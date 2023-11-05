Минобороны Украины расследует гибель военных 128-й бригады

Министр обороны Украины Рустем Умеров поручил Главной инспекции Минобороны провести «полную проверку» по факту гибели военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области. Ранее украинские СМИ, а впоследствии и представители властей, сообщили о том, что в результате российского обстрела погибли и были ранены десятки украинских военнослужащих, собравшихся на церемонию награждения недалеко от линии фронта.

«Будут выяснены все обстоятельства того, что случилось», - написал Умеров в фейсбуке, выразив соболезнования родным и близким погибших. Сколько военных погибло, он не сообщил.

Удар ракетой «Искандер» был нанесен, как сообщается, утром 3 ноября во время вручения наград военнослужащим ВСУ в честь дня артиллерии. Известно об этом стало 4 ноября после того, как военные и блогеры опубликовали в сети сообщения о том, что один из офицеров 128-й бригады решил провести торжественное награждение в прифронтовом селе. При ракетном ударе в момент награждения, как утверждалось, погибло «очень много» военнослужащих, а также мирные жители.

«Украинская правда» со ссылкой на источник в МВД сообщила, что погибли более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного военкомата. Удар и гибель военнослужащих подтвердило также Стратегическое командование ВСУ, в сообщении не говорится об обстоятельствах и о числе погибших.

Российский телеграм-канал «Рыбарь» утверждает, что удар был нанесен по селению Димитрово, расположенному примерно в 20 километрах от линии фронта. Без указания источников «Рыбарь» пишет о примерно 50 убитых. Независимых данных о числе убитых нет, стороны конфликта как правило завышают потери противника.

Украинские СМИ и российские военные блогеры ранее сообщали о ряде случаев гибели российских военнослужащих при похожих обстоятельствах - во время ударов по расположению военных во время построений или каких-либо торжественных мероприятий. В июне, например, сообщалось, что под Кременной в Луганской области десятки российских солдат погибли под обстрелом украинской артиллерии во время построения в ожидании приезда генерала.