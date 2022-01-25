Минувший год назван «разрушительным» для прав и свобод в Восточной Европе

Международная неправительственная организация Transparency International (TI), которая базируется в Берлине, опубликовала ежегодный рейтинг восприятия коррупции.

В исследовании говорится, что, тогда как уровень коррупции сохраняет прежние показатели по всему миру, ситуация почти в 75 процентах стран Восточной Европы и Центральной Азии за последние 10 лет либо ухудшалась, либо они практически не добились прогресса, демонстрируя "порочный круг" укрепления авторитаризма, роста коррупции и числа нарушений прав человека.

Минувший 2021 год "был разрушительным для гражданских прав" в Восточной Европе и Центральной Азии. Как заявила советник TI по азиатскому региону Алтынай Мырзабекова, коррумпированные политические лидеры подавляли всякое инакомыслие – от оппозиционных партий до рядовых активистов и прессы. Она отметила, что вместо того, чтобы работать над уменьшением негативных последствий пандемии коронавируса для населения, власти использовали ситуацию для дальнейшего наступления на свободы и права.

Рейтинг Transparency International охватывает 180 стран и территорий. Ситуация в них оценивается по данным из более чем десятка внешних источников, включая Всемирный банк, Всемирный экономический форум, консалтинговые компании и различные аналитические центры. Чем меньше число по шкале от 0 до 100, тем страна воспринимается как более коррумпированная.

Последние 10 лет средний показатель по миру остаётся на уровне в 43 балла, при этом ниже отметки в 50 баллов находятся две трети стран.

По итогам 2021 года рейтинг стран с самым низким уровнем коррупции возглавляют Дания, Новая Зеландия и Финляндия, а последние строчки в индексе занимают Сирия, Сомали и Южный Судан.

На территории от Восточной Европы до Центральной Азии лишь у трёх государств рейтинг выше нынешнего среднемирового показателя в 43 балла – это Грузия, Армения и Черногория.

Россия, как говорится в докладе, сохраняет низкие показатели (29 баллов из 100), а коррупция и нарушения прав человека по-прежнему широко распространены по всей стране. Поправки к принятому закону об "иностранных агентах" распространили его действие на журналистов и активистов, разоблачающих коррупцию в правительстве. Правительство также использовало пандемию COVID-19 для дальнейшего ужесточения контроля и запрета протестных акций, приводит выводы TI сайт "Голоса Америки".

В Беларуси, где авторитарный лидер Александр Лукашенко жёстко подавлял протесты после последних президентских выборов, рейтинг с прошлого года снизился на 6 пунктов, отмечают в Transparency International. Одновременно Беларусь наряду с Арменией, Молдовой, Украиной и Узбекистаном перечислена среди стран, где за 10 лет показатели по рейтингу коррупции значительно улучшились.

В докладе также упоминаются недавние протесты в Казахстане против роста цен на топлива, коррупции и неравенства. "Протесты показывают, что необходимо бороться с коррупцией в секторах с высоким риском, таких как нефть и газ. Другими неотложными приоритетами являются искоренение коррупции в правоохранительных и судебных органах, а также создание условий для существования гражданского общества", – отмечают эксперты. Последние места среди стран Восточной Европы и Центральной Азии занимают Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.