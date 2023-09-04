Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что подал в Верховную раду заявление о своей отставке. Он опубликовал в социальных сетях фото документа.

«Было честью служить украинскому народу и работать на украинскую армию в течение последних 22 месяцев — в самый тяжелый период в новейшей истории Украины», — подписал Резников фотографию.

В заявлении об отставке Резников в частности, напоминает, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину «пройден непростой путь» — от отказа западных стран поставлять даже «Стингеры», до предоставления Киеву современных танков, средств ПВО , дальнобойных ракет и других видов современного оружия западного образца, а также о формировании «авиационной коалиции» для поставок Украине истребителей F-16.

В то же время, по данным источника The New York Times, отставка Алексея Резникова связана в том числе с затянувшимся военным конфликтом с Россией.

О том, что глава Минобороны Украины покинет свой пост, накануне объявил президент Владимир Зеленский.

«Алексей Резников занимает свой пост более 550 дней полномасштабной войны. На мой взгляд, министерству необходимы новые подходы и другие форматы взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», – объяснил Зеленский своё решение. Оно принято после нескольких коррупционных скандалов в ведомстве и системе военкомов, формально министру не подчинённых.

Место Алексея Резникова может занять глава Фонда госимущества Рустем Умеров. Назначение должно быть утверждено украинским парламентом.

41-летний Умеров родился в городе Булунгур в Узбекистане, в семье депортированных крымских татар. Он был управляющим директором нескольких инвестиционных фондов. В 2019 году он был избран в Верховную раду. Входил в переговорную группу Украины с Россией после вторжения 2022 года. В том же году возглавил Фонд госимущества.