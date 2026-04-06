Министр иностранных дел Казахстана проведет встречи с руководством Грузии

В Грузию с официальным визитом прибыл Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев. Как сообщает грузинский МИД, в Тбилисском международном аэропорту главу внешнеполитического ведомства Казахстана встретил заместитель министра иностранных дел Грузии Александр Хвтисиашвили.

В рамках визита Ермек Кошербаев встретится с министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Также запланированы встречи с президентом Грузии Михаилом Кавелашвили и грузинским премьером Ираклием Кобахидзе.