Минобороны РФ заявило о начале украинского контрнаступления

Министерство обороны России заявило о начале украинского контрнаступления в ночь на 5 июня на пяти участках на южнодонецком направлении. Украина никак не комментирует эти заявления. Независимых подтверждений активизации боевых действий нет.

Как утверждает российское военное ведомство, вооруженные силы Украины ввели в бой 23-ю и 31-ю механизированные бригады из состава стратегических резервов, их поддерживали другие части и подразделения. Было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона, говорится в сообщении.

Как утверждают в Минобороны России, украинской армии не удалось достичь своих целей, наступление было остановлено силами Восточной группировки войск. В сообщении подчёркивается, что командующий объединенной группировкой войск , начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов «в этот период находился на одном из передовых пунктов управления на данном направлении».

Вчера российские телеграм-каналы, пишущие о войне в Украине, сообщили об ударе украинских военных на границе Запорожской и Донецкой областей. Ряд каналов сообщил о том, что украинским силам удалось занять два населённых пункта, о том же пишет ряд украинских источников.

Другие российские каналы пишут о «тактическом успехе» украинских войск, но подчёркивают, что прорыва обороны не произошло, а наступающие понесли потери в технике. Вечером в воскресенье российские телеграм-каналы начали писать о том, что российские военные «отбили все позиции». Каких-либо официальных комментариев украинской стороны о боях на этом направлении не было.

В условиях боевых действий получить независимое подтверждение заявлений участников конфликта затруднительно.