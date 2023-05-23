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Минобороны России заявило о блокировании зашедших в Белгородскую область
В Грайворонском округе Белгородской области днём 23 мая продолжается операция российской армии против военных из сформированных в украинских войсках Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России».
Министерство обороны России заявило, что убило 70 участников нападения, часть блокировала, а часть «рассеяла». Эти оценки не поддаются быстрой верификации в условиях войны. О потерях с российской стороны не сообщалось.
Москва утверждает, что уничтожены четыре бронеавтомобиля и пять пикапов зашедших в Белгородскую область формирований. На момент публикации был показан только один захваченный International MaxxPro американского производства.
Российские телеграм-каналы при этом пишут, что «противник закрепляется на КПП (Грайворон – ред.), возводит инженерные сооружения».
Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, отметил он.
Одна из жительниц округа 1941 года рождения умерла во время эвакуации, заявил Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Шесть человек ранены.
По словам губернатора, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Российские СМИ утверждают, что группа атаковавших рассеяна и «прячется в лесах». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной продолжается, «чтобы не допускать такого впредь» (перед российским вторжением ничего подобного на границе с Украиной не происходило — ред).
Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.
О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе.
Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.
- Часть жителей приграничных районов Белгородской области покинула свои дома, но массовой эвакуации населения не проводится, утверждают местные власти. Вместе с тем последний звонок в белгородских школах, запланированный на 23 мая, пройдёт в дистанционном формате.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что идёт операция по созданию "зоны безопасности" в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве "с интересом следят" за событиями, но не имеют к ним "непосредственного отношения".
- Утром 23 мая российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия после боёв в Белгородской области.
Другие новости дня
Премьер-министр Грузии обратился к жителям Абхазии
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили напомнил, что сегодня, 23 мая, с благословения главы Грузинской православной церкви, в Грузии отмечается «Апхазетоба» – День Абхазии.
Глава грузинского правительства обратился к жителям Абхазии, отметив, что сегодня главное – восстановление доверия.
«Поздравляю всех, в первую очередь, наших абхазских соотечественников с этим днем.
Политическая команда «Грузинской мечты» предложила абхазским братьям новый подход – политику примирения и восстановления доверия. Одной из главных целей власти перед восстановлением территориальной целостности страны, является достижение доверия.
У нас одна и та же история и культура, одни и те же ценности и стремление к лучшему будущему для наших детей. Именно это вселяет в нас надежду на то, что восстановление взаимного уважения, доверия и дружбы сделает нас сильной, единой, развитой и европейской страной.
Еще раз, поздравляю всех с Днем Абхазии. Желаю мира и развития нашей родине — Грузии», — говорится в поздравлении премьер-министра Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Католикос-Патриарх всея Грузии Илия Второй в 2013 году выступил с инициативой ежегодно 23 мая отмечать День Абхазии. «Апхазетоба» приурочено к дню памяти святого апостола Симона Кананита. Согласно преданию, он проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии и на территории Абхазии.
На три югоосетинские партии составили административные протоколы
В Южной Осетии составили протоколы об административных правонарушениях в отношении трех политических партий, сообщили в Минюсте самопровозглашенной республики.
Речь идёт о партии «Ныхас», которую ранее возглавлял действующий югоосетинский лидер Алан Гаглоев; «Единой Осетии», которая поддерживает бывшего президента Анатолия Бибилова; партии «Единство», не представленной в югоосетинском парламенте текущего созыва.
В Минюсте заявили, что партии нарушили сроки «представления заверенных налоговым органом копий сводных финансовых отчетов и финансовых (бухгалтерских) отчетов региональных отделений политической партии)». По информации ведомства, материалы дел направлены для рассмотрения в суд.
Ранее министерство юстиции планировало обратиться в Верховный Суд для приостановления деятельности «Единой Осетии», после чего партия представила в ведомство сводный финансовый отчет.
Глава разведки ФРГ: Россия всё ещё в состоянии вести долгую войну
В структуре российской власти во главе с президентом Владимиром Путиным пока нет никаких видимых трещин, заявил глава внешней разведки ФРГ Бруно Каль, не исключив одновременно, что система может разрушиться.
Выступая накануне в Академии по политике безопасности в Берлине, глава Федеральной разведслужбы Германии (BND) Каль сказал, что несмотря на отдельную критику, к примеру, в отношении поставок боеприпасов, нет никаких указаний на то, что система в России зашаталась или разрушается, однако это также не исключено.
Каль подчеркнул, что Россия по-прежнему в состоянии вести войну на долгосрочной дистанции, призывая новобранцев. То же самое касается вооружения и боеприпасов. Поэтому, с точки зрения главы внешней разведки ФРГ, нельзя говорить об ослаблении или внезапном прекращении военных действий.
