Минобороны Беларуси обвиняет Украину в нарушении границы

Министерство обороны Беларуси в воскресенье вручило ноту протеста военному атташе Украины, обвинив украинских военных в нарушениях белорусской государственной границы в воздушном пространстве.

Как утверждает официальный Минск, украинский вертолет Ми-8 накануне пересек белорусскую границу в районе населенного пункта Новая Рудня. Утверждается, что он примерно на 1 км залетел вглубь белорусской территории. В Минобороны заявили, что Украина проводит учения вблизи границы «на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики», что может свидетельствовать, как утверждается, об угрозе безопасности Беларуси на южном направлении.

Погранслужба Украины еще накануне заявила, что никакого нарушения границы не было. Украинская сторона не отрицает, что у границ с Беларусью с конца ноября проводится учебная операция «Полесье» - пограничники готовятся к возможным попыткам нелегального пересечения границы мигрантами с Ближнего Востока, тысячи которых сейчас находятся в Беларуси.

Спор двух стран произошел на фоне ухудшения отношений между Киевом и Минском. Украина осудила режим Александра Лукашенко за подавление массовых протестов и ввела против него ряд санкций. Лукашенко, в свою очередь, заявил, что считает аннексированный Крым российским, а также пообещал, что, если «Украина попробует развязать конфликт с Россией», то «Беларусь в стороне не останется». Ряд украинских политиков и аналитиков опасается, что Россия может использовать белорусскую территорию в случае гипотетического начала наступления на Украину.