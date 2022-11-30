Минкульт РФ пообещал поддержать фильмы о Малороссии и деградации Европы

Министерство культуры опубликовало темы фильмов, на съёмку которых выделят бюджетные деньги в первую очередь.

Деньги из бюджета направят, например, на кино об учителях, врачах, инженерах, рабочих и военных, которое бы "повышало их социальный статус". Также за бюджетные деньги предлагают снять фильм о России "как о современном, стабильном и безопасном государстве, предоставляющем возможности для развития и самореализации". В жанрах Минкульт не ограничивает.

Кроме того, российские власти хотят увидеть в финансируемом бюджетом кино деградацию Европы, единение общества вокруг поддержки армии и Малороссию как историческую область России.

Финансово поддержат и фильмы о противодействии фашизму и героизме российских военных в Украине – министерство объединило их в одном пункте.

Всего в списке 17 тем.