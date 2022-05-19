Минобороны РФ заявило о пленении 1730 защитников «Азовстали»

Министерство обороны России 19 мая заявило ещё о 771 украинском военном, вывезенном с завода "Азовсталь" в Мариуполе на подконтрольную пророссийским сепаратистам территорию. Таким образом, как утверждают в российском ведомстве, с 16 мая общее число сдавшихся в плен украинских военнослужащих с комбината достигло 1730, среди них – 80 раненых.

Киев пока не комментировал эти цифры. Накануне замминистра обороны Украины Анна Маляр призвала не воспринимать заявления российской стороны по поводу сдавшихся в плен украинских военных как достоверную информацию.

Однако ранее украинские власти подтвердили, что военные с 16 мая покидают "Азовсталь" по распоряжению командования. Официальные источники в Киеве называют это "эвакуацией". Киев заявлял, что планируют вернуть этих людей через процедуру обмена.

Сколько украинских военных остаётся на территории завода на данный момент, неизвестно. По оценке Минобороны РФ, на "Азовстали" находилось около 2500 человек. Украинская сторона заявляет, что знает точно число людей, находящихся на комбинате, но не будет её раскрывать. В разное время украинские источники давали оценку от 1500 до трёх тысяч военнослужащих.

Reuters, а также украинские и российские СМИ сообщали, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории, контролируемой сепаратистами так называемой "ДНР", в СИЗО Таганрога и Ростова-на-Дону. Раненых, по словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, отправили на лечение в находящиеся под контролем сепаратистов Новоазовск и в Донецк.

Однако в Госдуме уже прозвучали призывы не передавать Украине бойцов полка "Азов" (он был частью украинских сил, оборонявших Мариуполь), а Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания "Азова" террористической организацией и запрета её деятельности на территории страны.

19 мая, как следует из базы МВД России, командиры полка "Азов" Сергей Величко и Константин Немичев объявлены в розыск по уголовной статье.