Как отметил Бруно Каль, в том что касается эффективности вооруженных сил России "некоторые слабые пункты" есть, но если Запад не будет организованно поддерживать Украину и помогать ей сопротивляться, путинская стратегия по затягиванию войны и ставка на количественное материальное превосходство может увенчаться успехом.
На вопрос, когда BND узнала о том, что Россия собирается напасть на Украину, Каль ответил, что приблизительно за две недели до начала войны германская разведка определила обстоятельства, или, как он выразился "феномены, которые не могли интерпретироваться по-другому". Каль отверг критику, связанную с утверждениями, что США и Великобритания пришли к выводу о возможности нападения раньше, чем BND. По его словам, американские и британские коллеги предсказали возможность войны на основании критериев, которые они наблюдали. Германская внешняя разведка исходила в большей степени из того, что решение о нападении в конечном итоге будет принимать Путин. Российский президент поставил это в зависимость от многих других факторов, которые состояли не только "в подсчете ракет и танков", отметил в выступлении руководитель германской спецслужбы.
Фитнес-модель записала извинения после откровенной съёмки в Дагестане
19-летняя блогер из Москвы Арина Вольфсон извинилась на видео за откровенную фотосессию на фоне гор в Дагестане. Ранее её фотография топлесс подверглись резкой критике местных жителей, посчитавших их нескромными. Вольфсон заявила о принятии ислама и переезде в Махачкалу.
Вольфсон — студентка Первого Московского государственного медицинского университета. 21 мая Вольфсон удалила опубликованные фотографии из Дагестана, заявив об угрозах, поступающих в её адрес, передаёт Кавказ.Реалии. Позже она выложила видео в платке, где повторяет аят из 47 суры Корана. В инстаграме она написала, что приняла ислам, заявив, что шла к этому «в течение года».
Похожие ситуации с туристами в республике возникают регулярно. В республиках, где преобладают мусульмане, местные власти выпускали официальные дресс-код для туристов. В прошлом году в Махачкале и туристических местах Дагестана появились листовки с изображением нежелательного внешнего вида и поведения.
Под Белгородом продолжается операция против вторгшихся вооружённых групп
В Грайворонском округе Белгородской области продолжается операция по освобождению территории от перешедшей накануне границу военных из сформированных в украинских войсках Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Об этом сообщил утром во вторник губернатор региона Вячеслав Гладков. Местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, отметил он.
Одна из жительниц округа 1941 года умерла во время эвакуации, заявил Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Шесть человек ранены.
По словам губернатора, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Российские СМИ утверждают, что группа атаковавших рассеяна и «прячется в лесах». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной продолжается, «чтобы не допускать такого впредь» (перед российским вторжением ничего подобного на границе с Украиной не происходило — ред).
Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.
О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе.
Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.
- Часть жителей приграничных районов Белгородской области покинула свои дома, но массовой эвакуации населения не проводится, утверждают местные власти. Вместе с тем последний звонок в белгородских школах, запланированный на 23 мая, пройдёт в дистанционном формате.
- Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что идёт операция по созданию «зоны безопасности» в Белгородской области. Это первое подобное заявление. Как правило украинские военные не комментируют утверждения об обстрелах или диверсиях на российской территории. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, в свою очередь, написал, что в Киеве «с интересом следят» за событиями, но не имеют к ним «непосредственного отношения».
- Утром 23 мая российский Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовных дел по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушении на убийство, умышленном уничтожении имущества и незаконном обороте оружия после боёв в Белгородской области.
Госдеп напомнил Грузии о риске санкций из-за авиасообщения с РФ
Государственный департамент США вновь выразил обеспокоенность из-за восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.
«Многие западные страны, в том числе США, запретили российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Нас беспокоит восстановление прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Это может означать, что компании в аэропортах Грузии могут оказаться под угрозой санкций. Мы, все западное общество, дистанцировались от этого режима, сейчас не время расширять отношения с Россией», – заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.
Как сообщают СМИ, речь идет о компаниях, которые обслуживают российские авиакомпании в грузинских аэропортах. Ранее стало известно, что наземное обслуживание рейсов российской авиакомпании «Азимут» в Тбилиси будет обеспечивать недавно созданная грузинская компания Aero Handling Georgia. У компании два учредителя. Контрольный пакет, 60%, у Давида Кварацхелия – сына прокремлевского политика, лидера партии «Нейтральная Грузия» Валерия Кварацхелия. Вторым учредителем компании является Давид Цивцивадзе. Согласно единому списку избирателей, Цивцивадзе и учредитель авиакомпании Georgian Airways Тамаз Гаиашвили зарегистрированы в Тбилиси по одному адресу.
