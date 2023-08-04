МИД РФ: Запад неприкрыто давит на Грузию

Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Грузию в вопросе её диалога с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

«Страны Запада оказывают неприкрытое давление на Тбилиси, невзирая даже на то, что ни авиарейсы, ни все остальные составные части торгово-экономических отношений между Россией и Грузией никаких действующих санкционных режимов не нарушают», – отметил дипломат.

«Рассматриваем попытки экстерриториального применения нелегитимных антироссийских санкций как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и их отношения с третьими странами», – добавил он.

Гончар утверждает, что руководство России принимало решение о возобновлении прямого авиасообщения с Грузией и введении безвизового режима для граждан этой страны «исходя из необходимости облегчения контактов между грузинским и российским народами, содействия гуманитарным и экономическим связям между Москвой и Тбилиси».

Представитель МИДа говорит, что Москва и впредь будем руководствоваться этими соображениями.