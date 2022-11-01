Минобороны РФ сообщило об отправке в зону боев 87 тысяч мобилизованных

Из 300 тысяч мобилизованных в зону боевых действий с Украиной отправлены 87 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам министра, срочников отправлять на войну не будут.

Шойгу отметил, что с мобилизованными работают около трех тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе боев на территории Украины.

Министр признал, что в начале мобилизации в работе военкоматов были выявлены недостатки. Их, по словам Шойгу, устранили.

На фоне мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек. Из регионов поступали сообщения о нарушениях во время призыва. Например, в армию отправляли многодетных отцов. Известно о случаях смерти призывников на мобилизационных пунктах.

Издание «Верстка» обращает внимание, что как минимум в четырех из 11 изученных журналистами регионах могли больше 1% резервистов, заявленного в плане Минобороны.

«Верстка» проанализировала госконтракты на закупку военной амуниции в 11 регионах, которые заключили после 21 сентября. Журналисты сравнили их с данными переписи населения 2020-2021 годов и пришли к выводу, что в Хабаровском крае могли призвать 3,5% резервистов, в Тверской области около 3% резервистов, в Калмыкии – 2,8%, в Вологодской области – 1,8%.