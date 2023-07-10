Минобороны РФ показало первое видео с Герасимовым после мятежа Пригожина

Министерство обороны России сегодня показало видео с начальником Генштаба и командующим Объединённой группировкой войск в зоне боевых действий на территории Украины Валерием Герасимовым. Это первое появление генерала на публике после мятежа ЧВК «Вагнер» 23–24 июня и появившихся в СМИ накануне сообщений об отстранении Герасимова.

Утверждается, что совещание прошло после попыток ВСУ ударить ракетами С-200 по объектам в аннексированном Крыму, Ростовской и Калужских областях 9 июля.

На видео, опубликованном Минобороны, Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС Виктора Афзалова. При этом в кадре отсутствовал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин. Генерал также не сидел в президиуме вместе с Герасимовым, хотя является его заместителем по руководству группировкой российских войск в Украине.

После неудавшегося мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространяются различные слухи о местонахождении Суровикина, в частности, что он мог быть арестован. По другим данным, его допросили и отпустили. Официально о судьбе заместителя командующего группировкой российских войск в Украине не сообщалось.

Накануне британская газета Daily Mail, ссылаясь на свои источники в России, писала, что Герасимов отстранен от своих обязанностей. По версии издания, после мятежа Евгения Пригожина и возвращения освобождённых из российского плена командиров полка «Азов» из Турции в Украину Герасимова якобы заменил командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский.