Минобразования Грузии: в 2028 году будут удвоены квоты в университетах

Согласно новому решению, в рамках образовательной реформы Грузии, в 2028–2029 учебном году квоты на приём студентов в государственные университеты будут удвоены. Это связано с тем, что в 2027–2028 учебном году одновременно окончат школу как ученики XI, так и XII классов. Удвоенные квоты будут действовать именно в 2028–2029 учебном году, когда эти выпускники поступят на первый курс, сообщают в Министерстве образования Грузии.

Пока неясно, как университеты справятся с приёмом удвоенного числа студентов. Обучение в государственных университетах останется бесплатным, однако на данном этапе неизвестен конкретный бюджет, который потребуется государству для финансирования учебы увеличенного числа студентов.

В рамках образовательной реформы, которую резко критикует часть общества, включая университеты, были внесены законодательные изменения. Их основой является принцип: «один город — один факультет».

Согласно изменениям:

Полный срок общего среднего образования составит 11 лет;

Посещение 12-го класса станет добровольным начиная с 2028–2029 учебного года.

Это означает, что в 2027–2028 учебном году обучение одновременно завершат ученики XI и XII классов.

Изменения коснутся и магистратуры: