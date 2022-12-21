Минцифры: из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов

Видео посещения 16 декабря президентом России Владимиром Путиным «объединенного штаба родов войск, задействованных в специальной военной операции» снималось в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону. К такому выводу пришло издание «Агентство», сопоставив интерьеры штаба на видео с Путиным и на фотографиях с более ранних мероприятий в этом помещении.

Там же в начале ноября снимали министра обороны Сергея Шойгу, когда, по сообщению Минобороны, он «проинспектировал командный пункт Объединенной группировки российских войск, выполняющих задачи «специальной военной операции» в Украине.

Ранее Кремль сообщил, что весь день 16 декабря Путин провел в объединенном штабе родов войск, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины. На фотографиях и видео вместе с Путиным запечатлены глава Минобороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск в войне с Украиной Сергей Суровикин. Где именно президент встречался с военными, Кремль не сообщил.

20 декабря депутат Госдумы от «Единой России», генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев заявил в программе Владимира Соловьева «Полный контакт», что Путин «был в зоне специальной военной операции».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так прокомментировал слова депутата «Российской газете»: «Если он [Гурулев] имеет в виду штаб, где он [Путин] был в пятницу, то да». Других пояснений Песков не дал. Позже «Российская газета» опубликовала новость с комментарием Пескова под заголовком «В Кремле подтвердили поездку Путина в зону СВО».

Это сообщение появилось через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в городе Бахмут Донецкой области, за который уже несколько недель идут ожесточенные бои.

Однозначно определить, где был Путин, невозможно. Обычно, когда российские власти говорят о «зоне спецоперации» (так они называют войну), имеется в виду территория Украины, исключая аннексированный Крым.

Официально Путин ещё ни разу не посещал зону боевых действий.