На данном этапе полеты в Грузию выполняет российская авиакомпания «Азимут». Кроме того, компания Red Wings со 2 июня начинает выполнять рейсы по маршруту Сочи-Тбилиси-Сочи и Москва-Кутаиси-Москва. По маршруту Тбилиси-Москва-Тбилиси рейсы выполняет грузинская авиакомпания Georgian Airways.
«Неприемлемы и ничтожны»: карабахские депутаты о заявлениях Пашиняна
Любое заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Нагорного Карабаха, право его народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас, вечером 22 мая заявили депутаты парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
В Степанакерте (Ханкенди) говорят, что заявление Пашиняна, в котором он подтвердил свою готовность включить Нагорный Карабах в состав Азербайджана, вызвало «ярость и негодование в Республике Арцах».
«Фактически, этим обязательством Никол Пашинян грубо нарушает закрепления Декларации о независимости и Конституции Республики Армения касательно Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.], в частности, императивное положение постановления Верховного Совета Республики Армения от 8-го июля 1992 года о том, что «любой международный или внутригосударственный документ, в котором Нагорно-Карабахская Республика будет указана в составе Азербайджана, считается неприемлемым для Республики Армения.
Вновь подтверждаем, что статус Арцаха уже определен всенародным волеизлиянием 10 декабря 1991 года и ни одна власть не вправе его изменить.
Любое заявление Никола Пашиняна, игнорирующее суверенитет Республики Арцах, право нашего народа на самоопределение и факт его реализации, а также любой документ, составленный на его основе, неприемлемы и ничтожны для нас. Арцах никогда не откажется от неуклонного пути своей борьбы», – говорится в заявлении.
Карабахские парламентарии подчеркивают, что, будучи «глубоко обеспокоенными нависшей реальной опасностью», они призывают все армянство «не допустить катастрофических шагов властей Республики Армения по уступке Азербайджану части армянской Родины – Республики Арцах и суверенных территорий Республики Армения под видом анклавов, что неизбежно приведет к потере армянской государственности».
«В то же время обращаемся к бывшим и действующим президентам Республики Армения и Республики Арцах с призывом осудить заявления, сделанные Николом Пашиняном 22 мая 2023 года. В противном случае мы будем рассматривать ваше молчание как знак согласия с премьер-министром Республики Армения», – говорится в заявлении Национального собрания Нагорного Карабаха.
Как пишет Радио Азатутюн, бывший президент Армении Серж Саргсян, а также бывшие руководители Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян уже отреагировали на призыв карабахских парламентариев, отметив неприемлемость заявлений Пашиняна.
- Накануне премьер Армении подтвердил, что Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах. Он добавил, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в диалоге Степанакерт — Баку.
WSJ: НАТО готовит соглашение о поставках вооружений Украине
Страны-члены НАТО рассматривают возможность заключения долгосрочного договора с Украиной, в рамках которого Киев будет получать западные вооружения и военные технологии, сообщил в интервью газете Wall Street Journal президент Польши Анджей Дуда.
Ранее президент США Джо Байден и другие западные лидеры говорили о том, что отношения НАТО и Украины могут строиться по образцу американо-израильских отношений в области безопасности. В данный момент между США и Израилем заключено соглашение, предусматривающие многомиллиардные поставки американских вооружений в течение десяти лет. При этом США не брали обязательств помогать Израилю в случае внешней агрессии.
Wall Street Journal, ссылаясь на представителя Белого дома, пишет о том, что западные союзники пытаются выработать формулу взаимодействия с Украиной, которая позволит оказывать ей долгосрочную поддержку в области безопасности, исходя из тезиса о том, что Украина скорее всего не станет членом НАТО в ближайшие годы. Подобное соглашение должно лишить Кремль надежды на то, что затяжная война в его интересах, что с течением времени западная поддержка Украины уменьшится.
«Россия должна понять сегодня, что Украина получила гарантии безопасности и эти действие этих гарантий не закончится по прошествии времени», – говорит в интервью газете Анджей Дуда.
Ожидается, что на саммите НАТО в Вильнюсе в июле нынешнего года будет объявлено о создании совета Украина-НАТО. У Киева будет право собирать заседания совета и обращаться с запросами о помощи к странам-членам НАТО. Непосредственными участниками соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности должны стать США, Великобритания, Франция и Германия.
Несмотря на настойчивые призывы Украины начать процесс ее приема в НАТО, западные столицы не скрывают, что ее прием в НАТО не возможен в ближайшее время. Как подчеркнул в интервью Wall Street Journal президент Польши, что прием Украины в НАТО невозможен пока на ее территории идет война, но вторжение России открыло Киеву дорогу в НАТО.
