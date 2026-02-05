Михаил Кавелашвили прибыл с рабочим визитом в Милан

Михаил Кавелашвили вместе с супругой Тамар Багратиони и сопровождающей делегацией прибыл с рабочим визитом в Милан. Он примет участие в ужине, организованном президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

«В рамках визита я буду присутствовать на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр, встречусь с олимпийской делегацией Грузии и буду болеть за представителей страны на командных соревнованиях по фигурному катанию… До открытия Олимпиады я также приму участие в ужине, организованном от имени президента Италии Серджо Маттареллы в честь глав иностранных государств, присутствующих на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр», - написал в социальной сети Facebook Михаил Кавелашвили.

Основные мероприятия церемонии открытия Олимпиады пройдут на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

От Грузии в зимних Олимпийских играх примут участие восемь спортсменов в двух видах спорта – фигурном катании и горнолыжном спорте.