматриваться как дефолт". Долги, которые Москва отказывается обслуживать, составляют 6 миллиардов долларов.
Министерство финансов России заявляет, что оно выполнило обязательства, попытавшись выплатить проценты по долгам в рублях.
Инвесторы, покупающие страховые инструменты защищающие держателей российских государственных облигаций в случае дефолта, оценивают его вероятность в 93 процента.
AP: Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине
Президент США Джо Байден сегодня объявит о выделении нового пакета военной помощи Украине, сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме.
Согласно этому источнику, размер помощи составит несколько сотен миллионов долларов. Украина должна получить значительное количество артиллерийских установок и боеприпасов, предназначенных для отражения наступления российской армии в Донбассе.
Ранее на этой неделе премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о готовности поставить Украине тяжелую артиллерию. Представитель Пентагона сообщил о том, что американские инструкторы уже обучают украинских военнослужащих обращению со 155-миллиметровыми гаубицами. Обучение проходит на территории европейской страны за пределами Украины.
В среду во время ежегодной встречи в Белом доме с командованием американских вооруженных сил президент США Джо Байден поблагодарил военных за "исключительно хорошую" работу по организации военной помощи Украине.
Как пишет Washington Post, российская дипломатическая нота с предупреждением о непредсказуемых последствиях поставок вооружений Украине, направленная Москвой Вашингтону несколько дней назад, лишь утвердила Белый дом в решимости продолжать военные поставки, поскольку ее восприняли как подтверждение того, что украинская армия эффективно использует американское оружие.
Ведущий шоу «Сто к одному» на канале «Россия» выступил против войны
Александр Гуревич, бессменный ведущий развлекательного шоу «Сто к одному», которое с 1998 года выходит на федеральном телеканале «Россия 1», призвал прекратить войну в Украине.
Свое антивоенное заявление Гуревич опубликовал в ютьюбе под одним из февральских выпусков шоу. В нем телеведущий отметил, что «в эти дни ни о чем другом, кроме как о войне, говорить и думать не получается» и что он испытывает «ужас и ощущение бессилия». Гуревич также рассказал о своих родственниках, родившихся и умерших в Украине, подчеркнув, что поскольку их уже нет, то он говорит за них.
Кроме того, телеведущий заявил, что считает для себя «совершенно невозможным веселиться и шутить на фоне огромной трагедии, не замечая происходящего» и что все выпуски передачи «Сто к одному», которые можно сейчас увидеть в эфире телеканала «Россия», были отсняты до начала российского вооруженного вторжения на территорию Украины.
- В марте редактор Первого канала Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире программы «Время», вбежав в эфирную студию с плакатом, на котором было написано «Остановите войну, не верьте пропаганде, здесь вам врут». Позже она была оштрафована судом на 30 тысяч рублей.
Грузия в отчете Freedom House «Страны переходного периода»: 35 из 100 баллов
Авторитетная международная правозащитная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Страны переходного периода», в котором оценивается состояние демократии в 29 странах.
Грузия в отчете из максимально возможных 100 баллов оценена на 35 баллов - страна оценивается как переходный или гибридный режим. По сравнению с предыдущим годом оценка Грузии снизилась на один балл, пишет агентство «Новости-Грузия».
Для сравнения, на первом месте в списке оказалась Словения – 79 баллов, на последнем – Туркменистан – 0.
По сравнению с 2021 годом оценка качества демократии в Грузии снизилась с 3,18 до 3,07 (максимальный балл 7).
Несмотря на снижение рейтинга, Грузия по-прежнему является лидером в регионе: в Армении уровень демократии оценивают в 3,04 балла, в Азербайджане – в 1,07, в России – 1,32. Немного впереди Грузии оказалась Украина – 3,36 балла.
Индекс демократического управления Грузии снизился с 2,50 до 2,25, что связано с провалом соглашения Шарля Мишеля от 19 апреля и обострением политического кризиса в стране из-за действий правящей партии и оппозиционных сил.
Также снижен рейтинг гражданского общества с 4,25 до 4,00 баллов, что отражает «толерантную» среду для агрессивных ультраправых групп, ответственных за нападения на Tbilisi pride и представителей СМИ в июле 2021 года.
Согласно отчету, также снизился рейтинг судебной системы и ее независимости с 2,75 до 2,50. Авторы отчета объясняют это с углублением кризиса и ухудшениями в судебной системе, что выражается в политизированном рассмотрении дел представителей оппозиции и безуспешностью правительства в проведении реформ.
Объем военной помощи ЕС Украине составил полтора миллиарда евро
Объем военной помощи Евросоюза для Украины составил полтора миллиарда евро. Об этом во время визита в Киев сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера они обсудили санкции против России, а также оборонную и финансовую поддержку Киеву со стороны ЕС.
Зеленский также уточнил, что стороны рассмотрели ответы на вопросы в анкете на соответствие Украины статусу страны кандидата в члены Евросоюза. На днях украинские власти передали её представителям Брюсселя.
