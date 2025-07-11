Минобороны РФ отчиталось о 155 сбитых украинских беспилотниках

В ночь на 11 июля российское Минобороны России заявило о масштабной атаке украинских беспилотников — по официальным данным, над территорией России сбиты 155 дронов. Удары, по информации ведомства, зафиксированы в Брянской, Белгородской, Курской, Тульской, Орловской, Липецкой, Ростовской, Калужской и Московской областях, а также в аннексированном Крыму.

По данным телеграм-канала Astra, одна из целей атаки — Пролетарский район Тулы, где расположены ключевые предприятия оборонной промышленности: Конструкторское бюро приборостроения, НПО «Сплав» (производит реактивные системы залпового огня) и «Щегловский вал». Эти объекты, как уточняет издание, уже подвергались атакам в мае и июне.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что в результате удара один человек погиб, ещё один получил ранения. Подробности не раскрываются.

Обломки сбитого дрона также упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева (ТАНТК), сообщила мэр города Светлана Камбулова. По её словам, пострадавших нет, данные об ущербе уточняются.

По информации Astra, одной из целей также могло стать предприятие «Кронштадт» — разработчик беспилотников в подмосковной Дубне.

Жители подмосковных Луховиц сообщили о дронах вблизи авиационного завода имени Воронина и местной нефтебазы.

В Липецкой области, по данным местных властей, один человек погиб при падении дрона на сельхозпредприятие.

Кроме того, из-за угрозы атаки в Ленинградской области вводились ограничения на полёты. Временно приостанавливал работу и московский аэропорт Жуковский.