В Белгороде, по сообщениям источников, произошел взрыв
В центре Белгорода произошел взрыв, сообщил телеграм-канал «Медиазона». Дорогу у здания областного управления ФСБ перекрыли машины силовых ведомств и пожарных. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не комментировал взрыв в Белгороде, но сообщил о вечерней атаке дронов на административное здание в поселке Борисовка и два частных дома в Грайвороне, пострадавших нет. Эта информация пока не подтверждена из других официальных и независимых источников.
Би-би-си обращает внимание на то, что несколько телеграм-каналов сообщили о взрыве в здании Управления ФСБ по Белгородской области. Об этом пишут со ссылкой на местные паблики украинский канал censor.net, антивоенная SOTA и прокремлевская Readovka, российский провоенный канал «Рыбарь», ссылающийся на свои неназванные источники и еще несколько «военкоров». Официального подтверждения этих сведений на момент написания новости нет.
Управление ФСБ по Белгородской области располагается в трехэтажном сером здании по адресу ул. Преображенская, 47. Censor.net разместил фотографии, а Readovka – видео пожарных машин вокруг похожего здания.
В Белгородской области в понедельник был введен режим «контртеррористической операции». Запрещено распространение любой информации, кроме выпущенной официальными источниками.
- Бойцы «Русского добровольческого корпуса» (РДК) объявили, что в третий раз пересекли границу России и Украины. Они опубликовали три видео на фоне указателей с названиями сел в Белгородской области. Позднее местные власти сообщили, что утром на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области зашла украинская диверсионно-разведывательная группа, и на российской границе ведутся бои с бойцами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).
- Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, Украина не имеет к происходящему «никакого отношения».
- Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что его бойцы к 1 июня передадут Бахмут войскам Минобороны России и отправятся в тыл на переформирование.
- В Госдепартаменте США в ответ на вопросы о Белгороде говорят, что не поощряют Украину к нападению на российскую территорию, но напоминают, что агрессор – Россия.
Экс-кандидат в президенты Турции призвал голосовать за Эрдогана
Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган от «Альянса предков», набравший в первом туре 5% голосов, предложил своим избирателям поддержать действующего президента Реджепа Эрдогана. Об этом сообщает издание Hurriyet.
Оган объявил о поддержке Эрдогана после личной встречи с ним. По данным Hurriyet, в обмен на поддержку Оган, в частности, потребовал от Эрдогана не изменять ряд статей Конституции, бороться против всех террористических организаций, а также постепенно депортировать сирийских беженцев.
«Альянс предков» - крайне правая коалиция.
Президентские выборы в Турции состоялись 14 мая. За Эрдогана проголосовали 49,5% избирателей. Главный соперник действующего президента, единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу набрал почти 45% голосов. Так как ни один из кандидатов не преодолел 50-процентный барьер, в стране назначен второй тур голосования. Он пройдет 28 мая.
По мнению наблюдателей, после призыва Огана к своим сторонникам проголосовать за действующего президента, шансы Эрдогана на победу во втором туре увеличиваются.
«Верстка»: в боях за Бахмут ЧВК «Вагнер» потеряла больше 500 человек
В боях за Бахмут ЧВК «Вагнер» потеряла больше 500 человек, реальные потери могу быть в десятки раз больше. Самыми кровопролитными для группы были стали первые зимние месяцы. Об этом сообщает «Верстка».
Издание проанализировало сообщения в чатах родственников наемников ЧВК и определило, в какие временные промежутки чаще всего группа несла потери. Журналисты также сопоставили эту информацию со сводками американского Института изучения войны, восстановили ход боев за город и выяснили, какие именно боевые операции стали самыми кровопролитными для наемников.
По данным «Верстки», рост смертности в рядах ЧВК наблюдался в декабре прошлого года. В этом месяце сообщения о том, что их родственник умер в составе ЧВК, близкие погибших оставляли в два с половиной раза чаще по сравнению с ноябрем.
Большое число потерь пришлось на 8 декабря (13,1%). В этот день пророссийские блогеры сообщали, что ЧВК «Вагнер» защищала захваченный населенный пункт Яковлевка. Остальные случаи гибели членов группировки были равномерно распределены в течение месяца.
В январе, судя по сообщениям родственников, общее число смертей в ЧВК, более чем в три раза превышало декабрьские показатели, утверждает «Верстка».
Наиболее кровопролитными стали вторая и третья недели. На этот период пришлось около 54% всех смертей, следует из сообщений родственников членов ЧВК. В этот период ЧВК «Вагнер» вела бои за Соледар. Параллельно с этим продолжались бои за Бахмут.
С конца третьей недели января, судя по наблюдениям ISW, Минобороны постаралось дистанцироваться от ЧВК Вагнера и начало выделять группировку в своих отчетах как добровольцев штурмовых отрядов, хотя раньше ведомство не делало этого.
