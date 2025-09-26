«Я сказал президенту США, что пришло время начать наши отношения с новой страницы. Он пообещал вернуться к этому вопросу и связаться со мной», - заявил в разговоре с журналистами грузинский президент, легитимность которого не признают оппозиция и значительная часть общественности. Михаил Кавелашвили, находящийся с визитом в Нью-Йорке, утверждает, что президент США пообещал «вернуться» к этому вопросу.

«Общественность, вероятно, заинтересована ужином, который устроил президент США, где мы встретились. Я сказал ему, что пришло время начать наши отношения с новой страницы, на что он ответил, что рассмотрит этот вопрос. Он пообещал обязательно вернуться к этой теме и связаться со мной. Давайте дождёмся его ответа. У нас было много других встреч с администрацией, с министром торговли», — сказал Кавелашвили.

Михаил Кавелашвили выступил с речью на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Он не затрагивал внутриполитические вопросы. Кавелашвили обратился к мировым лидерам на грузинском языке, его выступление длилось около 10 минут.

Он не критиковал напрямую европейские структуры или политику Вашингтона, также не упоминал «глобальную партию войны» или «глубинное государство», однако заявил: «грузинский народ не потерпит языка ультиматумов, шантажа и запугивания».