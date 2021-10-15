«Репаблик» и «Росбалт» внесены в список «СМИ – иностранных агентов»

Министерство юстиции России внесло в реестр так называемых СМИ – иностранных агентов учредителей издания Republic и информационного агентства «Росбалт».

Перечень на сайте Минюста обновился в пятницу. Теперь в него внесены 88 изданий, журналистов и правозащитников. Министерство традиционно не объясняет причины внесения в список. По закону для попадания в реестр редакции достаточно получить один перевод от иностранного юридического лица или гражданина.

Republic было основано в мае 2009 года под названием Slon.ru. Изначально оно специализировалось на бизнес-тематике. В 2016 году оно изменило название, а в 2020 году – концепцию, став платформой для публикаций микро-СМИ.

Его главный редактор Дмитрий Козелев заявил, что у Republic нет иностранного финансирования и что оно живет на деньги подписчиков.

Агентство «Росбалт» традиционно связывают с бывшим главой Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков и депутатом Госдумы Виктором Черкесовым, которого называют близким другом Владимира Путина во времена его службы в КГБ. Жена Черкесова Наталия указана на сайте издания руководителем проекта.

В 2007 году Черкесов написал статью о войне российских спецслужб в газету «Коммерсантъ», после чего, как сообщал ряд СМИ, его отношения с Путиным серьезно ухудшились. Наталия Черкесова входила в список координационного комитета форума «Петербургский диалог», несколько немецких партнеров которого были объявлены властями нежелательными организациями.