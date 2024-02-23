МИД России ответил на санкции Евросоюза контрсанкциями

Министерство иностранных дел России в пятницу расширило свой «чёрный список» лиц, которым запрещён въезд в страну. По заявлению ведомства, его пополнили представители официальных структур и коммерческих компаний Евросоюза, которых МИД считает ответственными за военную помощь Киеву и за так называемые недружественные шаги в отношении России.

Сколько именно человек внесены в стоп-лист и кто эти люди, в заявлении МИД не уточняется, указано лишь, что список «существенно расширен». В документе сказано, что персонами нон грата стали представители Совета Европы, члены законодательных собраний стран Евросоюза, участники Парламентской ассамблеи ОБСЕ и ПАСЕ.

Кроме того, санкции МИД распространяются на ряд представителей евростуруктур, которые, как утверждает ведомство, «причастны к преследованию российских должностных лиц за незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий, занимаются созданием трибунала в отношении российского руководства и сбором соответствующих материалов, выступают за конфискацию российских госактивов или использование прибыли от них в интересах Украины, поддерживают введение санкций против России, занимаются распространением дезинформации».

Расширение «чёрного списка» МИД стало ответом на принятый сегодня Евросоюзом 13-й пакет санкций против России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В рамках пакета, в частности, под ограничения попали 106 человек и 88 компаний из России, а также Китая, Индии, Казахстана, Сербии, Турции, Таиланда и Шри-Ланки. Российский МИД назвал санкции Евросоюза незаконными.