Михаил Кавелашвили выступит на экологическом саммите в Казахстане

Президент Грузии Михаил Кавелашвили находится с рабочим визитом в столице Казахстана Астана, где примет участие в региональном экологическом саммите. По прилету в аэропорту Астаны его встретили премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, министр иностранных дел Ермуханбет Конуспаев и аким (мэр) Астаны Женис Касымбек.

Форум проводится в партнёрстве с Организацией Объединённых Наций. В его рамках лидеры разных государств обсудят проблемы, вызванные изменением климата, а также важность координации усилий для преодоления этих вызовов. Особое внимание будет уделено вопросам связанности, имеющим ключевое значение для стран, не имеющих выхода к морю.

Грузинский президент выступит на пленарном заседании саммита.

В саммите также принимают участие президенты Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Монголии и Армении, а также премьер-министр Азербайджана. Среди спикеров форума – руководители различных международных организаций.

В рамках рабочего визита запланирована встреча Михаила Кавелашвили с президентом Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаевым.

В состав грузинской делегации входят министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Давид Сонгулашвили, руководитель администрации президента Грузии Кетеван Квиникадзе и заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.