Во время визита Мишель побывал в посёлке Бородянка под Киевом, откуда недавно вышли российские войска. Украина подозревает их в насилии по отношению к мирным жителям. «История не забудет военных преступлений, совершённых здесь. Не может быть мира без справедливости», - написал глава Евросоюза в твиттере после посещения Бородянки.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. За это время, по данным ООН, погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
Лободе, Вакарчуку и Данилко запретили въезд в Россию на 50 лет
Свыше тридцати популярных в России украинских артистов попали в список лиц, которым на 50 лет запрещен въезд в Российскую Федерацию, сообщают «Известия».
Среди них - певица Светлана Лобода, певцы Дмитрий Монатик и Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, вокалист группы «Нервы» Евгений Мильковский, группа «Время и стекло», актриса Мила Савицкая.
Причины, по которым им запретили въезд в РФ, издание не указывает, однако известно, что все попавшие в список артисты выступили с резкой критикой военного вторжения российских войск на территорию Украины.
Российское вооруженное вторжение в Украину началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идет о десятках тысяч военных и мирных жителей.
Власти Черногории запретили вещание Russia Today и Sputnik
Власти Черногории запретили вещание российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik. Таким образом, Подгорица присоединилась санкциям Евросоюза, введённым против Москвы из-за войны с Украиной. Черногория не входит в состав ЕС, но надеется присоединиться.
Евросоюз запретил Russia Today и Sputnik в марте. Брюссель тогда сказал, что эти два издания систематически манипулировали информацией и занимались дезинформацией вокруг вторжения России на территорию Украины.
Санкции означают, что местным операторам будет запрещено транслировать и распространять любой контент RT и Sputnik. Запрет касается среди прочего использования материалов СМИ местными операторами связи и интернет-провайдерами.
Агентство Reuters обращает внимание, что в Черногории проживает много этнических сербов, многие из которых придерживаются пророссийских взглядов. При этом большинство черногорцев видят будущее страны в Евросоюзе.
Экономика Черногории сильно зависит от туризма – страну активно посещали российские и украинские туриста. Многие россияне имеют в стране недвижимость и яхты.
Связи между двумя странами остаются сложными на протяжении нескольких лет. В 2014 году Черногории присоединилась к санкциям против России вслед за аннексией Москвой Крыма.
В 2016 году Подгорица обвинила Москву в содействии попытки госпереворота в стране, который, как считают эксперты, ставил своей целью помешать Черногории вступить в НАТО.
На фоне боевых действий России с Украиной Черногория в марте выслала российского дипломата. Москва ответила зеркально.
Бибилов вслед за Гаглоевым провел встречу в администрации президента РФ
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов встретился с заместителем главы администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Кремле.
Ранее сообщалось, что Козак принял Алана Гаглоева – лидера партии «Ныхас», обогнавшего действующего президента Бибилова в первом туре президентских выборов на 3,5%. По итогам встречи отмечалось, что «российская сторона примет любой выбор народа Южной Осетии».
Бибилов и Козак, по информации РИА Новости, обсудили «актуальные проблемы российского-югоосетинского взаимодействия», в том числе соглашения о повышении зарплат югоосетинским бюджетникам и силовикам.
«Было отмечено, что в настоящее время практически полностью завершено согласование соответствующих межправительственных документов, направленных на повышение денежного довольствия сотрудникам КГБ, Минобороны, МЧС и ФТС республики. Подписание данных соглашений запланировано на май текущего года», – заявил собеседник агентства.
Лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал в первом туре президентских выборов 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%). Второй тур выборов пройдет 28 апреля.
Российская интеллигенция призвала прекратить огонь до начала Пасхи
Представители российской интеллигенции призвали остановить войну с Украиной хотя бы на несколько дней перед православной Пасхой. Открытое письмо публикует "Новая газета. Европа". Среди подписавшихся – правозащитник Зоя Светова, философ Михаил Эпштейн, актёр и режиссёр Александр Феклистов.
Авторы обращения пишут, что сейчас идёт Страстная седмица – последняя неделя Великого поста перед главным христианским праздником Христовым Воскресеньем. "Весь Великий пост этого года прошел под грохот выстрелов, бомбежек, разрушений, при известиях о гибели тысяч людей, о бегстве миллионов, о разрушении всего, что они создавали годами и поколениями", — говорится в тексте.
В письме подписавшие признают, что прямо сейчас кровопролитие остановить нельзя и просят прекратить огонь хотя бы на время, оставшееся до Пасхи.
Россия начала вооружённое вторжение на территорию Украины 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Почти сразу же в российских городах начались антивоенные акции. Их участникам грозят штрафы и уголовное преследование.
После начала войны с Украиной в России фактически была введена военная цензура и были закрыты или заблокированы десятки СМИ. Своё бюро в Москве вынуждено было закрыть Радио Свобода, был заблокирован сайт радиостанции, её региональных проектов, телеканала "Настоящее время". Эфир прекратил телеканал "Дождь", прекратила работу "Новая газета", редакции западных телеканалов и газет.
