Минобрнауки РФ запретило студентам хранить книги Акунина и Быкова

Студентам российских вузов, живущим в общежитиях, запретили хранить книги объявленных властями «иностранными агентами» писателей Бориса Акунина (Григорий Чхартишвили) и Дмитрия Быкова. Это следует из документа за подписью чиновника Минобрнауки, скан которого опубликовал Акунин в соцсетях.

Документ, подписанный врио директора департамента государственной молодежной политики Денисом Савенковым, адресован руководителям вузов. В нём говорится о том, что студентов необходимо проинформировать о «недопустимости хранения в жилых помещениях» книг Акунина и Быкова. В письме указано, что оба писателя внесены в реестр «иноагентов», а Акунин ещё и в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. «Прислали красивое» - написал Акунин.

Ряд комментаторов усомнились в подлинности документа, Акунин в комментариях написал, что, если Денис Савенков опровергнет его подлинность, он опубликует опровержение. Минобрнауки письмо пока не комментировало.

Акунин и Быков до своего включения в реестр «иноагентов» входили в число наиболее издаваемых российских писателей. Оба придерживаются оппозиционных и антивоенных взглядов и сейчас живут за границей.

14 июля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Бориса Акунина к 14 годам лишения свободы по статьям о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей «иностранного агента». Тогда же стало известно о том, что Быков был объявлен в розыск по уголовному делу. Против писателя возбудили дела о распространении недостоверной информации о российской армии и нарушении требований к участникам реестра так называемых «иностранных агентов».