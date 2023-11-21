Министр обороны Германии вслед за главой Пентагона приехал в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Украину с необъявленным визитом. Он приехал в Киев на поезде рано утром во вторник , 21 ноября.

Это второй визит Писториуса в Украину с тех пор, как он занял пост министра обороны в январе . В предыдущий раз он был в Киеве в феврале.

В министерстве обороны Германии целью визита назвали подтверждение поддержки Киева со стороны Берлина. Основными темами поездки станут обучение украинских солдат и военная помощь Украине.

Германия - второй по объему военной помощи союзник Украины после США.

В Киеве Писториус планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Накануне Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. В тот же день Пентагон объявил, что выделяет Киеву новый пакет военной помощи на сумму 100 миллионов долларов.

На пресс-конференции в Киеве Остин заявил, что украинские войска ждёт «тяжелая, изнурительная борьба». «В таких конфликтах нет волшебной палочки», — сказал глава Пентагона, отвечая на вопрос, смогут ли поставки истребителей F-16 кардинально изменить ситуацию на поле боя.

При этом Остин вновь подчеркнул, что США продолжат оказывать Украине всю возможную помощь, и отметил, что ВСУ удалось нанести существенный ущерб российским войскам, отвоевала почти половину ранее занятых территории и сумела отогнать Черноморский флот от своих берегов.