- Бахмут – районный центр в Донецкой области. По оценкам западных стран, обе стороны понесли в боях за него тяжелые потери. Город сильно разрушен.
- 21 мая Минобороны России объявило о взятии Бахмута (в сводках город называют Артемовском) под свой контроль. Президент России Владимир Путин поздравил ЧВК «Вагнер» и военных российской армии со взятием города. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в городе по-прежнему остаются украинские войска.
- Как неоднократно отмечали и украинские, и западные аналитики, и сам основатель ЧВК Евгений Пригожин, взятие города не имеет стратегического значения – к западу от него расположены новые рубежи обороны украинской армии, в том числе на подступах к Константиновке, Славянску и Краматорску.
В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о введении в регионе режима контртеррористической операции (КТО) из-за проникновения на территорию области диверсионных групп из Украины.
По его словам, режим КТО «устанавливает специальные меры и временные ограничения».
«Начиная от проверки у физических лиц документов, удостоверяющих их личность, и заканчивая приостановлением деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества», – уточнил чиновник.
Также губернатор Белгородской области сообщил о сбитом над территорией региона беспилотнике.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
По данным телеграм-канала ASTRA, в настоящее время боевые действия ведутся в Грайворонском округе, местные жители сообщили, что население массово эвакуируется. В частности, эвакуация идет в селе Глотово.
В то же время, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя события в регионе, заявил, что Украина не имеет прямого отношения к действующей в Белгородской области диверсионной группе, но «с интересом следит за происходящими событиями и изучает ситуацию».
По его словам, единственной движущей политической силой в тоталитарной стране «всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках». Подоляк добавил, что «подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России».
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов заявил украинскому каналу «Суспiльне», что «Легион «Свобода России» и «Русский добровольческий корпус» действительно проводят операцию в Белгородской области для того, чтобы отодвинуть «противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения». Он подчеркнул, что в Белгородскую область зашли «исключительно граждане России».
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Утром 22 мая о заходе в Белгородскую область сообщил «Легион «Свобода России» – добровольческое подразделение, воюющее на стороне Украины. Его участники заявили о том, что совместно с «Русским добровольческим корпусом» они «освободили н/п Козинку Белгородской области», а «в Грайворон зашли передовые отряды». «Двигаемся дальше. Россия будет свободной!» – говорится в сообщении.
Российские власти несколько часов не подтверждали диверсию «Легиона Свободы России» в Белгородской области. Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил, что на территорию Грайворонского городского округа области «зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ».
Гладков также утверждает, что после обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу были доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. По его словам, женщина в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина находится в состоянии средней степени тяжести. До этого губернатор заявлял, что в Белгородской области 22 мая не было ни раненых, ни убитых.
Это уже как минимум вторая диверсионная операция на территории России. В начале марта «Русский добровольческий корпус» взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли села Любечане и Сушаны. Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что в результате атаки погибли два человека, ранения получил один ребенок.
ГУР Украины: события на Белгородчине – создание «полосы безопасности»
Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов назвал события, которые 22 мая происходят в Белгородской области России, созданием «полосы безопасности» для защиты украинцев. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Да, сегодня «Русский добровольческий корпус» (РДК) и легион «Свобода России», которые состоят из граждан Российской Федерации, начали операцию по освобождению этих территорий Белгородщины от так называемого режима Путина и отодвижению противника с целью создания определенной полосы безопасности для защиты украинского гражданского населения», – сказал Юсов.
Представитель украинской разведки подчеркнул, что операцию проводят исключительно граждане России.
Отметим, что в телеграм-канале легиона «Свобода России» появилось сообщение о том, что бойцы «полностью освободили» населенный пункт Козинка в Белгородской области.
«(Село) Гора-Подол пройдена! Легион с РДК приступили к штурму н/п Грайворон», – говорится в еще одном сообщении.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «идет работа по выдавливанию украинских диверсантов с российской территории и уничтожению этой диверсионной группы».
В начале марта РДК взял на себя ответственность за рейд в Брянскую область, в ходе которого его бойцы на короткое время заняли два села. По утверждениям российских властей, были жертвы среди мирных жителей.
В Грузии назвали «нерегулярным» грузовой рейс Батуми-Новороссийск
Агентство морского транспорта Грузии прокомментировало сообщение армянской стороны о начале грузовых перевозок по морскому маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск.
В ведомстве подтвердили, что в апреле действительно было совершено два рейса. Однако в Тбилиси говорят, что грузоперевозки – нерегулярные и коммерческие.
