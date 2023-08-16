МИД России отказался продлить визу журналистке Еве Хартог

Министерство иностранных дел России впервые за десять лет отказалось продлить визу журналистке из Нидерландов Еве Хартог и дало ей шесть дней на то, чтобы покинуть страну. Об этом Хартог рассказала в материале для нидерландского еженедельника De Groene Amsterdammer .

Решение было принято «компетентными органами» - так часто называют службы безопасности в России, пишет журналистка. Никакой другой информации в российском МИД ей не предоставили.

Хартог также рассказала, что за несколько дней до отказа в визе она посещала суд по «экстремистскому» делу против политика Алексея Навального. До этого журналистка также приходила на заседания по другим политическим делам и выступала в поддержку своего коллеги, репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, арестованного в России по обвинению в шпионаже.

35-летняя Ева Хартог, как и Гершкович, имеет русские корни. Она переехала в Москву в 2013 году. Сначала она работала веб-редактором в Moscow Times, а затем заняла должность главного редактора. С 2019 года она пишет для журнала De Groene Amsterdammer, а в последнее время была также корреспондентом издания Politico Europe в России.

В редакции Politico Europe заявили, что «крайне разочарованы» решением МИД России, но оно не повлияет на приверженность издания беспристрастно освещать события в стране и действия российских властей.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину работающих в России иностранных журналистов обязали повторно подавать заявки на получение визы и аккредитацию СМИ каждые три месяца, а не раз в год, как до 24 февраля 2022 года.