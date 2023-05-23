В Грайворонском округе Белгородской области днём 23 мая продолжается операция российской армии против военных из сформированных в украинских войсках Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России».

Министерство обороны России заявило, что убило 70 участников нападения, часть блокировала, а часть «рассеяла». Эти оценки не поддаются быстрой верификации в условиях войны. О потерях с российской стороны не сообщалось.

Москва утверждает, что уничтожены четыре бронеавтомобиля и пять пикапов зашедших в Белгородскую область формирований. На момент публикации был показан только один захваченный International MaxxPro американского производства.

Российские телеграм-каналы при этом пишут, что «противник закрепляется на КПП (Грайворон – ред.), возводит инженерные сооружения».

Утром во вторник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что местным жителям пока не стоит возвращаться в свои дома, отметил он.

Одна из жительниц округа 1941 года рождения умерла во время эвакуации, заявил Гладков. Обстоятельства произошедшего не уточняются. Шесть человек ранены.

По словам губернатора, «продолжается зачистка территории» силами Минобороны и местных правоохранительных органов. Российские СМИ утверждают, что группа атаковавших рассеяна и «прячется в лесах». Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля. Дмитрий Песков заявил, что война с Украиной продолжается, «чтобы не допускать такого впредь» (перед российским вторжением ничего подобного на границе с Украиной не происходило — ред).

Также сообщается об атаке на посёлок Борисовка в Белгородской области. С дрона было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий.

О проникновении в Белгородскую область с территории Украины диверсионно-разведывательной группы стало известно в понедельник, 22 мая. Утром в телеграм-каналах стали появляться сообщения о столкновениях на границе.

Ответственность за рейды взяли на себя представители Русского добровольческого корпуса и легиона «Свобода России». Эти воюющие на стороне Украины формирования состоят, как утверждается, из российских граждан.