«Погибли все, кто был на палубе и в рубке». «Схемы» поговорили с матерью уцелевшего матроса-срочника с крейсера «Москва»
Журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода) нашли родственников еще одного срочника с затонувшего крейсера "Москва". Матрос уцелел после взрыва и последующего за ним пожара на корабле. Журналисты поговорили с его матерью. Редакция не называет ее имени из соображений безопасности.
Женщина рассказала, что вечером 14 апреля ей позвонил сын и все, что он ей сообщил, шло вразрез с официальными заявлениями российских властей. В частности, он подтвердил, что в корабль попали украинские ракеты "Нептун", и сообщил о 40 погибших моряках. По словам матери срочника, крейсер "Москва" с 24 февраля уже выполнял ряд боевых задач, в том числе на острове Змеиный, а во время последнего похода российские войска планировали операцию по высадке морпехов в Одессе.
"Сын мне позвонил по телефону 14-го в слезах и сказал: "Мама, ты понимаешь, что произошло? В нас запустили три ракеты! (По данным украинских властей, по крейсеру "Москва" были выпущены две крылатые ракеты "Нептун" – прим.ред)", – рассказывает женщина. – Часть ребят эвакуировали на фрегат "Макаров". Всех, кто выжил, доставили в Севастополь. Им дали телефоны, потому что они были, извините, только в трусах и тельняшках. У них все там осталось – и телефоны, и документы. Они без всего".
К тому моменту женщина уже видела сообщения о "пожаре на корабле" и спросила об этом у сына.
"Он мне сказал: "Нет, мама, это неправда. Никакой это не пожар". Он не просто так это сказал, не из головы взял. Рассказывает мне и плачет от пережитого ужаса. Ну согласитесь, просто так он бы это не придумал. И это не деревянная шлюпка, которая бы так легко вспыхнула. Никто ничего не объясняет. Я просто не понимаю, почему радары на крейсере, который был всем оснащен, не распознали эти ракеты "Нептун".
Поэтому женщина не верит в официальную версию Минобороны РФ о возгорании крейсера "Москва" в результате детонации боеприпаса.
Всего на "Москве", по словам матери матроса, находились около 510 человек. Сын рассказал ей, что знает о 40 погибших. "По его словам, погибли все, кто был на палубе, в рубке, кто руководил крейсером, кто был на вахте, потому что удар произошел как раз по палубе. Есть раненые с оторванными конечностями", – говорит женщина.
Мать матроса рассказала, что ее сын на корабле проходил срочную службу. "Он срочник. А как он оказался на крейсере, выполнявшем задание, – это большой вопрос. Крейсер участвовал в боевых действиях: остров Змеиный, Одесская область. И мой сын там же участвовал как срочник. Это означает что? Невыполнение приказов? Несоблюдение законов?" – говорит мать матроса.
О том, что ни военнослужащие срочной службы, ни резервисты не будут задействованы в войне в Украине, в начале марта заявлял президент России Владимир Путин. В Минобороны также заявляли, что это "исключено".
При этом мать матроса уверена: служба ее сына была "мирной".
"Вы поймите меня как мать. Я поседела прямо от ужаса. То, что я от него услышала, то, что я посмотрела в интернете, – это страшно, и врагу не пожелаешь такой судьбы. И это в мирное время", – заявила она.
По ее словам, корабль не шел на боевой выход, когда в него попали ракеты.
"Никакого боевого выхода не было. Они просто шли в сторону Одессы. Это не боевой выход", – сказала она.
Однако на уточняющий вопрос журналиста женщина отметила, что в Одессе все же планировали высадить десант. "Они шли в сторону Одессы для высадки морских пехотинцев. Может, я неправильно это понимаю, но должны были "высадиться", – отметила мать российского матроса.
По словам женщины, в марте ее сына начали вынуждать подписать контракт на службу, но он отказался. Сейчас он находится в Севастополе, и, по его словам, сослуживцев матроса, согласившихся подписать контракт, вскоре отправят в Украину: "А срочников, насколько я поняла из новостей и из того, что сказал мне сын, отправляют в запас".
"Всех ребят разбросали по разным частям. Сколько пропали без вести – неизвестно, а учитывая, что крейсер затонул, там вообще цифр уже нет. Как их счесть, если они разбросаны? Такое ощущение, что это сделали специально, чтобы не смогли сосчитать", – говорит мать матроса.
В руководстве Черноморского флота РФ родителям подробностей не рассказывают. "С теми родственниками, с которыми я поддерживаю связь, тоже какой-то конкретной информации нет. Я знаю то, что знают они. Каких-либо подробностей нет", – говорит женщина.
По данным издания "Медуза", 37 членов экипажа затонувшего судна погибли, около 100 получили ранения, количество пропавших без вести неизвестно.
13 апреля на крейсере "Москва" произошел пожар. Украинские власти сообщили, что атаковали корабль ракетами "Нептун". 14 апреля Минобороны РФ заявило, что крейсер затонул вследствие детонации боеприпасов в условиях шторма. Официально российская сторона не признает потери и утверждает, что весь экипаж спасен.
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