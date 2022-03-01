Минобороны России анонсировало удары по объектам СБУ в Киеве

Решение об отзыве посла Украины в Грузии для консультаций имеет две ключевых причины. Об этом заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов на пресс-конференции в Тбилиси.

«У решения было две ключевые причины. Первая – безнравственная позиция правительства Грузии, связанная с санкциями, которые возлагаются на Россию из-за развязанной войны в Украине, а второе – непринятие решения, которое связано с отправкой добровольцев в Украину для помощи нашей армии. Есть еще много вопросов, которые должны быть рассмотрены во время консультаций», - сказал Касьянов.

При этом он поблагодарил грузинскую сторону за гуманитарную помощь и выразил надежду на то, что она продолжится.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», президент Украины Владимир Зеленский сегодня объявил об отзыве посла из Грузии. Причиной он назвал «препятствия добровольцам», которые желают помочь Украине, и позицию грузинского правительства по отношению к санкциям против России.

В понедельник стало известно, что до 60 человек, желавших отправиться в Украину в качестве добровольцев, не смогли покинуть Грузию. По их словам, власти страны не разрешили прилететь в Грузию частному авиалайнеру, который должен был выполнить рейс из Тбилисского международного аэропорта.

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал своего грузинского коллегу Ираклия Гарибашвили разрешить добровольцам вылететь в Украину. Он обратился к нему в Twitter на грузинском, английском, украинском и русском языках. Ответа главы правительства Грузии не последовало.

Незадолго до этого Гарибашвили исключил, что Грузия присоединится к санкциям Запада, введенным против России из-за ситуации вокруг Украины. Премьер подчеркнул, что считает их «неэффективным средством», приравняв возможные ограничительные меры против Москвы санкциям в отношении грузинского народа.