«Судно под флагом Палау Haci Musa Ucak (IMO 9128544) в апреле действительно осуществило два коммерческих рейса между Новороссийском и Батуми. Хотим подчеркнуть, что это нерегулярный рейс, который носит полностью коммерческий характер», – заявили в ведомстве, добавив, что подобные рейсы осуществляются систематически.
По информации грузинского ведомства, компания, которой принадлежит указанное судно, не включена в санкционный список, она планирует и дальше выполнять коммерческие рейсы.
«Что касается груза, то он является транзитным и предназначен для Республики Армения. Агентство морского транспорта Грузии в сотрудничестве со Службой доходов Минфина постоянно инспектирует как суда, так и судовладельцев в отношении международных санкций. Соответственно, если судно или владелец судна находятся в санкционном списке, ему не разрешается заходить в порты Грузии и проводить соответствующие процедуры», – отмечается в заявлении.
По сообщению армянской стороны, новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс. Об этом, в частности, заявил директор компании C&M International Давид Илоян.
- Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.
- В августе 2022 года в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю. В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.
- В ноябре прошлого года министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию. По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорил Керобян, не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.
Алиев: подписание азербайджано-армянского мирного соглашения неизбежно
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает неизбежным подписание мирного соглашения между Баку и Ереваном. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.
«Один миллион азербайджанцев в результате этой оккупации были изгнаны с родных земель, около 20 процентов наших территорий находились под оккупацией. На захваченных территориях оккупантами были разрушены, можно сказать, вся инфраструктура, здания, в том числе исторические памятники. Мы считаем, что подписание мирного соглашения неизбежно и со своей стороны стараемся прилагать конструктивные усилия для достижения этой цели. Естественно, это мирное соглашение должно соответствовать международным нормам и принципам», – сказал он.
Алиев выразил надежду, что проведение мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией «в конечном итоге принесет на Кавказ долгосрочный мир».
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
- 23 апреля 2023 года Азербайджан заявил об установке контрольно-пропускного пункта на дороге, проходящей через так называемый Лачинский коридор, который связывает Нагорный Карабах и Армению. Минобороны РФ назвало действия Азербайджана «односторонними и несогласованными».
Пашинян: Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана
Ереван готов признать территорию Азербайджана, включая Нагорный Карабах, заявил на пресс-конференции премьер Армении Никол Пашинян.
«Армения признаёт 86,6 тыс. кв. км Азербайджана и исходя из того, что Азербайджан готов признать 29,8 тыс. кв. км территориальной целостности Армении. 86,6 тыс. кв. км Азербайджана включают в себя и Нагорный Карабах, но следует также отметить, что мы говорим о том, что вопрос прав и безопасности армян Нагорного Карабаха должен обсуждаться в формате Баку-Степанакерт», – сказал Пашинян.
По словам главы армянского кабмина, у Еревана есть понимание, что Баку признает территориальную целостность Армении.
Как пишет ТАСС, он также призвал дать международные гарантии безопасности и соблюдения прав армян Нагорного Карабаха, выразив обеспокоенность, что в противном случае Азербайджан может провести этнические чистки в регионе.
В Беларуси помилован бывший главред NEXTA Роман Протасевич
В Беларуси помилован бывший главный редактор оппозиционного издания NEXTA Роман Протасевич, недавно осуждённый к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщило государственное агентство БелТА.
В начале мая суд в Минске признал Протасевича виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.
Двум другим обвиняемым по делу NEXTA суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик – 19 лет лишения свободы.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели – Степан Путило и Роман Протасевич – жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией "Системная правозащита". Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался её помиловать. Сапега согласилась на экстрадицию в Россию.
- Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta «террористической организацией». Теперь их деятельность запрещена на территории страны.
В Белгородской области идёт бой, был атакован российский КПП
Утром в понедельник в ряде телеграм-каналов и СМИ, как российских, так и украинских, начали появляться сообщения об ожесточённых боевых столкновениях на российско-украинской границе между Белгородской и Харьковской областями.
В сети, в частности, появились видео предполагаемых ударов по контрольно-пропускному пункту на границе в Грайвороновском районе Белгородской области. На одном из видео на КПП въезжает танк под флагом Украины. Также появилось видео, предположительно снятое в самом здании КПП, на котором видно тело убитого военнослужащего. Аутентичность видео не подтверждена.
Ряд телеграм-каналов сообщил также о столкновениях в районе села Дроновка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил Украину в «информационной атаке на Белгородскую область, призывающую к панике». Он подтвердил факт обстрела Грайвороновского района, но сказал, что в его результате не было ни раненых, ни убитых. Власти, по его словам, не сообщали об эвакуации населения.
Украинские военные - как обычно бывает в случае утверждений об обстреле ими российской территории - сообщения не комментировали.
