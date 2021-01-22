В центре Минска, предположительно, совершен акт самосожжения

В центре Минска, у Дома правительства на площади Независимости, предположительно, 35-летний мужчина совершил самоподжог, передает Радио Свобода. Его госпитализировали.

Очевидцы сообщают, что пламя с горящего человека сбили охранники при помощи огнетушителей, на место происшествия приехала скорая помощь, которая увезла пострадавшего, передает TUT.BY.



По данным Следственного комитета Беларуси, мужчина облил себя неустановленной жидкостью, после чего поджег. Охваченный пламенем мужчина был потушен прохожим и сотрудником правоохранительных органов. На месте работают следователи, сотрудники МВД и Госкомитета судебных экспертиз.

Сейчас место происшествия оцеплено, сообщают местные СМИ.

"Уточняются обстоятельства, на место выехала следственно-оперативная группа. Мы устанавливаем личность пострадавшего мужчины, как только станут известны все обстоятельства – мы обязательно об этом расскажем", – рассказала TUT.BY официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

В МЧС сообщили, что помощь спасателей на площади Независимости не потребовалась, но уточнили, что пострадавший доставлен в больницу.

Позже о состоянии пострадавшего рассказали в Минздраве. Пострадавший на площади Независимости человек находится без сознания.

"При первичном осмотре сотрудники скорой помощи диагностировали у него более 50% ожогов тела. Медицинские работники скорой помощи транспортировали пострадавшего в Республиканский ожоговый центр", – сообщили в ведомстве.

18 сентября в белорусском городе Смолевичи 36-летний Сергей Радченя облил себя бензином и поджег возле отделения милиции. Мужчину потушил сотрудник РОВД из огнетушителя. Радченя получил ожоги 95% поверхности тела и дыхательных путей. Позже мужчина скончался в больнице.