Русский добровольческий корпус - вооружённое формирование, созданное эмигрировавшими из России правыми активистами и сражающееся на стороне Украины - ранее заявил, что его бойцы вновь совершили рейд на российскую территорию. Корпус опубликовал видео, на котором вооружённые люди с эмблемой РДК позируют на фоне табличек с названиями сёл Безлюдовка, Чуровичи и Любимовка. Безлюдовка расположена неподалёку от Шебекино в Белгородской области, Чуровичи - в Брянской, сёл с названием Любимовка в приграничных регионах несколько (в частности в Брянской и Курсккой областях).
В Южную Осетию доставят 2 тысячи доз вакцины от кори
В Южную Осетию до конца месяца доставят вакцину против кори. Об этом агентству «Рес» сообщила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития самопровозглашенной республики Алла Чочиева.
«Нами была закуплена годовая потребность в вакцине против кори в 2000 доз. Когда препарат для иммунизации будет доставлен, его распределят по медицинским учреждениям столицы и районов республики», – сказала Чочиева.
Как сообщалось ранее, в конце апреля в Южной Осетии зафиксировали первый лабораторно подтверждённый случай заражения корью у взрослого человека. На сегодняшний день выявлено еще два случая заболевания.
Пророссийский политик предложил выдвинуть премьера Грузии на Нобелевскую премию
Прокремлевский политик, председатель партии «Нейтральная Грузия» Валерий Кварацхелия предлагает выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии на Нобелевскую премию мира. По словам Кварацхелия, роль Ираклия Гарибашвили в спасении мира во всем регионе неизмерима, «он грудью встал перед провокаторами» и заслуживает быть номинированным на Нобелевскую премию за «этот особый вклад».
Как пишет СОВА, политик заявляет, что «опасность войны никуда не делась, наоборот, обостряется. Поэтому главной заботой является поддержание мира». Правительство Грузии «борется» за то, чтобы война не произошла и не перекинулась на весь Кавказ, говорит он.
«Можно без преувеличения сказать, что роль премьер-министра Ираклия Гарибашвили неизмерима не только в Грузии, но и во всем регионе. Он грудью встал перед провокаторами, действующими за пределами или внутри нашей страны, и, рискуя своей жизнью и своей семьей, пытается и даже добивается сохранения мира, тем самым внося огромный вклад в гуманную работу по предотвращению глобальной войны для человечества. Я думаю, грузинский народ должен выдвинуть кандидатуру премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на высшую международную награду — Нобелевскую премию мира», — сказал Кварацхелия.
Пророссийский политик активизировался после того, как президент РФ отменил визовые ограничения для граждан Грузии и снял ограничения на полеты. Кварацхелия был среди пассажиров, которые прилетели из Москвы в Тбилиси самолетом авиакомпании «Азимут» в день возобновления авиасообщения. В международном аэропорту Тбилиси он заявил журналистам, что превратит Россию «из оккупанта в друга».
Правящая партия Греции выиграла выборы, но вероятен второй тур
Правящая партия Греции «Новая демократия» выиграла парламентские выборы, однако не смогла получить абсолютное большинство мест. В стране вероятен второй тур, поскольку лидер победителей – премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис – не планирует формировать коалиционное правительство.
«Новая демократия» получила 40,8% голосов избирателей, идущая следом оппозиционная «Сириза» – 20,1%. Таким образом правоцентристская партия Мицотакиса занимает 146 из 300 парламентских мест. Судя по официальной карте результатов, «Новая демократия» выиграла во всех округах, кроме одного – района Родопи.
Сегодня, 22 мая, президент Греции Катерина Сакелларопулу вручит Мицотакису мандат на формирование коалиционного правительства. Однако, по словам помощников премьер-министра, воспользоваться им он не планирует и рассчитывает на второй тур, поскольку результаты укрепили его мнение, что однопартийное правительство «более чем возможно».
«Народ захотел, чтобы Грецией управляло правительство большинства и «Новая демократия» без помощи других партий», – сказал Мицотакис в своей победной речи. Второй тур, если он состоится, пройдёт в июле – его победитель получит 50 бонусных мест в парламенте, а следовательно, если партия Мицотакиса повторит свой результат, она будет иметь абсолютное большинство.
Лозунгом «Новой демократии» на выборах был «Давайте закончим то, что мы начали». В своей программе Мицотакис обещал и дальше повышать зарплату бюджетникам, снижать налоги, уменьшать безработицу и стимулировать экономику, привлекая прямые иностранные инвестиции.
В свою очередь «Сириза», которая находилась у власти в 2015-2019 годах, предлагала больше поддерживать здравоохранение и образование. Партия сочла результаты выборов глубоко разочаровывающими и далёкими от тех, на которые рассчитывала. Лидер «Сиризы» Алексис Ципрас назвал их «крайне негативными».
В Армении сообщили о начале грузоперевозок между Батуми и Новороссийском
Между Россией и Грузией по маршруту Новороссийск-Батуми-Новороссийск начаты грузовые перевозки по морю, сообщило армянское информагентство «Арменпресс» со ссылкой на директора компании C&M International Давида Илояна.
По его словам, в этом направлении уже были осуществлены две грузоперевозки. Рейсы, предположительно, будут еженедельными.
«На сегодняшний день наш корабль может перевозить 350 контейнеров. 18 апреля мы успешно завершили первую перевозку. Планируем один регулярный еженедельный рейс между Новороссийском и Батуми и обратно. Параллельно спросу, по мере необходимости мы сможем увеличить количество перевозок в 2-3 раза. Сейчас самое главное - осуществлять регулярные, стабильные перевозки раз в неделю», – подчеркнул Давид Илоян.
В Ереване говорят, что новый маршрут – альтернатива дороги через Верхний Ларс.
«Мы можем гарантировать стабильные сроки и стабильные цены на грузоперевозки, что во многих случаях невозможно в случае перевозки грузов наземным путем. При больших потоках грузовых автомобилей пропускной способности Верхнего Ларса бывает недостаточно, постоянно возникают проблемы. Экспортеры или импортеры не могут вовремя доставить продукцию своим партнерам. В случае морского пути таких проблем не будет. У нас был лишь один путь - Верхний Ларс, сегодня есть и второй», – сказал Илоян, добавив, что если часть грузоперевозок будет осуществляться морским путем, то уменьшится и поток автомобилей на Верхнем Ларсе, в результате и туристам будет легче передвигаться.
В грузинском правительстве сообщение армянской компании пока не комментировали.
- Ранее армянская сторона не раз заявляла о скором запуске паромной переправы из грузинского порта Поти в российский порт Кавказ, расположенный на косе Чушка в Керченском проливе.
- В августе 2022 года в Агентстве морского транспорта Минэкономики Грузии заявили, что Армения обратилась к грузинской стороне с просьбой об открытии паромной переправы с Россией из-за большой загруженности на КПП «Верхний Ларс». В Тбилиси напомнили, что Армения не имеет выхода к морю и «традиционно использует порты Грузии» для ведения международной торговли. Грузинские власти также заявили об обязательствах страны по международной Конвенции о транзитной торговле государств, не имеющих выхода к морю. В конце августа в Минэкономики заявили, что Грузия завершила консультации с транспортными компаниями по вопросу открытия паромной переправы с Россией.
- В ноябре прошлого года министр экономики Армении Ваан Керобян назвал причину задержки запуска паромной переправы из Грузии в Россию. По его словам, оператор грузинского порта Поти строго следит за соблюдением европейских и американских санкций. Компания, говорил Керобян, не ответила, за какое время примет решение пропустить или не пропустить тот или иной груз.
В Абхазии почтили память жертв Кавказской войны
В Абхазии накануне, 21 мая почтили память жертв Кавказской войны, завершившейся 159 лет назад. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».
Мероприятия начались с конного шествия. Кавалькада конников во главе с факелоносцами в национальных одеждах направилась от сухумской площади имени Сергея Багапша к памятнику махаджирам на набережной, где пришедшие почтили минутой молчания память жертв трагических событий XIX века.
Цветы к памятнику махаджирам возложили президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, спикер парламента Лаша Ашуба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, депутаты парламента, члены правительства, потомки махаджиров, вернувшиеся на родину, представители общественности, студенты и школьники.
В память о жертвах Кавказской войны была зажжена традиционная поминальная свеча Ащамака, разожжен Нартский костер. После этого на воду были опущены венки.
Раньше этот день в Абхазии отмечали 31 мая, но с 2011 года он отмечается 21 мая. 31 мая 1990 года на Набережной Махаджиров заложили памятный камень. А в сентябре 2010 года на месте камня установили памятник абхазским махаджирам – жертвам Кавказской войны XIX века.
Россия нанесла удар по Днепропетровской области Украины
Российская армия нанесла удар дронами и ракетами по Днепропетровской области Украины в ночь на 22 мая. Ранено не менее восьми человек, повреждены жилые дома, автомобили, частное предприятие, здание спасательного подразделения. Об этом в своём телеграм-канале сообщает председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
По его словам, украинские военные сбили 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты. Однако, в результате удара пострадал 27-летний местный житель, которого доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Также в лечебные учреждения с ранениями попали две жительницы региона 52 и 70 лет. Сообщается о двух возникших пожарах. Издание «Зеркало недели» сообщает, что ночью в Днепре прогремело не менее 40 взрывов.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
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